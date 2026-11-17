Yu-Gi-Oh! compie 30 anni: nuove carte, mostra e anime speciale

Era il 14 settembre del 1996 quando Weekly Shonen Jump, nel numero datato 30 settembre, lanciava una delle serie destinate a entrare nella storia dei giochi di carte collezionabili. Yu-Gi-Oh! iniziò quasi come un’opera in cui l’autore, Kazuki Takahashi, era libero di esplorare un’infinità di giochi, aggiungendo quel pizzico di occultismo e misticismo che lo interessava da sempre. Ma col tempo divenne il trampolino di lancio per un fenomeno mondiale inarrestabile, che riceverà molti progetti per i 30 anni.

Tanti progetti ma limitati al Giappone

La prima grande iniziativa riguarda una pubblicazione speciale di Shueisha, Yu-Gi-Oh! Jump, uscita in Giappone il 13 novembre 2026. Il volume commemorativo presenta una cover interamente dedicata a Yugi Muto e Seto Kaiba e raccoglie 12 duelli selezionati dal manga originale per rivivere alcuni dei momenti più emozionanti. Come mostrato anche nel video promozionale pubblicato sul canale ufficiale di YouTube, l’edizione cartacea comprende uno sticker speciale. Gli acquirenti possono inoltre richiedere, attraverso un’iniziativa dedicata e con un contributo aggiuntivo, tre carte speciali da collezione appartenenti al set LEGENDARY DUEL SELECTION. La pubblicazione è destinata al mercato giapponese.

Per chi vuole riscoprire il manga originale di Kazuki Takahashi, Planet Manga ha pubblicato in Italia la Yu-Gi-Oh! Complete Edition, a partire dal primo volume. È consigliabile verificare la lingua e l’edizione proposta prima dell’acquisto.

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Era stata già confermata una mostra speciale. La Yu-Gi-Oh! Art Works aprirà le porte al pubblico il 12 dicembre 2026 a Tokyo, e sarà un’esibizione completamente dedicata all’opera di Takahashi. Si tratta anche di un modo per ricordare l’incredibile lavoro del compianto mangaka, anche se per ora non sono stati annunciati piani per portarla anche oltreoceano. È stato anche programmato un ritorno al cinema di Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions, dal 20 novembre 2026, anch’esso limitato all’arcipelago nipponico.

Una nuova era per l’anime di Yu-Gi-Oh?

Ma i fan del resto del mondo possono partecipare alle celebrazioni della serie grazie a un anime short diffuso online il 14 settembre 2026. Si tratta di un cortometraggio di circa 90 secondi ed è stato confermato che a dirigerlo è Eri Osada. Inoltre, Takahiro Kagami e Haruka Taira si sono dedicati rispettivamente al character design e alla direzione artistica per lo studio Konami Animation.

Questo progetto animato non era ciò che molti aspettavano. Considerata l’attenzione data ai remake e ai reboot negli ultimi anni, la maggior parte degli appassionati di Yu-Gi-Oh! sperava in un ritorno di Yugi sul piccolo schermo. Dopotutto, la prima, iconica serie è quella che ha conquistato il mondo col fascino dell’immaginario ideato da Takahashi.

Non dimentichiamo anche lo speciale artbook digitale, parte dell’iniziativa Digiga di Shueisha, dedicato proprio al manga di Yu-Gi-Oh! e ad alcuni dei migliori disegni realizzati da Takahashi.