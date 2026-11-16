Dragon Ball Daima merita una seconda stagione? Tutto ciò che resta da esplorare

Dragon Ball Daima è stato presentato come una serie celebrativa. Un’opera per festeggiare i 40 anni del franchise cercando di riportare al centro della storia il tema del viaggio. Ma già dai primi episodi era chiaro l’intento degli autori di espandere l’universo di Toriyama, approfondendone anche la cosmogonia. La popolarità riscontrata ha portato alla domanda: ma Daima merita una seconda stagione?

⚠️ Attenzione: spoiler Da questo punto l’articolo contiene anticipazioni sul finale di Dragon Ball Daima e sulle trasformazioni mostrate negli ultimi episodi.

Un viaggio tra rimandi al passato e innovazione

La trama del progetto sembra esaurita. Il viaggio di Goku e compagni nel Regno Demoniaco, mondo piuttosto vasto e variegato, si è concluso. Il recupero delle tre sfere del drago protette dai Tamagami, e le varie sfide per tornare adulti hanno riportato la situazione alla normalità iniziale. Eppure, sono diversi gli elementi solo accennati che meriterebbero più spazio nel franchise.

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Dal punto di vista della collocazione temporale gli eventi di Daima avvengono poco dopo la saga di Majin Bu. Abbiamo a che fare quindi con un prequel di Dragon Ball Super. Questo non toglie, però, la libertà di esplorare e raccontare altri micro-periodi e missioni del genere. L’importanza di un’operazione come Daima, solo all’apparenza celebrativa, si ritrova anche nella quantità di materiale che ha reso canonico.

Novità, conferme e altri mondi da esplorare

Dragon Ball Daima, infatti, è stata centrale anche per aver segnato il debutto di due forme che molti attendevano di vedere nel racconto “regolare”. Negli ultimi istanti della battaglia finale contro Gomah, Goku si trasforma in Super Saiyan 4. Per la prima volta Vegeta raggiunge il Super Saiyan 3 sul piccolo schermo in una produzione canonica. E non va tralasciata nemmeno l’esistenza di altri elementi che potrebbero risultare decisivi in determinate occasioni, come gli insetti dai poteri speciali. I Medi Bugs sono di vario tipo, tutti con colori e abilità diverse, come la cura di bruciature, il recupero dell’energia e persino la fusione.

In appena venti episodi Dragon Ball Daima è riuscito a mostrare quanto ancora l’universo di Akira Toriyama abbia da dire. Per questo esplorarlo, ampliarlo e approfondirlo con altre serie del genere, o una seconda stagione, non appare improbabile, considerando anche i personaggi non inclusi finora.