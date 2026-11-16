Zelda: Link è sempre lo stesso personaggio? Il segreto di Ocarina of Time

Link è sempre lo stesso personaggio nei giochi di The Legend of Zelda? Se avete appena iniziato il nuovo Ocarina of Time per Nintendo Switch 2, potreste pensare di sì. Il protagonista comincia la sua avventura da bambino e, dopo un salto temporale, lo ritroviamo adulto. È lo stesso ragazzo, cresciuto di sette anni. Ma provate a confrontarlo con il Link di The Wind Waker, Twilight Princess o Breath of the Wild: le cose diventano molto più complicate.

Perché Nintendo continua a chiamare Link un eroe che vive in epoche differenti? È immortale? Si reincarna ogni volta? Oppure siamo davanti a personaggi diversi che condividono soltanto nome, abiti e destino?

La risposta è più interessante di quanto sembri: non esiste un unico Link che attraversa tutti i videogiochi. Alcuni capitoli raccontano nuove avventure dello stesso protagonista, mentre altri presentano eroi vissuti anche a secoli di distanza.

La risposta in breve Ocarina of Time: Link bambino e adulto sono la stessa persona.

Link bambino e adulto sono la stessa persona. Majora’s Mask: il protagonista è lo stesso Link di Ocarina of Time.

il protagonista è lo stesso Link di Ocarina of Time. Breath of the Wild e Tears of the Kingdom: raccontano le vicende dello stesso Link.

raccontano le vicende dello stesso Link. Wind Waker e altri episodi: presentano eroi differenti, vissuti in altre epoche.

presentano eroi differenti, vissuti in altre epoche. Il vero collegamento: l’eredità dell’eroe, i temi ricorrenti e la storia di Hyrule, non una vita umana che dura per millenni.

Per chi vuole rivivere l’avventura che ha riportato l’argomento al centro dell’attenzione, è disponibile The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Nintendo Switch 2, pubblicato il 5 novembre 2026. Controllate che l’inserzione riguardi il remake per Switch 2 e non una vecchia edizione per Nintendo 64 o Nintendo 3DS.

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Ocarina of Time: Link bambino e adulto sono lo stesso personaggio?

Sì, e non ci sono dubbi. Il Link bambino e quello adulto di Ocarina of Time sono lo stesso individuo, protagonista di un’unica avventura.

All’inizio incontriamo un ragazzo cresciuto nella Foresta Kokiri, accompagnato dalla fata Navi. Il suo viaggio lo porta a scoprire il proprio ruolo nella lotta contro Ganondorf e a entrare in contatto con la Spada Suprema.

Quando Link raggiunge il Tempio del Tempo, la storia compie un salto di sette anni. Il ragazzo viene custodito nel Regno Sacro fino a quando non è abbastanza grande per utilizzare il potere della spada e affrontare il nemico.

Questo significa che non stiamo controllando un nuovo eroe e nemmeno un suo discendente. Il Link adulto conserva la stessa identità di quello bambino.

Il remake pubblicato il 5 novembre 2026 permette di riscoprire proprio questa caratteristica del gioco originale del 1998, introducendo grafica rinnovata, dialoghi ampliati, sequenze doppiate e controlli modernizzati.

Link bambino nel remake di Ocarina of Time per Nintendo Switch 2. Immagine promozionale Nintendo. © Nintendo.

Se volete riscoprire come il gioco originale cambiò il panorama videoludico, MangaForever ne aveva già parlato nell’articolo dedicato all’ingresso di Ocarina of Time nella World Video Game Hall of Fame.

Il Link di Majora’s Mask è lo stesso di Ocarina of Time?

Questa volta la risposta è ancora sì, ma il collegamento non passa da un altro salto di sette anni.

Majora’s Mask è il seguito delle vicende del Link bambino di Ocarina of Time. La sua avventura si svolge dopo il ritorno all’infanzia e lo conduce lontano da Hyrule, nel misterioso mondo di Termina.

Per chi si domanda che fine abbia fatto il protagonista originale, Majora’s Mask rappresenta dunque una continuazione diretta, non l’introduzione di un altro Link con lo stesso aspetto.

È anche un esempio perfetto di quanto sia facile sbagliare quando si osservano soltanto gli anni di pubblicazione. Ocarina of Time uscì nel 1998 e Majora’s Mask nel 2000, ma la continuità narrativa va ricostruita attraverso gli eventi dei giochi, non soltanto attraverso il calendario commerciale.

Per approfondire questa seconda avventura potete cercare Majora’s Mask 3D per Nintendo 3DS. Controllate piattaforma e condizioni, perché si tratta di un’edizione precedente e non di un nuovo gioco per Nintendo Switch 2.

Perché Ocarina of Time divide la storia di Zelda in più linee temporali?

Ecco il vero motivo per cui una domanda apparentemente semplice può mandare in crisi chi cerca di ricostruire la storia di Zelda.

La conclusione di Ocarina of Time non conduce a un unico futuro. Nella cronologia ufficiale Nintendo vengono considerate diverse conseguenze degli eventi legati all’Eroe del Tempo.

La tradizionale suddivisione comprende tre grandi percorsi: quello in cui l’eroe viene sconfitto, quello che prosegue dopo la sua vittoria nell’epoca adulta e quello che segue il ritorno di Link all’infanzia.

La cronologia pubblicata da Nintendo per il quarantesimo anniversario della serie permette di seguire i diversi percorsi e collocare le avventure nelle rispettive epoche.

