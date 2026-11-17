Dragon Ball Super: Beerus, il remake conclude la Battaglia degli Dèi

Dragon Ball Super: Beerus, produzione tra le più attese dell’autunno 2026, ha concluso la prima parte dopo appena sei episodi. La narrazione degli eventi che hanno introdotto Lord Beerus, dio della distruzione dell’Universo 7, si è fermata con un episodio spettacolare. Un appuntamento che ha ribadito l’obiettivo e l’importanza del remake, dopo un periodo caotico e confuso per il franchise.

Attenzione: spoiler. L’articolo contiene anticipazioni sul finale della Battaglia degli Dèi e sullo scontro tra Goku e Beerus.

La Battaglia degli Dèi ha un vincitore

I primi sei episodi sono stati utili a comprendere i limiti e i cambiamenti allo stile pensato per il progetto remake. Dopo la serie di dichiarazioni di Iyoku e altre figure chiave nei mesi precedenti all’uscita, si aspettava un prodotto coerente e fedele con la visione di Toriyama. E finora è stato così, con qualche scena modificata, diversi tagli per rendere più leggero e veloce il racconto, e un’alta qualità nelle animazioni. È nelle scene d’azione e di combattimento che si notano le maggiori differenze.

Per ripercorrere le origini della storia e confrontare le diverse versioni dell’incontro tra Goku e Beerus, è possibile consultare il film Dragon Ball Z: La Battaglia degli Dei in Blu-ray su Amazon.it, verificando l’edizione disponibile.

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Sono stati comunque inseriti dei micro-dettagli che hanno ricevuto una buona accoglienza tra gli spettatori. Come il sorriso accennato di Goku poco prima di venire sconfitto da Beerus. Un dettaglio che può passare inosservato, ma che sottolinea quanto il protagonista tenga alle battaglie, e sia deciso a migliorarsi per riprovare e ottenere la vittoria. I miglioramenti visivi sono piuttosto evidenti, soprattutto nello scontro tra Goku e il dio della distruzione, ma ciò che ha colpito di questa prima parte è la scelta di promuovere un ritmo narrativo più rapido.

Un ritmo che convince?

In sei puntate sono stati raccontati gli stessi contenuti che nell’anime del 2015 avevano occupato ben quattordici episodi. E siamo solo all’inizio del progetto remake annunciato finora. Dragon Ball Super: Beerus, infatti, continuerà dopo la Battaglia degli Dèi, anche se il numero complessivo degli episodi non è ancora stato confermato ufficialmente. Dal prossimo episodio inizierà la saga dedicata a La Resurrezione di ‘F’. E possiamo aspettarci lo stesso trattamento della prima parte. Con una grande fedeltà al film, ma anche una scelta oculata delle scene che vale davvero la pena raccontare, tagliando sequenze superflue o riempitive.

E poi seguirà anche l’adattamento della saga dell’Universo 6. Una delle più rilevanti nella prima parte di Super, vista l’introduzione del multiverso e il primo confronto con guerrieri provenienti da un’altra dimensione.