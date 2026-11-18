I migliori artbook anime e manga: 10 libri illustrati che meritano davvero

Quali sono i migliori artbook anime e manga da comprare? La risposta non dipende soltanto dalla bellezza della copertina. Un buon artbook dovrebbe permetterci di vedere qualcosa che normalmente sfugge quando leggiamo un manga o guardiamo un anime: i primi bozzetti di un personaggio, i colori scelti dall’autore, gli ambienti prima dell’animazione o le illustrazioni che non hanno mai trovato posto nelle pagine della storia.

Il problema è che sotto l’etichetta di artbook si trovano libri molto diversi. Alcuni raccolgono principalmente illustrazioni, altri sono guide alla produzione di un film, altri ancora somigliano a fanbook ricchi di interviste e approfondimenti. Non tutti, quindi, sono l’acquisto giusto per lo stesso lettore.

Le uscite italiane del novembre 2026 rendono il momento particolarmente interessante. Star Comics ha pubblicato due volumi dedicati alla mostra delle CLAMP, mentre Rizzoli Lizard ha portato in libreria nuovi artbook dello Studio Ghibli. Sono novità che si affiancano a pubblicazioni già conosciute e ancora meritevoli di attenzione.

Abbiamo selezionato dieci artbook anime e manga valutando soprattutto i contenuti, la lingua italiana, la qualità del progetto e il tipo di appassionato a cui si rivolgono. Non è una classifica basata sulla rarità o sul prezzo: l’obiettivo è capire quali volumi abbiano davvero senso nella propria libreria.

Quale artbook scegliere? La risposta in breve Per chi ama lo Studio Ghibli: L’arte di Principessa Mononoke e L’arte di Il ragazzo e l’airone.

L’arte di Principessa Mononoke e L’arte di Il ragazzo e l’airone. Per gli appassionati di manga classici e illustrazione: CLAMP Exhibition Color Black e Color White.

CLAMP Exhibition Color Black e Color White. Per un collezionista di horror: Tokyo Ghoul Zakki e Twisted Visions di Junji Ito.

Tokyo Ghoul Zakki e Twisted Visions di Junji Ito. Per chi ama studiare il disegno: The Promised Neverland Artbook World.

The Promised Neverland Artbook World. Per chi vuole approfondire un anime: i volumi dedicati a My Dress-Up Darling e your name.

Tra le novità più interessanti c’è CLAMP Exhibition Official Art Book – Color Black di Star Comics, ISBN 9788822663924, uscito in Italia il 3 novembre 2026. È una raccolta dedicata alle illustrazioni della prima parte della mostra delle CLAMP, adatta soprattutto a chi apprezza il loro lavoro artistico oltre alle singole storie.

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Come scegliere un artbook anime o manga senza sbagliare

Prima di guardare i singoli titoli, conviene distinguere tre categorie che spesso vengono confuse nelle schede dei negozi.

Artbook di illustrazioni Raccoglie tavole a colori, copertine, illustrazioni promozionali e talvolta commenti dell’autore. È la scelta più immediata per chi vuole osservare e collezionare il lavoro grafico di un mangaka.

Artbook di produzione Mostra studi dei personaggi, ambientazioni, concept art e materiali preparatori. È particolarmente interessante per chi vuole capire come un film o una serie animata abbia preso forma.

Fanbook e visual guide Possono includere interviste, schede dei personaggi, approfondimenti, storyboard e illustrazioni. Non sono necessariamente inferiori agli artbook tradizionali, ma danno spesso più spazio al testo.

Un altro aspetto importante è la lingua dell’edizione. Se cercate soltanto immagini, un volume giapponese può comunque essere apprezzabile. Se desiderate leggere le interviste o conoscere le scelte degli artisti, avere un’edizione italiana fa una differenza considerevole.

1. CLAMP Exhibition Color Black: per chi ama l’illustrazione manga

Le CLAMP hanno firmato opere molto diverse tra loro, da Card Captor Sakura a Magic Knight Rayearth, passando per Chobits, RG Veda, Tokyo Babylon e xxxHOLiC. Nonostante le differenze narrative, il loro stile è immediatamente riconoscibile per l’attenzione ai costumi, alle composizioni e all’eleganza dei personaggi.

