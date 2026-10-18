Ken il Guerriero: quale edizione manga comprare

Scegliere quale edizione manga di Ken il Guerriero comprare richiede qualche attenzione. Extreme, Deluxe, vecchi volumi Star Comics e raccolte usate raccontano le avventure di Kenshiro in formati e numerazioni differenti. Il punto è capire cosa cercate: una serie da leggere con una spesa distribuita nel tempo, un’edizione di grande formato oppure una collezione storica da recuperare.

Per chi parte da zero, il primo confronto da fare è con Ken il Guerriero Extreme Edition 1 su Amazon, cercando l’edizione italiana Planet Manga identificata dall’ISBN 9788828784104. È il riferimento da cui partire per valutare se preferire i volumi brossurati o passare ai tomi cartonati della Deluxe.

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Ken il Guerriero: quale edizione scegliere in breve

Per leggere il manga dall’inizio alla fine: Extreme Edition, completa in 18 volumi e con un formato più contenuto rispetto alla Deluxe.

Extreme Edition, completa in 18 volumi e con un formato più contenuto rispetto alla Deluxe. Per chi cerca tavole più grandi e copertina rigida: Deluxe Edition Planet Manga, prevista in 9 tomi.

Deluxe Edition Planet Manga, prevista in 9 tomi. Per chi possiede già una vecchia raccolta: conviene prima verificare quanto costa completarla.

conviene prima verificare quanto costa completarla. Per chi compra usato: editore, numerazione e condizioni contano più della sola parola “completa” nel titolo dell’annuncio.

La storia di Buronson e Tetsuo Hara resta il centro della scelta. Un’edizione più grande può valorizzare i disegni, ma richiede anche una spesa e uno spazio diversi. Se volete semplicemente scoprire Kenshiro, non è necessario iniziare dalla confezione più costosa.

Extreme Edition: il punto di partenza per chi vuole leggere Ken

Ken il Guerriero – Hokuto no Ken Extreme Edition Editore: Planet Manga / Panini Comics.

Planet Manga / Panini Comics. Serie: completa in 18 volumi.

completa in 18 volumi. Formato: 13 × 18 cm, brossurato con sovraccoperta.

13 × 18 cm, brossurato con sovraccoperta. Caratteristiche: nuove copertine, pagine a colori e in bicromia.

nuove copertine, pagine a colori e in bicromia. Primo volume: 306 pagine, ISBN 9788828784104. La consigliamo a: chi vuole iniziare la serie senza impegnarsi subito nell’acquisto di un tomo di grande formato.

La Extreme Edition è la scelta che suggeriamo di valutare per prima. Il formato permette di leggere il manga senza dover sostenere un volume grande quanto quelli della Deluxe, mentre la collana è già arrivata alla conclusione.

Questo non significa che tutti gli arretrati siano sempre disponibili: prima di acquistare un blocco iniziale, controllate anche i numeri successivi. È una verifica utile soprattutto se intendete completare la raccolta in poco tempo.

Per vedere più da vicino questa edizione potete leggere la nostra recensione del primo volume di Ken il Guerriero Extreme Edition. Se invece cercate i numeri della collana, potete consultare la ricerca Amazon dedicata alla Extreme Edition, verificando numero e lingua di ogni risultato.

Deluxe Edition Planet Manga: per chi preferisce il grande formato

Ken il Guerriero Deluxe Edition Editore: Planet Manga / Panini Comics.

Planet Manga / Panini Comics. Piano dell’opera: 9 volumi; pubblicazione in corso.

9 volumi; pubblicazione in corso. Formato: 18 × 25,4 cm, cartonato.

18 × 25,4 cm, cartonato. Contenuto: ogni tomo raccoglie due volumi della Extreme Edition.

ogni tomo raccoglie due volumi della Extreme Edition. Primo volume: 616 pagine, ISBN 9791221929997. La consigliamo a: chi conosce già il manga o vuole una raccolta cartonata da leggere soprattutto a casa.

La Deluxe Edition Planet Manga cambia soprattutto il modo di presentare e leggere l’opera. Le dimensioni maggiori lasciano più spazio alle tavole di Tetsuo Hara; il numero ridotto di tomi, invece, non rende automaticamente la collezione più economica.

Il confronto corretto è fra il costo di un Deluxe e quello dei due Extreme corrispondenti. Vanno considerati anche la maneggevolezza e lo spazio necessario in libreria: meno volumi non significa necessariamente meno ingombro.

Ne avevamo parlato nell’articolo dedicato all’annuncio della Deluxe Edition di Ken il Guerriero. Per identificarla negli acquisti potete cercare il primo volume della Deluxe Planet Manga su Amazon tramite ISBN: è un controllo particolarmente utile perché il nome “Deluxe” è stato utilizzato anche per una precedente edizione.

Quanti volumi ha Ken il Guerriero? Dipende dall’edizione

Il manga originale è stato raccolto in 27 volumi giapponesi. Le riedizioni possono accorpare quel materiale in modo diverso: per questo una serie italiana di 18 volumi può contenere la storia completa senza essere una versione abbreviata.

