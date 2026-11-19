Detective Conan – L’angelo ribelle dell’autostrada evento speciale al cinema

Detective Conan – L’angelo ribelle dell’autostrada di Takahiro Hasui, il nuovo attesissimo film della celebre saga anime tratta dal manga di Gosho Aoyama, arriverà nelle sale italiane come evento speciale dal 7 al 13 dicembre 2026, distribuito da Eagle Pictures in collaborazione con Yamato Video. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati dell’animazione giapponese, che segna il grande ritorno di uno dei detective più amati di sempre. Il 2026 rappresenta inoltre un traguardo storico per il celebre detective bambino: il 30° anniversario della serie animata, un’occasione speciale per celebrare un personaggio che continua ad appassionare generazioni di lettori e spettatori.

Diretto da Takahiro Hasui e sceneggiato da Takahiro Okura, si tratta del 29° lungometraggio cinematografico della fortunatissima saga. Prodotto da TMS Entertainment, il film porta sul grande schermo una nuova avventura ad alta tensione, tra inseguimenti mozzafiato, misteri da risolvere e segreti che riemergono dal passato, confermando il fascino intramontabile della serie.

Il manga

Ideato nel 1994 da Gosho Aoyama, Detective Conan è uno dei manga e anime più celebri e amati al mondo, diventato negli anni un autentico fenomeno della cultura pop giapponese, con oltre 270 milioni di copie in circolazione, più di 1.220 episodi della serie animata e una produzione cinematografica che ha superato il miliardo di dollari di incassi globali.

Protagonista della storia è Shinichi Kudo, un brillante detective liceale che, dopo essere stato avvelenato da una misteriosa organizzazione criminale, si ritrova intrappolato nel corpo di un bambino. Costretto a nascondere la propria identità sotto il nome di Conan Edogawa, continua a risolvere i casi più intricati grazie a un’intelligenza fuori dal comune e a un infallibile intuito investigativo. Tra enigmi apparentemente impossibili, colpi di scena e personaggi indimenticabili, la saga ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo, dando vita a una serie animata di enorme successo e a numerosi lungometraggi cinematografici.

Detective Conan – L’angelo ribelle dell’autostrada

Nel film evento al cinema, il piccolo detective torna protagonista di un’avventura che unisce il ritmo serrato del cinema d’azione al mistero e alla suspense che hanno reso celebre la serie. Questa volta lo scenario è quello delle strade di Yokohama, dove una misteriosa moto nera, apparentemente imprendibile, dà il via a un’indagine ricca di pericoli e rivelazioni. Al centro della vicenda anche Chihaya Hagiwara, abilissima agente della polizia motociclistica di Kanagawa, il cui passato si rivelerà strettamente legato al nuovo caso.

La storia prende il via quando Conan, accompagnato da Ran, Sonoko, Kogoro e Masumi Sera, si reca al festival motociclistico di Minato Mirai. Durante il viaggio, il gruppo viene sorpassato da una misteriosa moto nera inseguita a tutta velocità da Chihaya Hagiwara. Nonostante la sua abilità, la poliziotta non riesce a fermare il pilota, che scompare senza lasciare traccia.

Mentre al festival viene presentata “Angel”, una rivoluzionaria moto di nuova generazione, un veicolo nero dalle caratteristiche simili riappare a Tokyo, seminando il caos e guadagnandosi il sinistro soprannome di “Lucifer”. Conan si ritrova così sulle tracce di un misterioso motociclista, in un’indagine che farà riemergere dolorosi ricordi legati al fratello di Chihaya, Kenji Hagiwara, e all’agente Jinpei Matsuda.

Tra inseguimenti spettacolari, tecnologia all’avanguardia e misteri irrisolti, il nuovo capitolo della saga promette un’avventura carica di adrenalina ed emozioni, in cui le indagini di Conan si intrecciano con una storia personale fatta di ricordi e segreti mai dimenticati. Un atteso ritorno sul grande schermo che, dopo 11 anni di assenza dalle sale italiane, offrirà ai fan l’occasione di ritrovare il loro detective preferito al cinema e ai nuovi spettatori quella di scoprire uno dei personaggi più iconici dell’animazione giapponese.

La sinossi del film

Sulle tortuose strade montane di Hakone si verifica un incidente terrificante: una motocicletta finisce contro il bordo della carreggiata e il casco del conducente, con ancora la testa al suo interno, rotola sull’asfalto. Ma, incredibilmente, la moto continua la sua corsa senza controllo.

Il giorno seguente, Conan e i suoi amici si stanno dirigendo verso un festival motociclistico quando assistono a un inseguimento ad altissima velocità. Una misteriosa motocicletta nera si lancia persino sopra la loro automobile, mentre sulle sue tracce si mette Chihaya Hagiwara, affascinante e determinata agente di polizia assegnata alla divisione stradale.

Il misterioso veicolo riesce a fuggire, lasciando però un indizio inquietante: la scritta «LUCIFER» incisa sulla moto. Mentre Conan cerca di fare luce sull’identità del misterioso motociclista, nuovi e inspiegabili incidenti coinvolgono il mondo delle due ruote.

Ma la situazione precipita quando Ran viene rapita! Chi si nasconde dietro Lucifer? Qual è il suo vero obiettivo? E riuscirà Conan a salvare Ran? Una corsa contro il tempo tra inseguimenti spettacolari, motociclette di ultima generazione, segreti del passato e un’indagine che porterà il nostro detective ad affrontare una sfida ad altissima velocità.

Poster e trailer di Detective Conan – L’angelo ribelle dell’autostrada

Di seguito il poster ufficiale e il trailer italiano del film evento, in programma nelle sale cinematografiche dal 7 al 13 dicembre 2026.

Guarda il trailer ufficiale:

Per conoscere le informazioni sulla distribuzione e consultare eventuali aggiornamenti sulle proiezioni, è disponibile anche la pagina ufficiale del film sul sito di Eagle Pictures.