CLAMP Exhibition Official Art Book – Color Black raccoglie le tavole a colori della prima parte della mostra celebrativa ospitata dal National Art Center di Tokyo nel 2024.

L’edizione italiana Star Comics è arrivata il 3 novembre 2026. Il volume contiene 144 pagine, misura 21 × 29,7 cm ed è pubblicato in brossura con sovraccoperta. Il prezzo di copertina indicato dall’editore è di 29,90 euro.

Il formato ampio permette di apprezzare meglio le composizioni rispetto alla visualizzazione delle stesse immagini su uno smartphone. È particolarmente consigliato agli appassionati di illustrazione shojo e a chi vuole osservare l’evoluzione grafica di un collettivo che ha attraversato generi differenti.

Copertina originale giapponese di Color Kuro, usata come riferimento visivo. Per l’edizione italiana Color Black consultare la copertina Star Comics. © CLAMP.

A chi lo consigliamo: a chi colleziona i lavori delle CLAMP, agli appassionati di illustrazione e a chi cerca un libro visivamente interessante da sfogliare senza dover leggere una nuova serie manga.

Quando evitarlo: se state cercando una raccolta di storie inedite, perché il suo scopo principale è valorizzare le illustrazioni.

2. CLAMP Exhibition Color White: il volume complementare

Acquistare Color White dopo Color Black può sembrare una scelta obbligata per completare la coppia, ma vale la pena capire cosa cambia davvero.

Color White non è una semplice ristampa con copertina alternativa. Star Comics lo presenta come la raccolta delle tavole a colori della seconda parte della mostra delle CLAMP. I due volumi costituiscono quindi selezioni complementari.

Le caratteristiche editoriali coincidono: 144 pagine, formato 21 × 29,7 cm, brossura con sovraccoperta e prezzo di copertina di 29,90 euro.

L’ISBN italiano è 9788822664327 e permette di distinguerlo dal volume Black. Potete cercare CLAMP Exhibition Color White nell’edizione italiana Star Comics, prestando attenzione a non confonderlo con le versioni straniere.

Quale dei due scegliere? Per un appassionato che desidera l’intero percorso illustrato, la coppia ha più senso del singolo volume. Per chi vuole spendere meno, invece, è ragionevole iniziare da uno solo e valutare successivamente l’altro.

Non è corretto promettere che un determinato personaggio comparirà in maggior quantità in Black o White senza aver confrontato gli indici o le anteprime delle tavole presenti.

3. L’arte di Principessa Mononoke: il grande classico dello Studio Ghibli

Se siete interessati al mondo dell’animazione, pochi titoli risultano immediatamente affascinanti quanto L’arte di Principessa Mononoke.

Il film di Hayao Miyazaki è ricordato per il rapporto fra natura, spiritualità e violenza, ma buona parte della sua forza nasce anche dalla costruzione visiva. Foreste immense, creature gigantesche e personaggi difficili da dividere fra buoni e cattivi prendono vita attraverso un linguaggio grafico particolarmente ricco.

L’artbook italiano pubblicato da Rizzoli Lizard il 3 novembre 2026 contiene 224 pagine e presenta tavole preparatorie, bozzetti, acquerelli e approfondimenti legati alla realizzazione del film.

Il volume è identificato dall’ISBN 9788817200660. È una proposta convincente soprattutto per chi ama i materiali di lavorazione: non soltanto belle immagini finite, ma anche una finestra sul percorso che porta alla loro realizzazione.

Per ritrovare la corretta edizione italiana potete utilizzare la ricerca Amazon per L’arte di Principessa Mononoke di Rizzoli Lizard. Non confondetela con l’edizione inglese The Art of Princess Mononoke: il soggetto è lo stesso, ma la lingua e i dati editoriali possono cambiare.

Copertina dell’edizione inglese, mostrata come riferimento all’opera. L’edizione italiana Rizzoli Lizard ha ISBN 9788817200660. © Studio Ghibli.

