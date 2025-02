Dragon Ball Daima ha reso ufficiale il Super Saiyan 4

Dragon Ball Daima ha finalmente reso canonico il Super Saiyan 4, una delle trasformazioni più amate di Dragon Ball GT. Questo momento storico si è verificato nell’episodio 18, Awakening, quando Goku, in difficoltà contro il potenziato Gomah, riceve un aiuto decisivo da Neva, l’anziano namecciano del regno dei demoni. Grazie al suo intervento, Goku riacquista la coda e riesce a trasformarsi nel tanto atteso Super Saiyan 4, segnando un evento epocale nella serie.

Le differenze con la trasformazione originale

Pur mantenendo le basi introdotte in GT, questa versione presenta alcune differenze significative. Goku rimane bambino, mentre nella serie del 1996 tornava adulto quando accedeva a questa forma. Inoltre, il suo aspetto è stato leggermente modificato: i capelli sono rossi invece che neri, richiamando il Super Saiyan God, e l’aura possiede riflessi argentei simili a quelli dell’Ultra Istinto. Anche gli effetti sonori della trasformazione sembrano unire elementi del Kaioken e delle tecniche divine, rendendo la forma ancora più unica rispetto alla sua versione originale.

Un nuovo legame tra Dragon Ball GT e la storia ufficiale

L’introduzione del Super Saiyan 4 in Dragon Ball Daima è una scelta sorprendente che riabilita GT, una serie a lungo considerata fuori dalla continuità ufficiale. Per anni, questa trasformazione è stata relegata a prodotti spin-off come Dragon Ball Heroes, ma ora è parte della storia principale. Questo potrebbe aprire nuovi scenari per il futuro, soprattutto se anche Vegeta riuscirà a ottenere questa forma prima della fine della serie.

Cosa succederà ora?

Con solo due episodi rimasti, Dragon Ball Daima si avvicina alla sua conclusione, lasciando diversi interrogativi: questa forma avrà un peso reale sulla storia? Goku potrà mantenere il Super Saiyan 4 in futuro, magari in Dragon Ball Super? E soprattutto, come verrà giustificata la sua assenza negli eventi successivi della saga principale?

L’episodio 18 segna un momento storico per il franchise, unendo passato e presente in un’unica trasformazione che fonde le radici saiyan con il potere divino. Ora non resta che attendere la conclusione della serie per scoprire se questa nuova versione del Super Saiyan 4 sarà una semplice parentesi o un’aggiunta stabile al mondo di Dragon Ball.

Fonte Comic Book – Twitter