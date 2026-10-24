Le prossime uscite
Ken il Guerriero torna al cinema: il film rimasterizzato compie 40 anni
Federico Vascotto 24/10/2026
Ken il Guerriero Il film: la tramaIl film ripercorre la storia del guerriero della scuola di Hokuto, inserendo però importanti differenze nella trama e nel trattamento dei personaggi. Inalterato il senso generale del racconto, che vede Ken, maestro della scuola di Hokuto, percorrere le terre devastate dall’olocausto atomico alla ricerca della donna amata e dell’uomo che l’ha rapita, Shin. Le vicende porteranno Ken anche ad incrociare il suo cammino con Rei, guerriero della scuola di Nanto, con il quale stringerà una forte amicizia, ma anche ad affrontare i suoi fratelli: prima il subdolo Jagi e poi il gigantesco fratello maggiore Raoul, il più temibile e ambizioso guerriero della scuola di Hokuto. Inalterato lo staff dei creatori che riprende in toto quello televisivo, ma con una ricchezza di dettagli e di animazione garantita dalla destinazione cinematografica e dalla risposta alle aspettative di un pubblico fedelissimo e affascinato. Nexo Studios Anime al Cinema è un progetto esclusivo di Nexo Studios. Gli appuntamenti dell’autunno 2026 sono distribuiti in collaborazione con Yamato Video, in partnership con MYmovies e assieme ai media partner ArteSettima, BadTaste + ScreenWorld, Manga Tv e ANiME GENERATION. Per chi desidera riscoprire anche l’opera su carta, abbiamo approfondito l’edizione italiana nella recensione di Ken il Guerriero – Hokuto no Ken Extreme Edition 1, utile per conoscere il volume prima di iniziare la lettura.
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