A chi lo consigliamo: agli appassionati dei film di Miyazaki, a chi studia concept art e a chi desidera approfondire l’ambientazione e le scelte estetiche dello Studio Ghibli.

4. L’arte di Il ragazzo e l’airone: per scoprire come nasce un film di Miyazaki

Pubblicato contemporaneamente al volume dedicato a Principessa Mononoke, L’arte di Il ragazzo e l’airone è probabilmente la scelta più interessante per chi vuole esplorare una produzione più recente dello Studio Ghibli.

L’edizione italiana Rizzoli Lizard conta 336 pagine e include centinaia di illustrazioni, contributi di Miyazaki e materiali legati alla lavorazione del film, con approfondimenti che coinvolgono anche figure dello staff creativo.

Il libro consente di osservare come ambientazioni fantastiche, figure enigmatiche e atmosfere oniriche siano state costruite prima di raggiungere la versione definitiva sullo schermo.

È particolarmente adatto a chi, dopo aver visto il film, vuole capire meglio il percorso artistico che lo ha reso possibile. Diversamente da una semplice raccolta promozionale, la presentazione editoriale punta anche sui processi creativi.

L’edizione Rizzoli Lizard si riconosce dall’ISBN 9788817200752. Potete cercare L’arte di Il ragazzo e l’airone nell’edizione italiana, controllando lingua e caratteristiche prima di acquistare.

Mononoke o Il ragazzo e l’airone? Per chi ama soprattutto la costruzione di mondi naturali e mitologici sceglieremmo Mononoke. Per chi vuole esplorare l’immaginario più recente di Miyazaki, con un libro anche più corposo, preferiremmo Il ragazzo e l’airone.

5. Tokyo Ghoul Zakki: un artbook interessante anche per spendere poco

Un artbook non deve necessariamente essere enorme e costoso per risultare interessante. Tokyo Ghoul Zakki, pubblicato in Italia da J-POP, è un buon esempio di volume pensato per valorizzare lo stile di un autore con una forte identità visiva.

La raccolta è dedicata alle illustrazioni di Sui Ishida e presenta, secondo la descrizione dell’editore, circa duecento immagini accompagnate anche dai commenti del mangaka.

Il volume è piuttosto compatto, con un formato di circa 13 × 18 cm e 112 pagine. Questo lo rende meno spettacolare da esporre rispetto a un grande artbook da tavolo, ma anche più semplice da sfogliare e conservare.

Il prezzo di catalogo J-POP consultato è di 9,90 euro, anche se il prezzo effettivo del rivenditore può variare. Per identificare l’edizione italiana potete cercare Tokyo Ghoul Zakki, ISBN 9788868837662.

A chi lo consigliamo: ai fan di Kaneki, a chi ama le illustrazioni dal tono inquieto e a chi vuole iniziare a collezionare artbook senza investire subito in volumi molto costosi.

È importante non confonderlo con Zakki:re, un’altra raccolta di Sui Ishida, pubblicata successivamente in un formato differente.

6. The Promised Neverland Artbook World: il tratto di Posuka Demizu da vicino

Le illustrazioni di Posuka Demizu sono una delle caratteristiche più riconoscibili di The Promised Neverland. Ambienti ricchi di dettagli, personaggi espressivi e un continuo contrasto tra atmosfere fiabesche e immagini inquietanti contribuiscono a rendere il manga visivamente particolare.

Artbook World, pubblicato in Italia da J-POP, è una raccolta che permette di osservare quel lavoro oltre la normale lettura delle tavole.

La presentazione dell’editore segnala illustrazioni, interviste, approfondimenti e contenuti digitali accessibili attraverso codici QR, fra cui materiali relativi alla realizzazione delle immagini.

Questa combinazione lo rende particolarmente interessante per chi ama disegnare o vuole capire meglio il processo creativo di una mangaka. Non si limita quindi a riproporre personaggi conosciuti: offre anche un’occasione per avvicinarsi al lavoro dietro le illustrazioni.

Copertina originale di Artbook World, riferimento visivo per la raccolta pubblicata in italiano da J-POP. © Kaiu Shirai, Posuka Demizu/Shueisha.

