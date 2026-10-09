Ultimate Universe: Finale | Recensione

Due anni fa la Marvel decise di rilanciare il suo universo alternativo più famoso, ovvero quello Ultimate, che agli inizi degli anni Duemila portò una ventata di freschezza alla Casa delle Idee, appesantita da testate con decenni di storie alle spalle e un generale calo delle vendite.

Si trattò di una piccola rivoluzione, che reinterpretò in maniera più moderna i principali personaggi della casa editrice, introducendone anche di nuovi, come l’ormai celebre Spider-Man afroamericano Miles Morales.

Come spesso accade, però, l’entusiasmo andò poi scemando col passare degli anni, e nel 2015 l’evento Secret Wars, scritto da Jonathan Hickman e illustrato da Esad Ribic, approfittò per fare un po’ di “pulizia”, inglobando questa realtà con quella classica e lasciando come superstiti solo pochi personaggi, tra cui lo stesso Morales.

Otto anni dopo, lo stesso Hickman decise di ridonare vita a questa linea editoriale, impostandola però in maniera diversa e con un percorso ben definito, sia a livello narrativo che temporale. Tutto, infatti, si sarebbe svolto nell’arco di due anni, e lo scorrere del tempo nei fumetti sarebbe coinciso con quello reale…

Figura centrale di questo rilancio è quella del Creatore, ovvero la versione malvagia del geniale Reed Richards dei Fantastici Quattro, proveniente proprio dal defunto universo Ultimate (Terra-1610), che decise di riplasmare, eliminando alla radice tutti coloro che avrebbero potuto essergli d’intralcio, ovvero i supereroi.

Nacque così Terra-6160 (sempre più simile a Terra-616, che sarebbe l’universo canonico Marvel), una realtà guidata dal Creatore e dal suo Consiglio di accoliti, all’insaputa di tutti, e dove gli eroi non erano stati eliminati, ma semplicemente privati delle loro origini, ovvero quegli eventi scatenanti che avrebbero conferito loro i poteri e la consapevolezza necessaria per combattere la malvagità e, in questo caso, il Creatore stesso.

Per approfondire le origini di questa nuova realtà Marvel, potete recuperare anche la nostra recensione di Ultimate Universe, lo speciale che ha preparato il terreno alle nuove serie.

Dopo la miniserie d’apertura, intitolata Ultimate Invasion, all’inizio del 2024 presero il via tutte le varie testate che avrebbero composto questo grande affresco ideato da Hickman, a cominciare ovviamente da Ultimate Spider-Man, l’eroe più amato, di cui si sarebbe occupato lo stesso Hickman, insieme a un nostro “orgoglio nazionale” come Marco Checchetto, il cui tratto ha ormai stregato definitivamente anche gli USA.

Abbiamo approfondito questo particolare rilancio del Tessiragnatele anche nella nostra recensione di Ultimate Spider-Man Vol. 1 – Sposato con figli, dedicata alla nuova vita di Peter Parker.

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Seguiranno poi Ultimate Black Panther, di Bryan Hill e Stefano Caselli, altro talento di casa nostra molto apprezzato, così come Alessandro Cappuccio, che invece curerà i disegni di Ultimate Wolverine, con Chris Condon ai testi. Decisamente più particolari, invece, gli Ultimate X-Men di Peach Momoko, un’artista completa che si sta facendo notare sempre di più nel mercato statunitense, proponendo uno stile tipicamente orientale, ma che si sposa alla perfezione con le (dis)avventure di queste giovani mutanti protagoniste della sua serie, così problematiche e complesse.

L’altra testata portante, invece, non poteva che essere quella degli Ultimates, ovvero gli Avengers dell’universo Ultimate, che verranno affidati a un vero astro nascente del comicdom USA, come Deniz Camp, salito alla ribalta grazie ai suoi testi frizzanti e sopra le righe, farciti di ironia, sagacia e una buona dose di inventiva.

Il suo obiettivo sarà quello di proporre un gruppo di eroi ancora più particolare e variegato di quello precedente, ideato da Mark Millar e Bryan Hitch, dove ci saranno ad esempio il Dr. Destino e America Chavez, due personaggi che in pochi avrebbero immaginato tra le fila degli Eroi più Potenti della Terra… ma quello che interessa a Camp è conferire a questo nuovo gruppo una forte componente “rivoluzionaria” e ribelle, in quanto sarà loro il compito di aprire gli occhi della popolazione sul pericolo che li governa dall’alto.

