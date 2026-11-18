Robert Pattinson sarà 007 ma rimarrà anche Batman: pro e contro

L’annuncio “finalmente” è arrivato. È stato scelto il nuovo 007, fuori dalla rosa di candidati emersi nelle ultime settimane: sarà Robert Pattinson. Una scelta quella degli Amazon MGM Studios sicuramente in controtendenza rispetto all’austerità della famiglia Broccoli, che ha di recente ceduto il controllo creativo del franchise al colosso dello streaming per far ripartire la storica saga in tutti i sensi.

La notizia è stata confermata ufficialmente da Amazon MGM Studios il 16 novembre 2026. Pattinson raccoglie così l’eredità di Daniel Craig, che aveva interpretato l’agente segreto britannico per cinque film, da Casino Royale a No Time to Die.

Ne approfittiamo per analizzare quelli che sono, secondo noi, pro e contro di questa scelta arrivata dopo 5 anni di rumor e calvario; e se influenzerà la produzione in corso della nuova trilogia del Batman di Matt Reeves con l’attore protagonista.

Robert Pattinson è 007: perché non ci convince?

Secondo noi, l’attore lanciato dalla quadrilogia vampiresca di Twilight insieme a Kristen Stewart, non è mai riuscito ad andare oltre quel ruolo. O meglio, di carriera ne ha fatta e di personaggi molto diversi tra loro ne ha interpretati. Ma era come se dovesse sempre alzare l’asticella per dimostrare di non essere più un succhiasangue che brillava (come in Cosmopolis di Cronenberg), senza però riuscirci per davvero. Non trasuda presenza scenica tanto da reggere un intero film (e franchise) adulto sulle proprie spalle.

Anche titoli come lo psichedelico e onirico The Lighthouse di Robert Eggers o la recente Odissea di Christopher Nolan hanno avuto valore come pellicole in sé più che spiccare per la sua interpretazione. Gli manca il carisma che un personaggio come James Bond dovrebbe esprimere: dovrebbe entrare in una stanza e calamitare l’attenzione di tutti, donne e uomini compresi. Non è una questione di physique du rôle, come potrebbero dire i puristi, perché va bene andare in una direzione diversa: anche Daniel Craig all’epoca fece discutere perché molto differente dai suoi predecessori e per molti “troppo mascellone quadrato”, e invece ha saputo donargli un’umanità che mancava in precedenza.

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Nomi finora papabili come Aaron Taylor-Johnson (che avrebbe dato una visione più giovane e sbarazzina al nuovo 007); Callum Turner col suo sguardo serioso ma autoironico; e Jack Lowden (reduce da sei anni d’esperienza come spia nella serie Apple Slow Horses) ci sembravano molto più interessanti e “nuovi”. Almeno sulla carta.

I pro di Robert Pattinson come nuovo James Bond

Ci sono però anche due punti a favore di questa scelta anticonvenzionale, ma in realtà furba se ci pensiamo un attimo. Il team di produttori Amazon ha puntato sul cavallo vincente al botteghino, che attira orde di fan di ambo i sessi dai tempi di Twilight. Che mantiene viva l’attenzione (e i red carpet) mondiali. Robert Pattinson è il nome conosciuto che, come in tanti revival di ora (e il nuovo James Bond in un certo senso lo è), infonde sicurezza ai potenziali investitori di un progetto. Una scelta che rispecchia i tempi in cui viviamo in cui si rischia molto meno e si punta su una base sicura, e si cerca in tutti i modi di avvicinare le nuove generazioni più che le vecchie. Nonostante in questo caso si trovi di fronte un fandom molto conservatore e quindi rischi imboccando questa strada.

George Lazenby e, in misura minore ma comunque significativa per il grande pubblico, Sean Connery erano quasi del tutto sconosciuti quando furono scelti per interpretare James Bond nella saga ufficiale della Eon Productions. Tutti gli altri (Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Craig) avevano invece già alle spalle carriere consolidate al cinema, in televisione o a teatro. Così come lo sarebbero stati Taylor-Johnson, Turner e Lowden, contribuendo a lanciare definitivamente le loro carriere. Pensiamo all’accoglienza (immeritata) ricevuta dal nuovo Superman di James Gunn e David Corenswet.

Battinson in 007: The Batman è in pericolo?

Arriviamo infine all’argomento più caldo e fumettistico: l’attore è già Bruce Wayne / Uomo Pipistrello nel nuovo corso cinematografico DC, ambientato in un universo narrativo parallelo e indipendente da quello principale dei DC Studios, diretto da Matt Reeves. The Batman – Parte 2 è in produzione da anni con svariate problematiche dietro le quinte che ne stanno rallentando e rimandando l’uscita.

Da poco tornato sui binari, ha dovuto fermarsi temporaneamente a causa di un problema familiare del regista. Successivamente è stato annunciato il coinvolgimento di Steven Soderbergh per contribuire a completare le riprese, mentre Reeves si occupa della propria situazione personale. Ora arriva questa notizia che solleva nuovi interrogativi sui tempi produttivi e quindi di uscita del film.

In realtà i fan del Crociato Incappucciato dovrebbero poter dormire sonni tranquilli (il condizionale è d’obbligo). Già in passato case produttive diverse hanno modulato gli schedule degli interpreti in modo che potessero gestire due set differenti contemporaneamente all’occorrenza, soprattutto se c’erano di mezzo grandi franchise e quindi parecchio denaro. Come Jennifer Lawrence divisa tra gli X-Men e gli Hunger Games. C’è interesse da entrambe le parti che vadano avanti entrambi i progetti, compreso un eventuale Batman – Parte 3, che potrebbe chiudere un’ipotetica trilogia con Pattinson.

James Bond e The Batman: al momento non è stato annunciato un ulteriore rinvio di The Batman – Parte 2 causato dall’ingaggio di Pattinson come 007. Il sequel è previsto per il 18 febbraio 2028, mentre la data d’uscita del nuovo film di James Bond non è ancora stata confermata ufficialmente.

Il nuovo film di James Bond sarà invece scritto da Steven Knight (Peaky Blinders) e diretto da Denis Villeneuve (già dietro il revival di saghe come Blade Runner e Dune – nella Parte 3 in uscita a dicembre vedremo proprio l’ex Edward Cullen come new entry). Tutti rappresentanti del nuovo corso audiovisivo attuale.

Voi che ne pensate di questa scelta e del futuro dei due franchise?

James Bond e Batman: tre film per riscoprire i due personaggi L’arrivo di Robert Pattinson nel mondo di 007 è anche l’occasione per confrontare le precedenti interpretazioni dell’agente segreto e il suo lavoro nei panni di Bruce Wayne. The Batman (2022) – Blu-ray: il film diretto da Matt Reeves che ha introdotto Pattinson nel ruolo del Cavaliere Oscuro. Cerca The Batman in Blu-ray.

il film diretto da Matt Reeves che ha introdotto Pattinson nel ruolo del Cavaliere Oscuro. Cerca The Batman in Blu-ray. Skyfall (2012) – Blu-ray: uno dei capitoli più importanti dell’era Daniel Craig, diretto da Sam Mendes. Cerca Skyfall in Blu-ray.

uno dei capitoli più importanti dell’era Daniel Craig, diretto da Sam Mendes. Cerca Skyfall in Blu-ray. No Time to Die (2021) – Blu-ray: il film conclusivo del percorso di Craig nei panni di James Bond. Cerca No Time to Die in Blu-ray. I collegamenti aprono ricerche Amazon.it. Prima dell’acquisto è consigliabile verificare lingua, formato, edizione e disponibilità effettiva.