C’era una volta un bambino | Recensione

Prendere sonno non è sicuramente tra le cose più semplici. Specie quando si è bambini e si ha tanta energia da poter spostare le montagne. I genitori in genere le provano tutte per far addormentare i figli. Dalle soluzioni più semplici a quelle più assurde. Ed è proprio questo ciò che accade nel libro di cui vi andremo a parlare oggi. C’era una volta un bambino è un albo illustrato scritto da Andrea Farotto, illustrato da Valeria Valenza e pubblicato da Lapis Edizioni nel settembre 2026.

C’era una volta un bambino – Scheda del libro Autore: Andrea Farotto

Illustratrice: Valeria Valenza

Editore: Lapis Edizioni

Collana: I Lapislazzuli

Pubblicazione: 25 settembre 2026

Pagine: 32

Formato: 20,8 × 26 cm, copertina rigida

Età consigliata: da 3 a 6 anni

ISBN: 9791255191025

La storia inizia nel momento in cui una mamma porta il suo bambino a letto all’ora della nanna. Ma il bambino, di andare a nanna, non ci pensa proprio. Come ogni bambino, trova ogni possibile stratagemma per ritardare quel momento e restare sveglio. Salta come una scimmia, ruggisce come una tigre, spruzza acqua come un elefante e sguscia via come un serpente per non farsi prendere. Nelle sue continue metamorfosi, però, arriva il momento in cui il bambino si trasforma in un ghiro, pronto finalmente a infilarsi sotto le coperte. Ma per farlo addormentare servirà ancora un’altra storia. Sarà anche l’ultima?

Testi, illustrazioni e cura editoriale

L’autore Andrea Farotto scrive un testo davvero dolce e frizzante che accompagna la lettura in maniera briosa e mai banale. Il suo guizzante umorismo lo si nota da tutti i parallelismi che ci sono tra il bambino e gli animali nelle fasi che attraversa prima di addormentarsi. Il testo è leggero e buffo, con una struttura a libro-lista piuttosto solida. Man mano che si va avanti nella lettura, si assiste a un crescendo comico del quale ci si chiede quale sarà l’inevitabile epilogo. Il finale è sicuramente dolce e tenero, con un colpo di coda davvero divertente. La scrittura è semplice e piuttosto scorrevole, con un bel ritmo che intrattiene piacevolmente.

Valeria Valenza crea un ambiente visivo davvero dolce e coinvolgente. Il senso di tenerezza avvolge il lettore fin dalle prime pagine. E lo fa in maniera giocosa, buffa e coccolosa. Le illustrazioni di questa talentuosa autrice donano un effetto comico a ogni pagina. La caratterizzazione dei due protagonisti e in particolare del bambino, nelle sue varie declinazioni animalesche, è realizzata con grande abilità e in maniera davvero azzeccata. E questo non fa che rendere il tutto davvero esilarante.

I personaggi e le ambientazioni sono stati realizzati in modo da suscitare fin da subito tenerezza e comicità durante la lettura. Ovviamente il ruolo principale nel creare l’atmosfera è svolto dalle illustrazioni, ma anche il senso musicale e il ritmo del testo donano alla storia il fascino necessario. Sia nel testo che nelle illustrazioni, l’ironia è la chiave di lettura principale. Si passa spesso dalle fasi più buffe e assurde a quelle tenere e dolci nel giro di un semplice voltapagina.

Lapis Edizioni confeziona questo libro in maniera davvero deliziosa. Ogni aspetto è curato e valorizza sia la storia sia il libro nel suo insieme. La carta, ad esempio, leggermente patinata, fa risaltare i colori e li rende più accesi e brillanti. Anche grazie all’alta qualità di stampa, che rende il tutto più vivo e contribuisce a creare l’atmosfera giocosa e sognante del libro.

Per chi desidera conoscere il libro, è possibile consultare C’era una volta un bambino su Amazon.it, nell’edizione italiana Lapis con ISBN 9791255191025.

Questo articolo contiene link di affiliazione. In qualità di Affiliato Amazon, MangaForever riceve un guadagno dagli acquisti idonei.

Conclusione – C’era una volta un bambino

C’era una volta un bambino è un albo illustrato dolce e divertente al tempo stesso. Le illustrazioni avvolgono il lettore nell’atmosfera calda e giocosa del momento di andare a dormire. L’aspetto buffo e divertente del testo e delle illustrazioni, però, non allontana dalla tenerezza, bensì l’amplifica. Contiene anche un bellissimo messaggio, quello di seguire l’inclinazione dei bambini senza imporre sempre un modo predeterminato di fare le cose. La resistenza alla nanna del bambino innesca infatti un momento di complicità e questo incontro diventa un rituale quotidiano che rafforza il legame tra genitore e figlio.

In conclusione, C’era una volta un bambino è uno di quegli albi illustrati che scaldano il cuore e fanno sorridere. Un libro che ci sentiamo caldamente di consigliare come ottima lettura della buonanotte, prima di addormentarsi. Una lettura con un testo snello e divertente, accompagnato da una narrazione visiva tenera e briosa. Un libro consigliabile a tutti e a tutte le ore, ma in particolare nel momento cruciale del passaggio al regno dei sogni.