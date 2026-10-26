Marvel Legends: quali figure di Spider-Man e Avengers scegliere

Uno Spider-Man da mettere in posa sullo scaffale, l’armatura rossa e oro di Iron Man oppure una piccola formazione degli Avengers: le Marvel Legends di Hasbro permettono di iniziare anche con un solo personaggio. La difficoltà arriva quando si cerca il modello giusto, perché lo stesso eroe può avere costumi, accessori e versioni molto diversi.

Per orientarvi potete esplorare le figure Marvel Legends su Amazon.it, confrontando soprattutto nome completo, codice prodotto e contenuto della confezione. In questa guida abbiamo selezionato cinque modelli di Spider-Man e degli Avengers, spiegando a chi possono interessare e cosa controllare prima dell’acquisto.

Prima di scegliere Film o fumetti? Decidete quale interpretazione del personaggio volete esporre: il nome dell’eroe, da solo, non identifica la figure.

Decidete quale interpretazione del personaggio volete esporre: il nome dell’eroe, da solo, non identifica la figure. Un modello essenziale o tanti accessori? Le Maximum Series selezionate qui offrono una dotazione più ricca, utile soprattutto a chi cambia spesso pose e allestimento.

Le Maximum Series selezionate qui offrono una dotazione più ricca, utile soprattutto a chi cambia spesso pose e allestimento. Controllate il codice: aiuta a distinguere costumi e confezioni diverse nelle inserzioni.

aiuta a distinguere costumi e confezioni diverse nelle inserzioni. Partite da pochi personaggi: una piccola selezione coerente è più facile da organizzare e valorizzare.

Cosa sono le Marvel Legends e quanto sono grandi

Le Marvel Legends comprendono action figure articolate dedicate ai personaggi dei fumetti e delle produzioni Marvel. I modelli scelti per questa guida appartengono alla scala da 6 pollici, indicata anche come scala da circa 15 centimetri. È un riferimento per le proporzioni della linea: non significa che qualsiasi personaggio debba avere esattamente la stessa altezza.

Il loro interesse sta nella possibilità di modificare la posa e, quando la confezione lo prevede, cambiare mani, teste o accessori. Prima di acquistare conviene quindi osservare anche le fotografie della dotazione, non soltanto quella del personaggio sulla scatola.

La scelta iniziale più utile riguarda l’aspetto della collezione. Potete seguire i costumi cinematografici, preferire le interpretazioni dei fumetti oppure mescolare liberamente le due cose. Se invece cercate figure dalle proporzioni più stilizzate, con testa grande e corpi compatti, trovate un approccio diverso nella nostra guida ai Nendoroid.

Marvel Legends Spider-Man: due modi diversi di iniziare

Per Spider-Man vale la pena partire da una domanda concreta: volete riconoscere il personaggio visto al cinema oppure divertirvi a costruire pose e situazioni ispirate ai fumetti? I due modelli seguenti rispondono a esigenze differenti.

The Amazing Spider-Man: per chi parte da No Way Home Codice Hasbro: G2054. Questa figure riproduce l’aspetto di The Amazing Spider-Man in Spider-Man: No Way Home. La denominazione può creare confusione: in questo caso il riferimento è cinematografico. È articolata e comprende due mani alternative. La dotazione è contenuta rispetto alla Maximum Series: una soluzione da valutare se vi interessa soprattutto quel costume e desiderate un primo personaggio da esporre. Da controllare: verificate che inserzione e confezione riportino G2054; il solo nome Spider-Man può rimandare a molti prodotti diversi. Controlla The Amazing Spider-Man G2054 su Amazon.it.

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Maximum Series Spider-Man: per chi vuole cambiare spesso posa Codice Hasbro: G0594. Questa versione prende ispirazione dai fumetti e punta su una dotazione più ampia: Hasbro indica 20 accessori, tra teste, mani ed elementi dedicati alle ragnatele. Fra le possibilità ci sono il volto di Peter Parker, una testa con effetto del senso di ragno e diversi accessori per costruire scene d’azione. È il modello da considerare se volete dedicare spazio a un solo Spider-Man, variando spesso l’esposizione. Da controllare: confrontate la differenza di prezzo con gli accessori che userete davvero. Una confezione più ricca ha meno utilità se preferite lasciare la figure sempre nella stessa posa. Controlla Maximum Series Spider-Man G0594 su Amazon.it.

Marvel Legends Avengers: Iron Man, Captain America e Thor

Per gli Avengers potete costruire una piccola squadra oppure scegliere un singolo eroe da affiancare ai vostri fumetti o film. Qui proponiamo due figure cinematografiche e un Thor ispirato ai comics: sono tre scelte individuali, non la riproduzione uniforme del cast di uno specifico film.

Iron Man Mark III: l’armatura del primo film Codice Hasbro: G2055. Il riferimento è la Mark III di Iron Man, con la riconoscibile combinazione rossa e oro. È una scelta sensata per chi associa Tony Stark all’inizio della sua avventura cinematografica. La figure comprende quattro accessori, fra mani alternative ed effetti per i repulsori. Questi ultimi permettono di variare l’allestimento senza dover aggiungere subito altri personaggi. Da controllare: Mark III identifica una specifica armatura. Se state cercando quella di un altro film, confrontate il nome completo e le immagini prima di ordinare. Controlla Iron Man Mark III G2055 su Amazon.it.

