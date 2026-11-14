Secret Wars: perché Marvel ha raccontato due guerre segrete completamente diverse?

Secret Wars del 1984 e Secret Wars del 2015 raccontano due storie completamente diverse. Eppure hanno lo stesso nome, un pianeta chiamato Battleworld e un personaggio che riesce a spingersi verso un potere quasi divino: il Dottor Destino. La somiglianza è sufficiente a confondere chi si avvicina ai fumetti Marvel, soprattutto ora che al cinema stanno arrivando Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars.

Ma c’è un dettaglio che cambia tutto. Nella prima saga i più grandi eroi e criminali della Terra vengono trasportati su un pianeta per combattere. Nella seconda, invece, gli universi stanno letteralmente morendo e il mondo su cui si svolge la storia nasce dalle macerie del Multiverso.

Per capire quale delle due leggere, bisogna partire da questa differenza. E soprattutto dal ruolo di Victor von Doom, perché è proprio il Dottor Destino il collegamento più affascinante tra i due eventi.

Le differenze in breve Secret Wars 1984: Jim Shooter e Mike Zeck raccontano uno scontro tra eroi e criminali organizzato dal Beyonder, chiamato Arcano nelle edizioni italiane.

Jim Shooter e Mike Zeck raccontano uno scontro tra eroi e criminali organizzato dal Beyonder, chiamato Arcano nelle edizioni italiane. Secret Wars 2015: Jonathan Hickman ed Esad Ribić raccontano il collasso del Multiverso e la nascita di un mondo governato da Dottor Destino.

Jonathan Hickman ed Esad Ribić raccontano il collasso del Multiverso e la nascita di un mondo governato da Dottor Destino. Battleworld: compare in entrambe, ma ha origine e funzionamento differenti.

compare in entrambe, ma ha origine e funzionamento differenti. Da quale iniziare: il 1984 è più immediato; il 2015 è particolarmente interessante per chi ama il Multiverso e il Dottor Destino.

Per cominciare dalla storia originale potete cercare Marvel Super Heroes Secret Wars nella collana Marvel Must-Have di Panini Comics, ISBN 9788828741824. Il volume italiano raccoglie tutti i dodici numeri della miniserie classica, senza obbligare a recuperare gli albi separatamente.

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Secret Wars 1984: quando gli eroi Marvel vennero costretti a combattere

La prima Marvel Super Heroes Secret Wars venne pubblicata negli Stati Uniti tra il 1984 e il 1985, in dodici numeri scritti da Jim Shooter e disegnati principalmente da Mike Zeck, con il contributo di Bob Layton.

La premessa ha qualcosa di sorprendentemente semplice: una misteriosa entità cosmica chiamata Beyonder raduna alcuni dei più grandi supereroi e supercriminali della Terra e li trasporta su un pianeta costruito appositamente per farli scontrare.

Da una parte troviamo personaggi come Spider-Man, Capitan America, Hulk, gli Avengers, gli X-Men e i Fantastici Quattro. Dall’altra, nemici formidabili come Dottor Destino, Ultron e altri avversari storici della Casa delle Idee.

Il Beyonder promette di esaudire i desideri dei vincitori. Per ottenere ciò che vogliono, i contendenti devono combattere.

È una storia costruita intorno a una domanda che ancora oggi potrebbe diventare il titolo di un articolo: cosa succederebbe se i più grandi eroi e cattivi Marvel fossero costretti a combattere sullo stesso pianeta?

La copertina originale di Marvel Super Heroes Secret Wars #1, disegnata da Mike Zeck e inchiostrata da John Beatty. © Marvel.

Perché le Secret Wars del 1984 sono così importanti?

Oggi siamo abituati a vedere decine di personaggi Marvel nello stesso evento. Nel 1984, però, riunire tanti protagonisti di testate differenti all’interno di una grande miniserie rappresentava un’operazione editoriale particolarmente ambiziosa.

Le Guerre Segrete contribuirono a definire il modello del grande crossover Marvel, con personaggi che lasciavano temporaneamente le proprie storie per partecipare a un’avventura comune.

L’evento ebbe anche conseguenze importanti per la continuità dei fumetti. La più famosa riguarda Spider-Man e un costume nero che si sarebbe rivelato molto meno innocente di quanto sembrasse.

Secret Wars 2015: la guerra che distrugge il Multiverso Marvel

Più di trent’anni dopo, Marvel tornò sul nome Secret Wars, ma Jonathan Hickman decise di raccontare qualcosa di molto più complesso.

La miniserie del 2015, composta da nove numeri, fu scritta da Hickman e disegnata da Esad Ribić, con i colori di Ive Svorcina. Invece di partire da un torneo tra supereroi, la storia si inserisce nella lunga crisi del Multiverso sviluppata sulle serie Avengers e New Avengers.

Il problema sono le incursioni: collisioni fra differenti Terre del Multiverso che mettono a rischio l’esistenza delle rispettive realtà.

