Dragon Ball Daima: svelati i design ufficiali del Super Saiyan 4

Dragon Ball Daima ha svelato una nuova versione del Super Saiyan 4 di Goku, e i fan possono finalmente dare un’occhiata al design ufficiale di questa nuova trasformazione. Daima è in lavorazione da molto più tempo di quanto i fan possano aspettarsi, e coloro che ci lavorano speravano di creare una serie nuova, separata da tutti gli eventi del film Super Hero, allora in fase di sviluppo. Ma sebbene fosse una novità, il team voleva anche che molti degli elementi del franchise risultassero familiari anche ai fan storici.

Daima viaggia su un binario parallelo a Dragon Ball GT e a dirlo è il produttore Akio Iyoku, che ha anche rivelato che non si aspettava nemmeno che Akira Toriyama fosse coinvolto in questa nuova serie. Con il suo coinvolgimento e i parallelismi con GT, la forma del Super Saiyan 4 ha ufficialmente fatto il suo debutto nel canone di Dragon Ball. Di seguito è possibile vedere il design del Super Saiyan 4 di Goku Mini, sviluppati da Katsuyoshi Nakatsuru, come riporta SupaChronicles su X.

Daima si concluderà tra due episodi, e la lotta contro il Re dei Demoni Supremo Gomah sta per concludersi. Il Tertian Oculus ha potenziato la sua magia al punto da sopraffare facilmente ciascuno dei combattenti, e quindi Neva ha deciso di intervenire. Mentre il Super Saiyan 3 di Goku non riusciva a tenere testa a Gomah, Neva ha usato la sua magia per innescare un nuovo tipo di trasformazione per Goku. Questa si è rivelata essere una nuova versione della trasformazione Super Saiyan 4 per la forma Mini di Goku.

Sebbene questa trasformazione sia molto simile al ​​Super Saiyan 4 di Dragon Ball GT, deve ancora essere rivelato se sarà effettivamente riconosciuta come tale. Inoltre il tipo di ki che sprigiona è simile a quello divino del Super Saiyan God.

Nonostante questa nuova trasformazione, Goku non è riuscito a infliggere alcun tipo di danno reale a Gomah. Ora mancano altri due episodi e l’anime si concluderà ufficialmente con l’episodio 20 il 28 febbraio in Giappone.

C’è ancora la possibilità che Daima abbia ancora più sorprese in serbo prima che della sua conclusione, dato che la lotta contro Gomah non è ancora vicina alla fine. Sta per essere espresso un nuovo desiderio con le Sfere del Drago del Reame dei Demoni, e questo probabilmente sconvolgerà le cose e sorprenderà i fan.

Fonte – Comicbook