Potete cercare The Promised Neverland Artbook World nell’edizione J-POP, verificando la lingua dell’offerta.

Quando sceglierlo: se apprezzate il disegno di Demizu, le composizioni complesse e i materiali che mostrano il lavoro creativo oltre le immagini definitive.

7. Twisted Visions: The Art of Junji Ito, per chi ama l’horror illustrato

Ci sono artisti le cui immagini riescono a mettere a disagio anche senza il contesto di una storia. Junji Ito appartiene sicuramente a questa categoria.

Spirali, deformazioni impossibili, figure umane disturbanti e atmosfere apparentemente quotidiane che improvvisamente diventano terrificanti sono alla base di un immaginario riconoscibile.

Twisted Visions – The Art of Junji Ito, pubblicato in Italia da J-POP, permette di avvicinarsi proprio al lato illustrativo del mangaka attraverso una raccolta dedicata alle sue immagini.

È una scelta particolarmente interessante per chi possiede già Uzumaki, Tomie o altre opere dell’autore e vuole esplorare il suo lavoro oltre il racconto sequenziale.

Non lo considereremmo però il primo acquisto obbligatorio per chi non ha mai letto Junji Ito: in quel caso è meglio iniziare da un manga completo, così da capire anche la sua capacità narrativa.

Nel nostro approfondimento sulle migliori opere ed edizioni italiane di Junji Ito trovate un percorso per scegliere i manga prima di passare agli artbook.

Chi cerca invece materiali legati specificamente alla produzione animata può valutare L’arte della Junji Ito Collection, un libro diverso da Twisted Visions e dedicato all’adattamento anime.

Altri tre artbook che meritano attenzione

Le sette proposte precedenti coprono già molti gusti differenti. Ci sono però altri tre volumi che vale la pena considerare, soprattutto quando si conosce bene il franchise di riferimento.

8. Tokyo Ghoul Zakki:re: per i collezionisti di Sui Ishida

Rispetto al primo Zakki, Zakki:re punta su un formato più importante. J-POP lo propone come volume cartonato con sovraccoperta, di circa 17 × 24 cm e 290 pagine, dedicato a illustrazioni provenienti da copertine, riviste e materiali promozionali.

Include anche un’intervista all’autore realizzata per l’edizione italiana. Lo consiglieremmo a chi conosce già l’universo di Tokyo Ghoul e desidera una raccolta più corposa del piccolo Zakki.

9. My Dress-Up Darling Anime Book: per chi ama i retroscena degli anime

Non tutti i libri illustrati devono essere raccolte di tavole indipendenti. Il My Dress-Up Darling – Bisque Doll Anime Book combina illustrazioni, commenti sulla serie animata, interviste e materiali legati alla produzione.

È quindi più vicino a un fanbook che a un artbook di sole illustrazioni. Lo consigliamo soprattutto a chi vuole conoscere meglio la realizzazione dell’anime, non a chi cerca esclusivamente un portfolio del tratto originale di Shinichi Fukuda.

10. your name. – Lo storyboard di Makoto Shinkai: per chi vuole studiare la regia

Uno storyboard permette di osservare un film prima che diventi il risultato animato definitivo. In questo senso your name. – Lo storyboard di Makoto Shinkai rappresenta una proposta particolarmente interessante.

Il volume raccoglie lo storyboard del film e materiali di approfondimento, permettendo di osservare le scelte di inquadratura, ritmo e composizione.

È un acquisto più specialistico rispetto a una raccolta di illustrazioni, ma proprio per questo può risultare molto stimolante per studenti di animazione, disegnatori e appassionati della regia di Shinkai.

Quali artbook comprare per primi? I nostri consigli

Se dovessimo scegliere soltanto tre libri per iniziare una collezione, non prenderemmo necessariamente i tre più costosi o quelli con la copertina più appariscente.

Per chi ama il cinema d’animazione sceglieremmo L’arte di Principessa Mononoke: un classico ricco di ambientazioni e materiali preparatori.

Per chi preferisce l’illustrazione manga consigliamo CLAMP Exhibition Color Black, soprattutto per la varietà di opere rappresentate nella carriera del collettivo.