Quando la situazione raggiunge il punto di non ritorno, ciò che rimane dei mondi Marvel viene riorganizzato in una realtà straordinaria, dominata dal Dottor Destino.

Per leggere l’evento moderno in italiano potete cercare Secret Wars di Jonathan Hickman ed Esad Ribić, Marvel Must-Have Panini Comics, ISBN 9788828724001. È un’opera distinta dalla raccolta del 1984: controllate sempre autori e anno nella scheda del venditore.

Secret Wars #1 (2015), copertina di Alex Ross. © Marvel.

La seconda Secret Wars non è un remake della prima

Questo è probabilmente il punto più importante per chi ha visto soltanto i film Marvel.

Secret Wars del 2015 non ripropone lo scontro del 1984 con una grafica moderna. È una storia nuova, costruita su una crisi cosmica molto più estesa.

Il titolo richiama volutamente il grande evento originale, ma cambia il significato della guerra. Non si tratta più soltanto di sconfiggere un gruppo di nemici su un pianeta sconosciuto: in gioco c’è la sopravvivenza stessa delle realtà Marvel.

Già all’epoca della pubblicazione italiana, MangaForever aveva seguito questa trasformazione nella recensione di Secret Wars n. 0, il prologo della saga del Multiverso.

Battleworld esiste in entrambe: ma i due mondi sono completamente diversi

Le due Secret Wars condividono un nome fondamentale: Battleworld.

Nel 1984 Battleworld è l’arena costruita dal Beyonder per osservare il confronto tra gruppi di eroi e criminali. L’ambiente è funzionale all’esperimento dell’entità cosmica.

Nel 2015 Battleworld è qualcosa di molto più inquietante: un mondo composto dai frammenti di realtà che sono sopravvissute alla distruzione del Multiverso.

Questa seconda versione è divisa in territori con caratteristiche, popolazioni e governanti differenti. Alcuni richiamano universi alternativi e grandi saghe Marvel, creando un mosaico narrativo nel quale possono convivere versioni molto diverse di personaggi conosciuti.

Battleworld nel 1984 Nasce per volontà del Beyonder.

Serve principalmente come scenario di uno scontro.

Riunisce eroi e criminali provenienti dalle rispettive storie Marvel.

L’obiettivo immediato è sopravvivere e prevalere sugli avversari.

Battleworld nel 2015 Nasce dalle macerie di molte realtà.

È organizzata in differenti domini.

Ospita personaggi e versioni alternative provenienti da mondi diversi.

Il potere politico e cosmico di Dottor Destino è centrale.

Per esplorare una storia successiva ambientata nel contesto delle Guerre Segrete classiche, potete cercare Marvel Super Heroes Secret Wars: Battleworld di Tom DeFalco e Pat Olliffe, ISBN 9788828789598. Attenzione: raccoglie una miniserie del 2023, non l’evento principale del 1984 né quello del 2015.

Dottor Destino: l’uomo che vuole essere un dio in entrambe le Secret Wars

Se dovessimo scegliere un solo personaggio per collegare i due eventi, sarebbe Victor von Doom, conosciuto in Italia come Dottor Destino.

Nella saga del 1984 Destino cerca di appropriarsi di un potere molto più grande di quello normalmente a sua disposizione. Il suo rapporto con il Beyonder è uno degli elementi che rendono il personaggio particolarmente pericoloso.

Nel 2015 la sua ambizione assume dimensioni ancora maggiori. Destino diventa il sovrano di Battleworld, governando una realtà nella quale il suo potere sembra avvicinarsi a quello di una divinità.

È una differenza enorme. Nel primo evento lo vediamo cercare di conquistare una forza cosmica. Nel secondo ci troviamo davanti alle conseguenze di un potere capace di organizzare ciò che rimane dell’esistenza.

Non è soltanto una questione di chi abbia l’attacco più devastante. La vera domanda posta da Hickman è molto più interessante: che cosa accade quando un uomo convinto di sapere sempre cosa sia meglio per tutti ottiene il potere di riscrivere il mondo?

Per approfondire la psicologia e la storia del personaggio, su MangaForever abbiamo pubblicato Dottor Destino: perché è così pericoloso e quali fumetti leggere.

Chi vuole andare ancora più a fondo può cercare Books of Doom di Ed Brubaker in edizione italiana, controllando la collana e la lingua del volume: è una lettura sulle origini del personaggio, non una terza Secret Wars.

Spider-Man: dal costume nero del 1984 a Miles Morales nel 2015

Le due Guerre Segrete hanno lasciato conseguenze importanti anche per l’Uomo Ragno. Ma, ancora una volta, in modi completamente differenti.

Il costume nero di Spider-Man nasce nelle Secret Wars originali

Durante l’evento del 1984, Peter Parker ottiene un nuovo costume nero. Inizialmente sembra una soluzione sorprendente e particolarmente pratica, ma il suo vero significato diventerà chiaro nelle storie successive.

