Tre diversi da tutto | Recensione

Spesso il dialogo tra adulti e bambini risulta piuttosto difficoltoso. Per la difficoltà dei piccoli ad esprimersi. Oppure per la scarsa attenzione che i grandi gli rivolgono. A quel punto capirsi diventa un’impresa davvero complessa, se non impossibile. Nel libro di cui vi andremo a parlare oggi, per l’appunto, l’argomento centrale è proprio il dialogo tra grandi e piccoli. Tre diversi da tutto è un libro scritto da Daniela Marchitto, con le illustrazioni di Eleonora De Pieri e pubblicato da Kite Edizioni nell’ottobre 2026.

Il protagonista di questa storia è un bambino che ha molte domande. Queste domande cerca di farle a chi ne sa più di lui. Cioè i grandi. Ma i grandi non capiscono cosa chiede. Sono distratti, indaffarati e gli dedicano poco tempo. Per cui le domande del bambino restano sempre senza risposta. Questa cosa per lui è frustrante, lo tormenta e lo rende inquieto. Visto che gli adulti non gli danno retta, decide di fare le sue domande alla sua cara amica Martina. Lei è una bambina, ma sa tante cose, quasi quanto i grandi. Ma il protagonista, a quel punto supera ogni dubbio e capisce di essere interessato proprio a Martina. E in quel momento anche tutte le sue domande, magicamente, trovano risposta.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Daniela Marchitto nel suo testo intesse un dialogo in cui il bambino protagonista riempie ogni spazio con i suoi dubbi, le sue domande e la ricerca di un confronto. Il testo spinge per una riflessione sul punto di vista infantile e su come un bambino si interroghi su ciò che lo circonda. Delle domande semplici, spiazzanti. E proprio per questo gli adulti trovano molta difficoltà a rispondere. Viene posto l’accento proprio sulla modalità, quasi superficiale, dei grandi di cercare un punto di dialogo con l’universo infantile.

Il testo creato per descrivere il mondo immaginifico del bambino è affascinante e coinvolgente. Allo stesso tempo è anche sfuggente e riflessivo. Il testo è piuttosto ricco e accompagna le illustrazioni con un registro narrativo molto solido e corposo. Le parole lasciano spazio alle immagini solo alla fine. Quando nella storia non servono ormai più.

Le illustrazioni di Eleonora De Pieri sono delicate, dolci e quasi oniriche. Con un’atmosfera avvolgente e tenue basata su due colori: rosso e azzurro. La loro unione crea un gioco di contrasti che si bilancia tra toni caldi e freddi. Il suo stile riesce a creare un sottile strato di cromie e tratti che avvolge il lettore facendolo entrare in una dimensione altra. Un punto di vista inedito, come racconta il testo, ma anche convincente e potente allo stesso tempo nell’aspetto visuale.

Anche questa volta Kite Edizioni ci regala un altro delizioso libro che va ad arricchire l’interessantissimo catalogo di questa casa editrice. Ormai infatti tendiamo a ripeterci con gli elogi, ma non è scontato garantire sempre un alto livello di produzione dei propri libri. Questa eccellenza la si evince dai testi interessanti e dalla bellezza e varietà delle illustrazioni. Il tutto impreziosità dalla confezione dei volumi e dall’ottima qualità della stampa.

Conclusione – Tre diversi da tutto

Tre diversi da tutto è un albo illustrato che ci ricorda lo sguardo bambino. Un libro che con dolcezza ci porta nel mondo infantile. Tra domande, dubbi e richieste al mondo adulto. Ma ci regala anche un interessante punto di vista su cosa può liberarci da molte domande che spesso ci confondono e affliggono. Un incontro speciale, una persona che ti vede e ti ascolta, può dissipare tanti di quei dubbi e incertezze che spesso ci trasciniamo dietro.

Il messaggio trasmesso da questo albo illustrato arriva chiaro e profondo. Una lettura assolutamente trasversale. Utile ai bambini quanto ai grandi. Un utile strumento che può fungere da ponte per mettere in comunicazione il mondo degli adulti al mondo dell’infanzia. Ciascuno dei quali può trovare la propria chiave di lettura. Le belle sensazioni che si provano sfogliando questo libro scaturiscono dalla perfetta fusione tra il testo e le immagini. Le parole hanno un grande spazio e peso, ma non vanno mai a invadere troppo i confini e la comunicazione delle illustrazioni. Bensì a fondersi e sostenersi le une con l’altre.

Tre diversi da tutto è un libro che dona al lettore tanti spunti di riflessione. Una lettura consigliata a tutti coloro che spesso pensano troppo. Si sentono confusi e destabilizzati da una testa che spesso viaggia troppo velocemente. E offre anche una dolce soluzione per trovare la serenità e un punto d’ancoraggio sicuro.