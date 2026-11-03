Super Fluo. Il supereroe che non sa fare niente: la recensione

Chi di noi non ha mai pensato di poter essere un supereroe? Di avere qualche superpotere speciale che nessuno ha e che possediamo solo noi. Di riuscire a fare cose davvero impensabili e che nessun altro al mondo è capace di fare. Un superpotere unico in grado di facilitare la nostra vita e quella degli altri. Il tema principale del libro di cui vi andremo a parlare è proprio questo qui. Super Fluo. Il supereroe che non sa fare niente è un albo illustrato scritto da Marica Rocca, illustrato da Lucio Notarnicola e pubblicato da Corraini Edizioni nel marzo 2026.

In questo libro si parla di diversi supereroi. Tutti più o meno con un superpotere incredibile. Ad esempio c’è ZappoMan, che sa ritrovare gli occhiali del papà, le chiavi della macchina e il cellulare. Oppure Micro-Onde, che scalda il pranzo e la cena con un tocco. O ancora Factotum, che aggiusta tutto trasformando le mani in utensili. Ma c’è un supereroe un po’ diverso dagli altri e si chiama Super Fluo. Lui è convinto di avere dei poteri straordinari.

⚠️ Attenzione: spoiler Il prossimo paragrafo racconta anche il finale dell’albo. Se preferite scoprirlo durante la lettura, passate direttamente a Testi, illustrazioni e cura editoriale.

Pensa di avere un superpotere per far crescere i fiori. Ma in realtà crescono da soli. Crede di poter spostare il Sole con lo yoga. Ma è la Terra a ruotare. Dice di poter far smettere di piovere. Il che a volte accade. Ma spesso dopo diversi giorni. Insomma, in effetti non ha dei veri superpoteri. Ma per la sua adorata nonnina lui è un supereroe. Infatti la va a trovare spesso e la aiuta in ogni modo. Quei superpoteri che millanta di avere, con sua nonna ce li ha per davvero. E ne ha uno che li batte tutti: il potere di farla ridere di gusto.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

L’autrice Marica Rocca l’avevamo già conosciuta con il bellissimo Mi manchi una balena, illustrato da Arianna Alessi e pubblicato da Lapis Edizioni. In questo suo nuovo libro ritroviamo il suo guizzante senso dell’umorismo, che serpeggia ad ogni pagina. Il testo è leggero e buffo, con una struttura solida che procede in un crescendo comico e sfocia in un epilogo dolce e tenero. La scrittura è semplice e scorrevole, con un bel ritmo divertente che intrattiene piacevolmente.

Lucio Notarnicola, invece, lo avevamo incontrato come autore completo nel suo geniale L’asino scomparso, pubblicato da Caissa Italia. In questo albo illustrato lo troviamo come illustratore. I suoi disegni caricano di effetto comico ogni pagina. I vari supereroi che costellano la storia sono caratterizzati in maniera davvero buffa sia nelle loro fattezze che nelle loro posture. Il che rende il tutto irresistibilmente esilarante.

Il protagonista poi è stato realizzato in modo da suscitare fin da subito tenerezza nel lettore. E questo emerge ancor di più nel finale, quando alla sua goffaggine e ingenuità si affianca la sua dolcezza. I colori usati per il protagonista, gli altri supereroi e i vari oggetti di scena rendono la storia ancor più leggibile e coinvolgente nelle sue varie situazioni. L’ironia è dunque il perno centrale che sostiene la parte iniziale e centrale della storia, sia a livello di testo che delle illustrazioni. La tenerezza e la dolcezza sostengono invece la parte finale.

Corraini confeziona questo libro in maniera davvero deliziosa. Ogni aspetto è curato nel minimo dettaglio. A partire dalla carta, dalla copertina e dalla qualità delle illustrazioni, su cui spiccano i colori. In particolar modo quello del protagonista: il fucsia. L’alta qualità di stampa rende i colori delle illustrazioni brillanti e vivaci, il che aggiunge atmosfera alla storia e piacere nella lettura.

Per chi desidera conoscere il libro, è possibile consultare Super Fluo. Il supereroe che non sa fare niente su Amazon.it, nell’edizione italiana Corraini con ISBN 9791254931790.

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Conclusione – Super Fluo. Il supereroe che non sa fare niente

Super Fluo. Il supereroe che non sa fare niente è un albo illustrato davvero super, in tutti i sensi. L’impatto visivo è già iconico, con questo buffo supereroe dal testone fluo che campeggia al centro della copertina e richiama il colore del titolo. Ma questo albo illustrato non è solo bellezza estetica. Contiene anche un bellissimo messaggio, trasmesso in maniera buffa e al tempo stesso dolce.

In conclusione, Super Fluo. Il supereroe che non sa fare niente è uno di quegli albi illustrati che ci sentiamo caldamente di consigliare. Attraverso un testo brioso e una bellissima narrazione visiva riesce a intrattenere, trasmettendo un importante messaggio. Un libro la cui lettura è consigliabile ai supereroi bambini quanto a quelli più grandicelli.

Dopo Super Fluo: tre letture da cercare Per ritrovare la voce di Marica Rocca: in Mi manchi una balena, illustrato da Arianna Alessi per Lapis, un rinoceronte e un uccellino cercano le parole per dire quanto sentono la mancanza l’uno dell’altro. L’ISBN identifica l’edizione italiana.

in Mi manchi una balena, illustrato da Arianna Alessi per Lapis, un rinoceronte e un uccellino cercano le parole per dire quanto sentono la mancanza l’uno dell’altro. L’ISBN identifica l’edizione italiana. Per chi si è soffermato sui disegni: cercate L’asino scomparso di Lucio Notarnicola. Qui l’illustratore firma anche il racconto.

cercate L’asino scomparso di Lucio Notarnicola. Qui l’illustratore firma anche il racconto. Per esplorare il catalogo dell’editore: tra gli albi illustrati per bambini di Corraini, confrontate le tavole di anteprima e controllate la lingua della singola edizione.