Captain America di Endgame: per una collezione cinematografica Codice Hasbro: G0607. Questo Captain America riprende l’aspetto di Steve Rogers in Avengers: Endgame. È adatto a chi vuole riconoscere sullo scaffale l’interpretazione cinematografica del personaggio. La dotazione comprende scudo, mani alternative e una testa alternativa, permettendo di esporlo con il volto scoperto oppure con la maschera. Da controllare: non tutte le figure chiamate “Captain America Endgame” hanno gli stessi accessori. Non date per scontata la presenza di Mjolnir o dello scudo danneggiato: confrontate la dotazione della specifica confezione. Controlla Captain America Endgame G0607 su Amazon.it.

Maximum Series Thor: per chi preferisce i fumetti Codice Hasbro: G2067. Questo Thor si ispira alle sue apparizioni nei fumetti di Thor e degli Avengers. È una proposta da valutare se cercate il Dio del Tuono dei comics, piuttosto che una riproduzione cinematografica. Hasbro indica 14 accessori: fra gli elementi della dotazione figurano teste e mani alternative, Mjolnir e Throg. Il mantello è in tessuto con filo modellabile, utile per accompagnare la posa. Da controllare: lasciate spazio anche al mantello e al martello. L’ingombro dell’allestimento può superare quello della figure in posizione eretta. Controlla Maximum Series Thor G2067 su Amazon.it.

Se la voglia di collezionare nasce dai film, potete affiancare la scelta delle figure alla nostra guida su cosa vedere prima di Avengers: Doomsday. Per l’esposizione, però, scegliete innanzitutto i costumi e i personaggi che vi piacciono: non occorre inseguire ogni nuova uscita.

Cosa controllare prima di comprare una Marvel Legends

Nome completo, codice e fotografie devono coincidere

Usate il codice come punto di partenza e confrontate anche costume, accessori e confezione. Nei cataloghi ufficiali potete incontrare codici più lunghi rispetto a quelli abbreviati nelle inserzioni: per questo è utile verificare più elementi insieme.

Controllate inoltre venditore, condizioni del prodotto, spedizione e possibilità di reso. Le immagini promozionali identificano il modello, ma non dimostrano da sole le condizioni dell’esemplare che riceverete. Prezzi e disponibilità possono cambiare, così come il venditore che propone l’offerta.

Gli accessori contano soprattutto quando comprate usato

Una figure senza scatola può essere interessante per chi vuole esporla, ma controllate cosa comprende davvero l’offerta. Mani, teste e piccoli effetti possono mancare: confrontate le fotografie dell’esemplare con la dotazione originale, invece di basarvi soltanto sulla descrizione “completa”.

Misurate lo spazio della posa, non soltanto l’altezza

Una mensola può contenere comodamente una figure in piedi e risultare troppo stretta quando aprite le braccia, allargate il mantello o aggiungete un supporto. Prima di scegliere una teca, considerate larghezza e profondità dell’allestimento completo.

Come iniziare la collezione senza comprare troppo

Il primo acquisto dovrebbe rispondere a una preferenza precisa. Se amate No Way Home, partite dal relativo Spider-Man. Se volete sperimentare pose e ragnatele, valutate il Maximum. Se invece desiderate un richiamo immediato ai film Marvel, Iron Man Mark III e Captain America Endgame offrono due punti di partenza riconoscibili.

Non è necessario acquistare tutti e cinque i modelli. Prima di aggiungere una seconda figure, provate a esporre la prima: capirete quanto spazio vi serve, quali accessori utilizzate e se preferite un insieme cinematografico o ispirato ai fumetti.

Anche il budget va confrontato con ciò che vi interessa davvero. Pagare di più per una specifica variante può avere senso se è proprio quella che cercate; farlo soltanto perché una confezione viene descritta come “rara” richiede invece più attenzione. La soddisfazione della collezione non dipende dal numero di scatole acquistate.

Tre accessori da valutare per esporre le figure Una volta scelti i personaggi, questi accessori possono aiutare a organizzare lo scaffale. La compatibilità va verificata caso per caso. Supporti articolati: utili per provare pose dinamiche o sostenere una figure. Cercate supporti per action figure da circa 15 cm, controllando apertura del morsetto, stabilità e portata.

utili per provare pose dinamiche o sostenere una figure. Cercate supporti per action figure da circa 15 cm, controllando apertura del morsetto, stabilità e portata. Rialzi trasparenti: consentono di sistemare i personaggi su più livelli senza nascondere quelli posteriori. Confrontate i rialzi in acrilico per esposizione con le misure della vostra mensola.

consentono di sistemare i personaggi su più livelli senza nascondere quelli posteriori. Confrontate i rialzi in acrilico per esposizione con le misure della vostra mensola. Teche antipolvere: da scegliere dopo aver misurato figure, posa e base. Potete consultare le teche in acrilico per action figure, verificando soprattutto le dimensioni interne.