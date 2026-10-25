Gachiakuta: il manga torna con il capitolo 174, ecco quando

I fan di Gachiakuta erano da tempo in attesa di novità legate al ritorno della serie, dopo una pausa di tre mesi seguita alla pubblicazione del capitolo 173 ad agosto. Tuttavia, sembra che l’attesa sia giunta al termine dato che in un post pubblicato su X, Kei Urana ha annunciato che la serie tornerà ufficialmente con il capitolo 174, previsto per l’11 novembre 2026.

Sebbene i dettagli sulle motivazioni di questa pausa così prolungata siano ancora scarsi, la mangaka ha accennato alla necessità di un periodo dedicato alla ricerca in preparazione del prossimo arco narrativo. Quindi la notizia del ritorno dell’opera è stata accolta con grande entusiasmo dai fan. Gachiakuta si era fermato al termine dell’arco narrativo del “Festival delle Bambole”, durato oltre un anno. Ogni arco narrativo della serie è diventato progressivamente più lungo in particolare quest’ultimo, che ha raggiunto la considerevole estensione di quarantatré capitoli.

Gachiakuta: la pausa e il Festival delle Bambole

Attenzione: i paragrafi seguenti contengono anticipazioni sulla conclusione dell’arco del Festival delle Bambole.

La recente pausa di Gachiakuta rappresenta solo la seconda interruzione nella pubblicazione del manga, che ha debuttato nel 2022. La prima si era verificata sempre nel corso del 2026, proprio durante lo svolgimento dell’arco del Festival delle Bambole. Analogamente a quanto accaduto di recente, anche in quel caso la mangaka aveva sospeso la serializzazione per raccogliere materiale di ricerca utile alla narrazione. Essendo il decimo arco narrativo principale, questo è ambientato ad Andio e segue i cosiddetti Cleaners sulle tracce del responsabile della creazione di collari in grado di controllare la mente.

Il “Festival delle Bambole” si svolge durante la notte di Halloween e si distingue per una direzione artistica particolarmente curata, che include persino illustrazioni dei personaggi principali con costumi a tema. L’arco narrativo in questione si conclude con un’esplosiva battaglia contro un’entità di natura sovrannaturale e inquietante, emersa in seguito al tentativo di Mymo di trasformarsi in una sorta di divinità. La vicenda lascia l’intero cast profondamente scosso e, inoltre, poiché Kei Urana non ha fornito dettagli su come proseguirà la serie al suo ritorno in serializzazione a novembre, resta un mistero quale sarà il fulcro della narrazione in futuro.

Il ritorno del manga e la seconda stagione dell’anime

Con la conclusione della prima stagione dell’adattamento anime, l’annuncio di una seconda stagione prodotta dallo studio BONES e il ritorno del manga previsto per novembre, i fan di Gachiakuta hanno molto di cui entusiasmarsi, mentre la popolarità della serie continua a crescere vertiginosamente. L’opera pluripremiata di Kei Urana conta attualmente 19 volumi pubblicati e sebbene Kodansha non abbia reso noto il numero esatto di copie in circolazione, il rapporto annuale di Oricon per il 2026 ha confermato che, in Giappone, Gachiakuta ha superato le 400.000 copie vendute.

Gachiakuta: letture e idee per gli appassionati Per conoscere la storia originale dall’inizio potete recuperare Gachiakuta volume 1 su Amazon.it, nell’edizione italiana Star Comics. È una proposta anche per chi ha scoperto Rudo attraverso l’anime e vuole passare al manga.

Questo articolo contiene link di affiliazione. In qualità di Affiliato Amazon, MangaForever riceve un guadagno dagli acquisti idonei. Per continuare la serie: cercate i volumi di Gachiakuta pubblicati da Star Comics, verificando numero e lingua. Le uscite italiane e quelle giapponesi seguono calendari differenti.

cercate i volumi di Gachiakuta pubblicati da Star Comics, verificando numero e lingua. Le uscite italiane e quelle giapponesi seguono calendari differenti. Per chi cerca un personaggio da esporre: potete consultare la ricerca dedicata alle figure di Rudo su Amazon.it. Controllate produttore, licenza, dimensioni e caratteristiche del singolo modello.

potete consultare la ricerca dedicata alle figure di Rudo su Amazon.it. Controllate produttore, licenza, dimensioni e caratteristiche del singolo modello. Per proteggere i manga: le copertine protettive trasparenti per manga possono essere un accessorio utile. Misurate altezza e spessore dei vostri volumi prima di scegliere il formato. Le ricerche possono includere articoli ed edizioni differenti: confrontate descrizione, fotografie, venditore e disponibilità prima dell’acquisto.