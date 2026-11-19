Boruto Two Blue Vortex 39: le anticipazioni preannunciano un capitolo deludente?

Gli ultimi capitoli di Boruto: Two Blue Vortex sono stati dedicati alla ripresa di Konoha dopo il pericoloso assalto di Mamushi e dei suoi cloni. Ma Ikemoto e Kishimoto non hanno atteso molto prima di introdurre nuove missioni molto rischiose e porre il villaggio di fronte ad altre sfide. Eppure, stando alle tavole in anteprima condivise sul sito ufficiale del franchise, il capitolo 39 potrebbe rivelarsi piuttosto sottotono, almeno rispetto alle aspettative di chi attendeva nuovi combattimenti.

Attenzione: seguono spoiler sugli ultimi eventi del manga e anticipazioni sul capitolo 39.

Un capitolo senza aggiornamenti importanti?

Non appena si avvicina la data d’uscita del nuovo capitolo, sul sito ufficiale di Naruto e Boruto vengono diffuse delle tavole in anteprima. E stavolta entrambe hanno mostrato momenti di pace e tranquillità. Come se nulla stesse succedendo all’interno del villaggio né tantomeno fuori. In realtà, però, Boruto ha soccorso Sarada, minacciata direttamente da Code e da Hidari, clone Shinju di Sasuke. E sembra strano che gli autori possano lasciare in sospeso questi eventi senza fornire aggiornamenti.

Le due pagine sono state pubblicate sul sito ufficiale di Naruto e Boruto, a pochi giorni dall’uscita del capitolo 39.

Dopotutto, ormai, gli autori hanno mostrato uno schema ricorrente nella struttura dei capitoli. Tendono, infatti, a saltare da una situazione all’altra mostrando avanzamenti paralleli per ogni personaggio importante. Anche le complicazioni che hanno colpito Shikamaru e la possibilità di vedersi ritirato il titolo di Hokage meritano di tornare nel capitolo 39.

Due tavole all’insegna della quotidianità e dello studio

Nonostante tutte le questioni lasciate in sospeso, però, le due tavole in anteprima, come potete vedere, si soffermano su scene in cui l’azione è pressoché assente. La prima ha mostrato Kawaki e Himawari durante un pasto consumato nella tranquillità di casa Uzumaki. Una parentesi per approfondire il legame fraterno che unisce i due dopo gli effetti dell’Onnipotenza di Eida. La seconda, invece, mostra Jura, potente leader degli Shinju, mentre conversa con il proprietario di una libreria, chiedendogli informazioni sull’evoluzione e cercando di comprendere più a fondo gli esseri umani e il loro modo di agire.

È peculiare la scelta di due momenti in cui viene sospesa l’aura di minaccia imposta dagli Shinju e dalle loro azioni, così come le problematiche politiche sorte dopo l’assalto di Mamushi. Naturalmente queste sono soltanto due pagine, e il capitolo completo potrebbe riservare sviluppi ben diversi.

Ma non manca molto per scoprire di più, dato che il capitolo 39 di Boruto: Two Blue Vortex arriverà oggi, 19 novembre, alle ore 16:00 italiane su MANGA Plus. L’uscita in Giappone è prevista per il 20 novembre, nel numero di gennaio 2027 di V Jump.