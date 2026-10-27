JLA/Avengers 1, recensione: il grande incontro tra Marvel e DC

I primi crossover tra Marvel e Dc erano eventi epici, che coinvolgevano in genere due personaggi delle rispettive case editrici, come il capostipite Superman vs. The Amazing Spider-Man: The Battle of the Century, del 1976. Ne seguirono poi molti altri, tra cui anche una miniserie intitolata Marvel vs Dc, dove i principali eroi delle Big Two si scontravano senza esclusione di colpi.

In tempi più recenti la formula è stata cambiata, con storie più brevi realizzate da team artistici differenti, gradevoli da leggere, ma sicuramente di minore impatto a livello di contenuti.

Nel mezzo tra queste due fasi, esattamente nel 2003, fu concepito però il “crossover definitivo” tra le due case editrici, che avrebbe coinvolto i loro supergruppi principali, ovvero JLA e Avengers. Non sarebbe stato una sorta di “picchiaduro”, come il succitato Marvel vs Dc, ma un epico racconto supereroistico con tutti i crismi, destinato a rimanere nella storia.

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Basti citare i due nomi principali coinvolti per capire il livello di questo progetto: Kurt Busiek ai testi, scrittore intelligente e raffinato, autore di perle come Marvels, Astro City, Thunderbolts e un lungo ciclo di Avengers, mentre ai disegni un artista specializzato in grandi eventi, stracolmi di personaggi, come il compianto George Perez, indimenticabile autore di Crisi sulle Terre Infinite, ma anche di Wonder Woman, Teen Titans e Avengers, giusto per citare alcune delle tante testate nelle quali ha lasciato il segno.

Da grande esperto di fumetto supereroistico quale è, Busiek imposta una storia che contenga tutti gli elementi classici di un grande racconto di questo genere: una minaccia cosmica di livello estremo, due burattinai che cercano di scongiurarla coinvolgendo i loro più grandi “campioni”, l’inevitabile incontro/scontro tra i due supergruppi, frutto di un inganno/malinteso.

Nessun fan di entrambe le case editrici potrebbe chiedere di meglio, specie se la sceneggiatura è congegnata in maniera così arguta e puntigliosa come quella di Busiek. L’incessante susseguirsi degli eventi è un continuo crescendo di tensione e colpi di scena, che alla fine deflagrerà nella battaglia tra supereroi, come una pentola a pressione pronta ad esplodere. Inoltre, è interessante notare come l’autore metta in evidenza le differenze tra i due supergruppi e gli universi in cui vivono, prima di iniziare lo scontro…

Se da una parte, infatti, abbiamo una Justice League venerata e applaudita dalla popolazione, dall’altra, nel più realistico e disincantato universo Marvel, regna la paura e la diffidenza, nei confronti degli eroi e in generale per chi è “diverso”, come ad esempio i mutanti. Tematiche come il razzismo, le differenze sociali o il vigilantismo, sono entrate di prepotenza sin da subito nella Casa delle Idee, mentre la Dc per molto tempo si è aggrappata a un ideale di eroismo più puro e genuino, che si distaccava dalla cruda realtà di tutti i giorni.

Emblematico, in tal senso, è l’assalto dei cittadini nei confronti di Flash, colpevole solo di aver aiutato un povero ragazzo mutante, ma anche il confronto tra Capitan America e Superman, con il primo che scambia l’altezzosità quasi “divina” dell’Ultimo Figlio di Krypton per un atteggiamento da monarca fascista e accentratore.

Busiek, in sostanza, non si limita ad una mera scazzottata (che comunque ci sarà !), ma ci tiene a sottolineare innanzitutto i diversi tipi di approccio e di mentalità che muovono questi due supergruppi, frutto di epoche e direzioni creative differenti. Nel corso degli anni queste differenze si sarebbero comunque assottigliate sempre di più, con continui reboot e aggiornamenti ( o “Crisi” ) anche in casa Dc.

Vale la pena notare, inoltre, che le due formazioni in campo per questo crossover sono molto ben bilanciate, a cominciare ovviamente dai loro leader, Superman e Capitan America, di certo non paragonabili a livello di forza, ma egualmente inamovibili quando si tratta di principi e valori fondanti. Ci sono poi le teste calde come Occhio di Falco o l’imprevedibile Plastic Man, ma come non citare due donne estremamente forti quali Scarlet Witch e Wonder Woman, o due combattenti dotati di grande acume e abilità strategiche, come Batman e il corazzato Iron Man, e per finire i velocisti Flash e Quicksilver, o i “rimpiccioliti” Capitan Atom e Wasp.