Il costume è infatti legato a un simbionte alieno, un elemento destinato ad avere conseguenze enormi sulla mitologia di Spider-Man e sulla nascita di Venom.

Bisogna distinguere la cronologia interna dalla pubblicazione degli albi: il costume nero apparve nelle testate regolari dell’Uomo Ragno prima che il numero di Secret Wars che ne raccontava il ritrovamento arrivasse in edicola.

Per seguire la successiva storia del simbionte potete cercare i volumi italiani dedicati al costume alieno di Spider-Man, verificando che raccolgano gli episodi desiderati. Non tutti i fumetti su Venom raccontano necessariamente questa fase delle origini.

Nel 2015 il nome importante è Miles Morales

La seconda Secret Wars coinvolge anche l’Universo Ultimate, una realtà alternativa che aveva introdotto nuovi modi di raccontare molti eroi Marvel.

Tra i suoi protagonisti più importanti c’è Miles Morales, lo Spider-Man nato in quella continuità.

L’evento del 2015 è fondamentale perché segna un passaggio decisivo nel rapporto tra l’Universo Ultimate e quello Marvel principale. Miles diventerà uno dei personaggi più riconoscibili della nuova fase editoriale.

Su MangaForever abbiamo ricordato il significato storico dell’evento anche nella recensione di Ultimate Universe: Finale, che ripercorre il ruolo della saga del 2015 nell’evoluzione dell’universo alternativo Marvel.

Quale Secret Wars leggere per prima? La scelta dipende da cosa cerchi

Non bisogna necessariamente leggere entrambe le saghe per apprezzarle, ma ciascuna offre un’esperienza diversa.

Se amate i supereroi classici, cominciate dal 1984. È il modo più immediato per scoprire l’origine di Battleworld e osservare le grandi icone Marvel riunite in un’avventura dal gusto anni Ottanta.

Se vi interessa il Multiverso, scegliete il 2015. Troverete una storia più articolata, con il Dottor Destino in una posizione centrale, molti mondi alternativi e un’ambizione narrativa considerevole.

La saga moderna, però, funziona ancora meglio conoscendo gli eventi preparatori delle serie Avengers e New Avengers di Hickman. Le incursioni, gli Illuminati e i conflitti morali che precedono Secret Wars assumono così un significato più completo.

Per questo percorso potete confrontare le raccolte Avengers di Jonathan Hickman pubblicate in italiano, verificando i sommari. Alcuni omnibus possono contenere materiale sovrapposto ad altre raccolte.

Per gli eventi paralleli degli Illuminati esistono anche raccolte di New Avengers di Jonathan Hickman. Non acquistatele alla cieca insieme agli omnibus senza aver prima confrontato gli episodi contenuti.

Quale Secret Wars potrebbe ispirare Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars?

Questa è la domanda che rende particolarmente attuale il confronto fra le due saghe.

Avengers: Doomsday è previsto negli Stati Uniti per il 18 dicembre 2026, mentre Avengers: Secret Wars è programmato per il 17 dicembre 2027. Le date locali possono differire.

La presenza di Victor von Doom e il ruolo annunciato del Multiverso rendono il fumetto del 2015 un riferimento particolarmente interessante per chi vuole prepararsi ai film.

Ma sarebbe sbagliato trasformare questa somiglianza in una conferma sulla trama. Marvel Studios non ha dichiarato che i film adatteranno fedelmente la miniserie di Hickman, né possiamo escludere riferimenti all’evento originale del 1984.

Il consiglio è leggere le due storie per comprenderne le idee, non per cercare spoiler cinematografici garantiti.

Chi vuole prepararsi soprattutto ai personaggi e ai film già usciti può consultare la nostra guida su cosa vedere prima di Avengers: Doomsday. Se invece vuole recuperare l’intera continuità cinematografica, trova anche l’ordine cronologico del Marvel Cinematic Universe.

Secret Wars 1984 e 2015: quale merita davvero di essere letta?

Il confronto non si risolve dicendo che una delle due saghe è superiore in assoluto. Sono opere nate in momenti diversi e con obiettivi differenti.

Secret Wars del 1984 possiede il fascino di un gigantesco incontro fra personaggi che normalmente vivono avventure separate. È spettacolare, immediata e importante per comprendere come si sia evoluto il fumetto Marvel.

Secret Wars del 2015 è più ambiziosa sul piano della struttura narrativa. Hickman utilizza il Multiverso e il Dottor Destino per raccontare una storia sul controllo, sulla sopravvivenza e sulle conseguenze del potere assoluto.

La nostra scelta? Per un nuovo lettore partirei dal 1984, perché permette di comprendere il concetto originale di Battleworld senza un lungo percorso preparatorio. Per un appassionato che segue il cinema Marvel e ama il Dottor Destino, darei invece la precedenza al 2015.

E voi quale preferite? Le Guerre Segrete originali, con gli eroi contro i criminali, oppure la saga del Multiverso nella quale Destino diventa una figura quasi divina? Raccontateci quale delle due vi ha colpito di più.