La Extreme termina con il numero 18. La nuova Deluxe Planet Manga prevede invece 9 tomi, ciascuno equivalente a due Extreme. Le edizioni precedenti hanno altre suddivisioni: non bisogna quindi acquistare un numero mancante basandosi soltanto sulla cifra stampata sul dorso.

Il volume 10 di un’edizione non corrisponde necessariamente al volume 10 di un’altra. Se cambiate collana durante la lettura, controllate i capitoli raccolti prima di acquistare il volume successivo.

Le vecchie edizioni: quando conviene comprarle usate

Nel mercato dell’usato si incontrano soprattutto queste raccolte:

Granata Press: la storica pubblicazione in 41 volumetti, legata anche agli esordi italiani del manga sulla rivista Zero.

la storica pubblicazione in 41 volumetti, legata anche agli esordi italiani del manga sulla rivista Zero. Star Comics: edizione in 27 volumi con lettura da destra verso sinistra.

edizione in 27 volumi con lettura da destra verso sinistra. d/visual: precedente Deluxe in 27 volumi, di grande formato e con pagine a colori.

precedente Deluxe in 27 volumi, di grande formato e con pagine a colori. Planet Manga: precedente edizione in 27 volumi, distinta dalla successiva Extreme.

Una raccolta usata completa può essere un’alternativa sensata se le condizioni sono buone e il prezzo complessivo vi convince. Diventa meno pratica quando mancano proprio i numeri difficili da recuperare: il costo del lotto iniziale, da solo, racconta soltanto metà della spesa.

Chiedete foto dei dorsi, delle copertine e di qualche pagina interna. Per le edizioni che le prevedono, controllate che siano presenti tutte le sovraccoperte. Verificate anche eventuali pagine staccate, segni di umidità e differenze fra ristampe, se desiderate una raccolta uniforme.

Attenzione alla d/visual: non è la stessa Deluxe Planet Manga iniziata nel 2025. La prima conta 27 volumi; la seconda ne prevede 9. Un annuncio che scrive soltanto “Ken Deluxe” non basta per identificarle.

Cofanetti e variant: cosa contengono davvero?

La parola cofanetto non indica sempre una serie completa. Per la Extreme è stata proposta anche una confezione con il volume 18 e un cofanetto raccoglitore vuoto: gli altri diciassette volumi vanno posseduti o acquistati separatamente.

Anche il primo Extreme ha avuto una versione con copertina variant, cofanetto e cartolina. È una proposta da collezione legata al volume iniziale, non una scorciatoia per comprare tutto il manga.

Prima dell’ordine leggete quindi la voce “contenuto”, non soltanto il titolo della scheda. Se state facendo un regalo, accertatevi soprattutto che il destinatario non riceva un raccoglitore per una serie che ancora non possiede.

Le origini del mito è un’altra edizione della stessa storia?

No: Ken il Guerriero – Le origini del mito, cioè Soten no Ken, è il prequel. È ambientato nella Shanghai degli anni Trenta e segue un altro Kenshiro. Non va confuso con una ristampa della serie postapocalittica.

Le origini del mito – Soten no Ken Extreme Edition Che cos’è: una serie distinta, prequel di Hokuto no Ken.

una serie distinta, prequel di Hokuto no Ken. Editore: Planet Manga / Panini Comics.

Planet Manga / Panini Comics. Primo volume: 304 pagine, formato 13 × 18 cm, brossurato con sovraccoperta.

304 pagine, formato 13 × 18 cm, brossurato con sovraccoperta. ISBN del volume 1: 9791221927061. Quando sceglierla: se volete approfondire l’universo di Hokuto e state cercando proprio il prequel.

Per un primo incontro con il personaggio consigliamo di iniziare dal manga originale. Potete poi passare a Soten no Ken Extreme Edition su Amazon, controllando che nel titolo compaia il riferimento a Le origini del mito.

Quale edizione di Ken il Guerriero comprare, quindi?

Per una prima lettura sceglierei la Extreme Edition. È completa e permette di cominciare dal primo volume, valutando poi se proseguire. Prima di impegnarvi nella raccolta controllate comunque la reperibilità degli arretrati.

La Deluxe Planet Manga è la scelta per chi dà priorità al grande formato e alla copertina rigida. Ha più senso quando sapete già di volere Kenshiro in quella veste e accettate di seguire una pubblicazione ancora in corso.

Se possedete già una buona parte di una vecchia edizione, fate prima il conto dei numeri mancanti. Completare ciò che avete può essere più ragionevole che ricominciare tutto, soprattutto quando l’obiettivo principale è leggere la storia.

Chi arriva dalle avventure animate può consultare anche il nostro approfondimento sulla nuova serie anime di Ken il Guerriero. Per il manga, invece, tenete a portata di mano tre informazioni prima di comprare: nome completo dell’edizione, editore e numero del volume.