Dragon Ball Daima: il finale svela la bizzarra origine del Super Saiyan 4

Da quando Son Goku ha scatenato il Super Saiyan 4 in Dragon Ball Daima, molti fan si sono chiesti in che modo l’avesse sbloccato. E il mistero dalla provenienza di questo Super Saiyan 4 è stato svelato nel ventesimo episodio e i fan potrebbero non essere troppo entusiasti di scoprire come Goku sia riuscito a raggiungere la trasformazione in questione.

Quando Neva ha rilasciato il potenziale di Mini-Goku, molti fan hanno creduto che il Namecciano avesse dato al Guerriero il potere del Super Saiyan 4. In un colpo di scena, Goku conferma nel finale della serie di aver sempre avuto la capacità di trasformarsi in questo stato, grazie a un intenso allenamento dopo la lotta contro Majin Bu. Ciò che Neva ha fatto è stato risvegliare la sua capacità di usare la forma nel suo corpo infantile, aiutandolo ad avere una possibilità contro Gomah il Signore dei Demoni.

Sfortunatamente, l’origine del Super Saiyan 4 si allinea con diverse altre trasformazioni della serie shonen. La stessa spiegazione ha ricevuto l’origine del Super Saiyan 3, poiché Goku ha sfruttato l’allenamento nell’aldilà per raggiungere questa forma vista per la prima volta contro Majin Buu. Sulla stessa lunghezza d’onda, Goku e Vegeta hanno ottenuto il Super Saiyan Blue allenandosi con Beerus e Whis in Super.

Sebbene questa origine possa essere una delusione per molti, Goku ha effettivamente sfruttato la trasformazione nel finale della serie. Il Super Saiyan 4 ha permesso di sconfiggere Gomah, facendogli un buco nel petto e dando a Majin Ku l’opportunità di staccare il Terzo Occhio dalla sua fronte. Con Gomah ormai sconfitto, Kuu diventa il nuovo re del Regno dei Demoni con l’obiettivo di portare una nuova era di prosperità.

Ora la domanda è come mai Goku se poteva già trasformarsi in Super Saiyan 4 in Daima non l’abbia mai fatto in Super. È comprensibile che trasformazioni come Super Saiyan God, Super Saiyan Blue e Ultra Istinto siano più forti, ma nel suo confronto iniziale con Beerus, afferma che il Super Saiyan 3 era il massimo a cui poteva arrivare in termini di trasformazione.

Nonostante molti i fan di Dragon Ball saranno delusi da questa spiegazione, Daima è comunque l’ultimo lavoro ufficiale di Akira Toriyama, che ha aggiunto parecchio alla tradizione dei Guerrieri Z. Il finale stesso è andato in onda nell’anniversario della scomparsa dell’amato mangaka, che ha ancora volta lasciato i fan senza parole, nel bene e nel male.