Per un acquisto più economico e mirato, Tokyo Ghoul Zakki rimane un’opzione interessante, purché si tenga presente il formato compatto.

Come evitare di acquistare l’edizione sbagliata

Prima di scegliere un artbook, controllate sempre:

Lingua: le immagini possono essere le stesse, ma commenti e interviste potrebbero essere in giapponese, inglese o italiano.

le immagini possono essere le stesse, ma commenti e interviste potrebbero essere in giapponese, inglese o italiano. ISBN: particolarmente utile per distinguere un’edizione italiana da una straniera.

particolarmente utile per distinguere un’edizione italiana da una straniera. Formato: un libro da 13 × 18 cm è molto diverso da un artbook A4.

un libro da 13 × 18 cm è molto diverso da un artbook A4. Contenuti: illustrazioni, storyboard, guide alla produzione e fanbook non sono sinonimi.

illustrazioni, storyboard, guide alla produzione e fanbook non sono sinonimi. Rilegatura: brossura, cartonato, sovraccoperta e cofanetto incidono sull’esperienza di collezione.

brossura, cartonato, sovraccoperta e cofanetto incidono sull’esperienza di collezione. Disponibilità: alcune vecchie pubblicazioni possono diventare difficili da trovare, ma un prezzo elevato non dimostra da solo che siano rare.

alcune vecchie pubblicazioni possono diventare difficili da trovare, ma un prezzo elevato non dimostra da solo che siano rare. Conservazione: soprattutto per libri usati, controllate stato della sovraccoperta, angoli e pagine.

Se cercate altri regali per chi ama gli anime e i manga, potete consultare anche la nostra selezione di gadget anime e manga originali. Per chi preferisce il disegno e i materiali artistici dei videogiochi, invece, ha senso distinguere gli artbook di produzione dalle normali guide strategiche.

Artbook anime e manga: quali meritano davvero un posto in libreria?

La scelta migliore dipende dal motivo per cui desiderate il libro. Un fan dello Studio Ghibli potrebbe trascorrere ore a osservare gli sfondi e i bozzetti di Principessa Mononoke. Chi apprezza le CLAMP probabilmente preferirà una grande raccolta di illustrazioni. Chi ama disegnare potrebbe trovare più stimolanti i materiali di Posuka Demizu o gli storyboard di Makoto Shinkai.

La cosa importante è non acquistare un volume soltanto perché viene presentato come definitivo o imperdibile. Prima di spendere, verificate che cosa contiene davvero e se è il tipo di materiale che volete sfogliare.

Un artbook riuscito non deve necessariamente essere il più voluminoso della collezione: deve farvi venire voglia di tornare a guardare quelle pagine anche dopo averlo già sfogliato una volta.

Qual è l’artbook più bello che possedete? E quale vorreste vedere pubblicato finalmente in italiano? Raccontatecelo nei commenti: potrebbero esserci altri titoli che meritano di entrare in questa selezione.

Tre artbook da cercare per la tua collezione Se hai già scelto fra le novità CLAMP, Studio Ghibli e le altre raccolte illustrate, puoi approfondire questi tre progetti con materiali differenti. Tokyo Ghoul Zakki:re: cerca l’artbook italiano di Sui Ishida, ISBN 9788834901328. È diverso dal primo Zakki e offre una raccolta più ampia.

cerca l’artbook italiano di Sui Ishida, ISBN 9788834901328. È diverso dal primo Zakki e offre una raccolta più ampia. My Dress-Up Darling Anime Book: confronta le offerte per l’Anime Book italiano J-POP, utile soprattutto per interviste e retroscena dell’adattamento.

confronta le offerte per l’Anime Book italiano J-POP, utile soprattutto per interviste e retroscena dell’adattamento. your name. – Lo storyboard di Makoto Shinkai: cerca il volume dedicato agli storyboard nell’edizione J-POP, indicato per chi vuole studiare la costruzione delle scene. I collegamenti aprono ricerche Amazon.it. È importante controllare lingua, ISBN, formato, disponibilità e venditore prima dell’acquisto.