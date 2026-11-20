Le figurine Panini al centro di una serie Rai con Serena Rossi

Figurina fa rima con Panini, gli appassionati nerd lo sanno bene. Così anche la Rai prova ad essere un po’ più pop raccontando la storia de La famiglia Panini.

Miniserie in sei episodi con Serena Rossi che è la matriarca Olga Cuoghi, diretta da Letizia Lamartire. Nel cast Simone Liberati, Federico Cesari, Luca Di Sessa, Samuele Teneggi nei panni dei fratelli. Benedetta Cimatti, Isabella Mottinelli, Elisa Nardini, Adalgisa Manfrida in uelli delle sorelle. Edoardo Pesce nel ruolo del patriarca Antonio Panini.

La famiglia delle figurine Panini: quando va in onda? La trama

La serie La famiglia Panini – L’avventura delle figurine racconta una delle storie imprenditoriali più significative del nostro Paese: la nascita delle iconiche figurine Panini. Ambientata tra gli anni Quaranta e il 1970, l’anno degli storici Mondiale di Messico 70, la serie segue il percorso umano e professionale di una famiglia unica, intrecciandone la dimensione privata con quella storica di un Paese in trasformazione.

Una produzione Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction con il supporto di Sanfelice 1893 Banca Popolare, distribuzione internazionale Beta Film, in onda in tre prime serate il 22, 29 e 30 novembre su Rai1 e RaiPlay e prossimamente su Disney+ dopo la presentazione alla Festa di Roma.

I Panini – madre, padre e otto figli – lasciano la campagna per la città con pochi soldi in tasca e tante speranze nel cuore. Al centro della famiglia c’è Olga, la madre: una donna visionaria, capace di sognare senza mai perdere di vista ciò che conta davvero. “Andiamo a vedere!” è il suo motto, un invito a guardare avanti anche quando il futuro è incerto. In una Modena che si rialza dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale, è Olga a spingere la famiglia verso una scommessa: comprare un’edicola, destinata a diventare una finestra sul mondo e sui desideri degli italiani.

Lì, i Panini capiscono che i sogni diventano grandi quando sono alla portata di tutti e decidono di investire in qualcosa di umile ma democratico come le figurine. Dopo fallimenti e sacrifici, ma restando sempre uniti, trasformano un’idea semplice in un miracolo che varca i confini nazionali: il 1970 e i Mondiali di calcio in Messico segnano la consacrazione in tutto il mondo del mito delle figurine, dell’impresa straordinaria, costruita con coraggio, di una famiglia apparentemente ordinaria.