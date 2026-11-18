L’Attacco dei Giganti: il ritorno del manga con un sequel è impossibile?

Sono trascorsi più di cinque anni dalla conclusione de L’Attacco dei Giganti. Il dark fantasy postapocalittico di Hajime Isayama si è rivelato uno degli shonen più seguiti dello scorso decennio. E ha avuto un successo clamoroso anche grazie all’anime prima di Wit e poi di MAPPA. Nonostante le critiche rivolte al finale, giudicato troppo sbrigativo al momento dell’uscita, in molti si chiedono se sia ancora possibile il ritorno del manga.

La storia di Eren Jaeger e dei suoi compagni ha raggiunto una chiusura controversa, criticata, che ha suscitato reazioni anche pesanti in rete. Nei giorni precedenti e successivi all’uscita dell’ultimo capitolo, il 139, sembrava proprio che nessuno fosse preparato a quel finale. Tanto da spingere l’autore ad aggiungere tavole per risolvere qualche situazione lasciata in sospeso, provocando altre fughe di opinioni e valutazioni negative.

Attenzione: spoiler. L’articolo contiene anticipazioni importanti sul finale del manga e dell’anime de L’Attacco dei Giganti.

Un finale controverso ma ormai accettato

Nonostante tutto, col tempo il finale è stato accettato, e persino rivalutato da molti, anche grazie alla trasposizione di MAPPA. Portare a compimento un’opera così complessa, che si è caricata di temi complessi, non deve essere stato semplice. E Isayama si è preso una lunga pausa dopo i dieci anni di serializzazione. E il successo raggiunto gli permetterebbe di stare lontano ancora per molto tempo dai manga, senza tornare a rispettare i ritmi difficili da sostenere che logorano il settore da anni.

Per chi desidera rileggere la conclusione originale dell’opera, è possibile cercare L’Attacco dei Giganti, volume 34, nell’edizione italiana Planet Manga, che raccoglie il finale della serie e le pagine aggiuntive.

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Il finale in sé risulta piuttosto esplicativo e lascia poco spazio a un sequel diretto. La storia e la scomparsa di Eren, il ritorno di Mikasa all’albero dove trascorreva le giornate con lui e Armin, prima della distruzione dei giganti. Tutto questo e gli ulteriori dettagli inseriti da Isayama negli eventi dopo il salto temporale di tre anni sembrano comunicare a gran voce quanto la storia sia finita.

È davvero possibile un sequel?

Isayama non ha certamente esplorato e approfondito ogni aspetto del suo universo narrativo. Potrebbero esserci ancora questioni da affrontare, come le implicazioni e le conseguenze del Rumbling, che sono evidenti anche dopo il time skip. Non guasterebbe anche un’analisi più esaustiva dei poteri, e dei limiti, dei giganti mutaforma. Ma l’intenzione di Isayama era quella di raccontare la storia di Eren Jaeger, della sua ascesa e del suo declino in un mondo dove verità, sacrificio e libertà hanno condotto a guerre a dir poco sanguinose.