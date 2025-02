Dragon Ball Daima: novità per il Super Saiyan 4

Ciò che molti credevano impossibile è accaduto grazie a Dragon Ball Daima. Nell’episodio precedente, un aiuto dell’ultimo minuto da parte dell’anziano Namecciano Neva ha permesso a Goku di raggiungere una rivisitazione del Super Saiyan 4 di Dragon Ball GT. Ora, grazie agli eventi che si svolgono nel penultimo episodio dell’anime, Son Goku ha nuovamente invocato questa trasformazione, anche se in un modo che molti non si aspettavano. Goku è riuscito a scatenare il potere di un Super Saiyan 4 adulto, lasciando molti a chiedersi se il suo ritorno alla forma sia tale da riuscire ad abbattere il Signore dei Demoni Gomah.

Gran parte del penultimo episodio dell’anime si concentra su un Vegeta adulto che usa il Super Saiyan 3 nel tentativo di sconfiggere il potenziato Gomah, che sta usando il potere del Terzo Occhio Malvagio per darsi un bel potenziamento. Grazie al desiderio di Glorio sul Porunga del Reame dei Demoni, gli Z-Fighters sono stati tutti resi adulti ancora una volta, ma questo fatto non ha impedito a Son Goku di poter contare sulla trasformazione in Super Saiyan che ha avuto inizio nel Grand Tour.

In una scena che sicuramente conquisterà Internet, Son Goku ricrea la scena in cui presenta per la prima volta il Super Saiyan 3 a Majin Buu nell’ultimo arco narrativo principale di Dragon Ball Z. Nel mostrare i livelli del Super Saiyan a Gomah, non si ferma a tre, ma rivela invece che può ancora accedere al potere del Super Saiyan 4 ogni volta che vuole. Scatenando la sua forma definitiva per Daima, Goku sta cercando di concludere l’anime poiché l’ultimo e ventesimo episodio andrà in onda più avanti questo mese e concluderà l’avventura degli Z-Fighters nel Reame dei Demoni.

Come hanno notato i fan shonen, il Super Saiyan 4 di Daima apporta qualche “ritocco” rispetto a come la forma è tradizionalmente apparsa sia in Dragon Ball GT che in Dragon Ball Heroes. Invece di sfoggiare i capelli neri, Goku sfoggia un look con i capelli rossi per la nuova trasformazione canonica, dimostrando che Akira Toriyama stava cercando di dare il suo tocco personale al quarto livello di Super Saiyan. Ovviamente, il fatto che Goku possa usare questa forma a piacimento pone un’altra domanda.

Questa è la domanda più grande che ora si pongono i fan shonen, perché se Goku può invocare questa trasformazione quando vuole, perché non l’ha mai usata durante Dragon Ball Super? È possibile che la forma sia accessibile solo all’interno del Reame dei Demoni, poiché Neva deve ancora spiegare veramente come è riuscito a dare a Son questo potenziamento. Con un episodio rimanente in Dragon Ball Daima, c’è molto terreno da coprire e non vediamo l’ora di vedere quali domande troveranno risposta nel potenziale finale della serie.

Fonte – Comicbook