Ogni eroe, in sostanza, ha una sua controparte nell’altro supergruppo e viceversa, o comunque qualcuno altrettanto forte da tenergli testa (vedi Lanterna Verde, Visione, Aquaman o Thor, ad esempio…), per cui lo scontro tra di loro sarà senza dubbio equilibrato e appassionante.

Perez ovviamente non si lascia impaurire da un evento di tale portata, e dimostra anche stavolta di trovarsi perfettamente a suo agio con tavole ricche di azione e personaggi. Del resto, aveva già lavorato ampiamente con entrambe le formazioni, e poterle rappresentare tutte insieme nella stessa storia sarà stato un sogno per lui, oltre che una gran soddisfazione…

La stessa soddisfazione che proviamo noi lettori nell’osservare il suo tratto preciso e pulito, che definisce in maniera impeccabile ogni singolo character, trasmettendo quel puro sense of wonder tipico del fumetto supereroistico, senza però esagerare mai con pose impossibili o prospettive ardite, come spesso accade oggi. La sua cifra è proprio quella di rimanere un disegnatore raffinato, che riesce a dimostrare la sua bravura anche senza inutili eccessi o virtuosismi grafici.

Benché il suo tratto possa risultare “classico”, lo stesso non si può dire della costruzione delle tavole, che invece dimostra una grande inventiva e dinamica nel susseguirsi (e a volte incastrarsi) delle varie vignette. Ad eccezione di qualche splash page, infatti, le sue tavole sono generalmente molto cariche e affollate, sicuramente anche per volere di Busiek, il quale ha tanta carne al fuoco da mettere e concentrare in ogni pagina, proprio come nei fumetti di una volta.

Per questo JLA/Avengers si può considerare un fumetto “vecchio stampo”, dove avrete molto da leggere e tanti spunti interessanti da notare già da questo primo numero (di quattro), senza le decompressioni che piacciono tanto adesso, privilegiando più spesso la forma che la sostanza.

Panini ci ripropone questo epico evento in versione “facsimile”, come uscì in originale negli USA, senza nessuna nota a inizio o fine albo, ma solo un semplice brossuratino con carta porosa, che “profuma di vintage”, e ci riporta indietro nel tempo, quando un evento era davvero tale, e non solo una trovata pubblicitaria per vendere qualche copia in più.

Per ripercorrere un altro momento della storia editoriale di questo crossover, potete leggere il nostro articolo sulla ristampa di JLA/Avengers annunciata nel 2022 a sostegno di George Pérez. Si tratta di un’iniziativa precedente e distinta dall’edizione facsimile recensita qui.

Quattro letture collegate a JLA/Avengers Per continuare a esplorare gli autori e i grandi eventi citati nella recensione, ecco quattro proposte da cercare su Amazon.it. Nei risultati possono comparire ristampe, volumi usati ed edizioni straniere: controllate sempre lingua e contenuto prima dell’acquisto. Marvels, di Kurt Busiek e Alex Ross: per ritrovare lo sguardo di Busiek sul significato dei supereroi attraverso gli occhi delle persone comuni. Potete consultare la scheda dell’edizione italiana Panini di Marvels.

per ritrovare lo sguardo di Busiek sul significato dei supereroi attraverso gli occhi delle persone comuni. Potete consultare la scheda dell’edizione italiana Panini di Marvels. Crisi sulle Terre Infinite: un altro grande evento corale illustrato da George Pérez. Cercate le edizioni italiane di Crisi sulle Terre Infinite, distinguendo la miniserie principale dagli eventuali volumi collegati.

un altro grande evento corale illustrato da George Pérez. Cercate le edizioni italiane di Crisi sulle Terre Infinite, distinguendo la miniserie principale dagli eventuali volumi collegati. Avengers di Kurt Busiek e George Pérez: per approfondire il lavoro della coppia sui Vendicatori prima del crossover. Confrontate le raccolte degli Avengers firmate da Busiek e Pérez, verificando gli episodi inclusi.

per approfondire il lavoro della coppia sui Vendicatori prima del crossover. Confrontate le raccolte degli Avengers firmate da Busiek e Pérez, verificando gli episodi inclusi. Wonder Woman di George Pérez: per conoscere un altro capitolo importante della carriera dell’artista. Potete cercare i volumi di Wonder Woman di George Pérez in italiano, controllando l’ordine delle raccolte.