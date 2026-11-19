Sakamoto Days 2: trailer esplosivo e data di uscita della nuova stagione

Il successo di Sakamoto Days è stato travolgente. Nato come un manga action comedy e arrivato su Weekly Shonen Jump nel novembre 2020, il racconto di Yuto Suzuki ha colpito milioni di lettori. E la popolarità è aumentata a dismisura quando TMS Entertainment ha lanciato la prima stagione dell’anime su Netflix. E mentre il manga è a un passo dalla fine, ecco un nuovo trailer per la seconda stagione.

La seconda stagione sarà ancora più esplosiva

Il 23 novembre verrà pubblicato in Giappone l’ultimo capitolo, il 284, di Sakamoto Days, disponibile in digitale a livello internazionale già dal 22 novembre. A distanza di quasi sei anni esatti calerà il sipario sulla storia dell’eccellente sicario. Il più temuto e ricercato killer del Giappone si prepara a salutare i lettori con una doppia pagina a colori e un finale che si prospetta memorabile. E per rendere il distacco dall’opera meno traumatico è arrivato il primo main trailer, a dir poco esplosivo, dedicato alla seconda stagione, dove è stata anche confermata la data d’uscita precisa in Giappone.

A rendere ancora più frenetico il video è la nuova canzone dei Creepy Nuts, intitolata Papa wa Imada ni Juvenile, scelta come sigla d’apertura della seconda stagione. Quasi come fosse un riferimento alla carriera del leggendario Sakamoto prima che decidesse di ritirarsi e vivere come gestore di un minimarket. Il ritmo serrato si sposa alla perfezione con la presentazione dei nuovi villain che mineranno la tranquillità di Sakamoto.

Per chi desidera scoprire la storia originale, è possibile cercare il primo volume italiano di Sakamoto Days, pubblicato da Planet Manga, verificando l’edizione e la disponibilità.

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La data d’uscita su Netflix

E a chiudere il trailer è proprio la versione ringiovanita del protagonista, prima di lasciare gli spettatori con la data d’uscita precisa. Era già stato confermato che la seconda stagione di Sakamoto Days sarebbe arrivata a gennaio 2027: ora sappiamo che debutterà il 18 gennaio sulla televisione giapponese. Netflix ha confermato la distribuzione della nuova stagione, mentre resta da verificare se il debutto internazionale in streaming avverrà esattamente nello stesso giorno. Un lancio che promette di rendere la stagione invernale, già ricca di serie attese, ancora più varia ed elettrizzante.

È stata anche diffusa una nuova key visual, che potete vedere qui sopra, che racchiude i pericoli principali che Sakamoto e Shin dovranno affrontare. Vista la qualità delle sequenze mostrate, il cambio alla regia, con Daisuke Nakajima al posto di Masaki Watanabe (rimasto come supervisore), non preoccupa. Piuttosto, sembra che i prossimi episodi saranno ancora più spettacolari, improntati sull’azione e sulla lotta contro l’associazione degli assassini.