Esattamente due anni dopo il rilancio di questa nuova linea Ultimate, proprio Camp avrà l’onere di terminare tutte le trame in sospeso e farle convergere nella miniserie Ultimate Endgame, dove avrà luogo la battaglia finale contro il Creatore e il suo esercito. Ogni riferimento all’universo cinematografico Marvel è assolutamente voluto, sia per il richiamo al titolo del blockbuster appena ritornato nelle sale, sia per la pagina conclusiva dell’albo che funge da epilogo di tutte le testate, nel quale viene scritto chiaramente “L’Universo Ultimate tornerà”, un po’ come fosse il messaggio alla fine dei titoli di coda.

La conclusione programmata di questo ciclo era stata anticipata anche nel nostro approfondimento su Ultimate Endgame e la fine delle serie Ultimate, con i primi dettagli sull’evento e sulla chiusura di Ultimate Spider-Man.

Avendo già annunciato la miniserie Ultimate Impact: Reborn, non è uno spoiler affermare che non ci sarà nessuna chiusura della linea Ultimate, ma semplicemente la fine di una fase ben definita, ideata da Hickman e portata a conclusione da Camp, sotto il suo benestare.

L’unica cosa che sembra sicura, per adesso, è il fatto che i due autori non torneranno a occuparsi di queste serie, per cui dovremo aspettarci nuovi nomi e sviluppi narrativi diversi, che potrebbero seguire i binari già intrapresi precedentemente o tentare qualcosa di completamente nuovo.

Hickman, Camp e tutti gli autori coinvolti hanno comunque svolto un ottimo lavoro, creando dal nulla un universo che non fosse il solito rilancio/reboot per le nuove generazioni, volto a svecchiare a tutti i costi personaggi storici dei comics, ma qualcosa di diverso, che partisse da un’idea precisa: gli eroi di questo mondo sono stati privati di qualcosa, della loro essenza, e prendono coscienza del loro potenziale più tardi del previsto, in maniera “postuma”, con tutte le conseguenze del caso…

Vedasi ad esempio un Peter Parker sposato con la sua amata Mary Jane, con tanto di folta barba e due figli a carico, che di sicuro è stato una delle novità più eclatanti e apprezzate di questo rilancio, soprattutto da chi non ha mai digerito la separazione dalla bella rossa, nella continuity ordinaria. Ma che dire anche del giovane Tony Stark, che sarà costretto ad andare avanti e indietro nel tempo per consegnare le “box origini” ai supereroi più importanti, creando il suo esercito contro il Creatore. La sua armatura rosso-grigia da Iron Man (o Iron Lad, come si farà chiamare qui), ricorda anche l’elmo di Kang il Conquistatore, e ovviamente non sarà un caso…

Come non citare, inoltre, il Reed Richards di questa realtà distorta, diventato addirittura il Dr. Destino, pur militando dalla parte dei buoni, ma con il peso sulle spalle di un gruppo (e una famiglia) come quella dei Fantastici Quattro, che per colpa del Creatore non si è mai formata. Inutile dire che anche il suo ruolo sarà fondamentale nella guerra contro la sua controparte malvagia.

Un po’ come il fortunatissimo universo Absolute della Distinta Concorrenza, anche questo universo Ultimate prende vita da qualcosa di profondamente oscuro e “sbagliato”: un mondo plasmato da un essere abietto, che voleva una casa fatta su misura per lui, priva di ogni ostacolo e seccatura. Ma per fortuna il Bene trova sempre il modo di proliferare e farsi spazio, anche quando sembra non esserci più speranza.

Dopo l’esplosiva miniserie Ultimate Endgame, scritta da Deniz Camp e disegnata dall’ottimo Jonas Scharf, insieme ai coniugi Dodson, questa prima fase della nuova linea Ultimate ci saluta con cinque brevi racconti, realizzati dagli stessi autori delle rispettive serie, che pongono le basi di quello che sarà il futuro di questo universo, senza la tirannia del Creatore e con nuovi possibili scenari che prendono forma.

Per chi invece desidera recuperare l’inizio di questa nuova era Marvel, il punto di partenza è Ultimate Invasion di Jonathan Hickman e Bryan Hitch: qui potete cercare l’edizione italiana su Amazon.

Un albo speciale, intitolato Ultimate Universe: Finale, che funge da vero e proprio epilogo di tutte le serie in corso, anche se è chiaro che non si tratta di una fine, bensì di un nuovo inizio.