Il ramo dell’infanzia Comprende Majora’s Mask e, in un’epoca successiva, Twilight Princess. Il primo segue lo stesso Link di Ocarina of Time; il secondo presenta un altro protagonista.

Il ramo dell’epoca adulta Conduce agli eventi che precedono The Wind Waker, ambientato in un mondo profondamente trasformato, dove compare un nuovo giovane eroe.

Il percorso della sconfitta dell’eroe Porta a una diversa successione di eventi nella storia di Hyrule, collegata a opere come A Link to the Past e ad altri capitoli classici.

Questo non significa che esistano tre versioni identiche di Link che continuano a vivere per sempre. Significa che la storia di Hyrule può svilupparsi in direzioni differenti e che, nel corso delle generazioni, emergono nuovi eroi.

Chi ama ricostruire i collegamenti può cercare Hyrule Historia, il volume illustrato dedicato alla storia e allo sviluppo della serie. Verificate la lingua dell’edizione prima dell’acquisto.

Wind Waker e Twilight Princess: perché questi Link non sono lo stesso eroe?

Prendiamo due giochi molto conosciuti: The Wind Waker e Twilight Princess.

Nel primo troviamo un ragazzo che vive su un’isola in un mondo ricoperto in gran parte dall’acqua. Nel secondo incontriamo un giovane abitante del villaggio di Tauro, chiamato a contrastare una minaccia proveniente dal Regno del Crepuscolo.

Entrambi portano il nome Link. Entrambi devono affrontare un destino straordinario. Ma non sono lo stesso individuo e non vivono nemmeno nello stesso ramo della cronologia classica.

Il Link di Wind Waker è noto come Eroe del Vento, mentre il protagonista di Twilight Princess appartiene a un’epoca differente, nel ramo che segue l’infanzia dell’Eroe del Tempo.

Ci sono poi legami più profondi. In Twilight Princess compare una figura misteriosa conosciuta come Spirito dell’Eroe, la cui identità è collegata a quella del protagonista di Ocarina of Time. È uno dei modi con cui la saga mostra che il passato può lasciare tracce sulle avventure di altri Link.

Questo rapporto non rende i due personaggi la stessa persona. Si tratta di un’eredità trasmessa nel tempo, non della prosecuzione di una vita senza fine.

Se volete approfondire il Link di Twilight Princess attraverso un altro linguaggio, potete cercare il manga Twilight Princess di Akira Himekawa nell’edizione italiana J-POP. È un adattamento a fumetti, non un capitolo videoludico aggiuntivo.

MangaForever ha seguito anche la conclusione del manga di Twilight Princess.

Il Link di Breath of the Wild è lo stesso di Tears of the Kingdom?

Qui non ci sono ambiguità: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom seguono lo stesso Link.

Nel primo gioco il protagonista si risveglia dopo un lungo sonno, senza ricordare buona parte del proprio passato. Nel secondo ritroviamo quell’eroe e la principessa Zelda in una nuova avventura ambientata nello stesso mondo.

La continuità fra i due titoli è diretta, anche se il tempo e gli eventi hanno cambiato il regno di Hyrule.

Link in Tears of the Kingdom. Illustrazione ufficiale Nintendo. © Nintendo.

Ma sarebbe sbagliato concludere che questo sia anche il Link di Ocarina of Time, Majora’s Mask o Skyward Sword.

I protagonisti di quei giochi vivono in contesti storici differenti. La nuova avventura del 2026 ci permette di riscoprire l’Eroe del Tempo, ma non trasforma retroattivamente tutti i Link della serie in una sola persona.

Per chi vuole seguire le due avventure moderne, potete cercare Breath of the Wild e poi Tears of the Kingdom. Controllate che la versione scelta sia compatibile con la vostra console.

Link si reincarna davvero ogni volta?

È probabilmente la domanda più difficile, perché spesso si cerca di condensare l’intera mitologia di Zelda in una frase: ogni Link sarebbe la reincarnazione del precedente.

La serie, però, merita una spiegazione più accurata.

In Skyward Sword vengono stabiliti elementi fondamentali della mitologia del franchise, fra cui il ruolo di Zelda, il destino degli eroi e il conflitto destinato a ripresentarsi nel corso delle epoche.

La storia parla di un’eredità spirituale dell’eroe e di un ciclo di conflitti. Ma ciò non significa che tutti i Link conservino necessariamente la stessa coscienza, gli stessi ricordi e la medesima identità personale.

Il modo più corretto di descriverli è considerarli diversi eroi legati da un destino ricorrente. Nei singoli giochi possono esistere anche rapporti familiari, continuità dirette ed eredità da una generazione all’altra.

Per questo non serve immaginare un singolo Link immortale che cambia semplicemente abito e pettinatura a ogni capitolo.

Una buona introduzione alla lunga storia del franchise è il nostro approfondimento sulle curiosità di The Legend of Zelda, che racconta anche l’origine dei nomi di Link e Zelda.

Da quale Zelda iniziare dopo il nuovo Ocarina of Time?

La buona notizia è che non è necessario giocare tutti i capitoli in ordine cronologico per comprendere una singola avventura.

Ocarina of Time rimane un punto di partenza particolarmente interessante, perché introduce elementi centrali della mitologia di Hyrule e costituisce un passaggio fondamentale nella cronologia della serie.

La nuova versione per Nintendo Switch 2 rende inoltre più accessibile un gioco nato per Nintendo 64 nel 1998, con un’impostazione grafica e tecnica profondamente aggiornata.

Se invece preferite seguire una continuità diretta, potete partire da Breath of the Wild e proseguire con Tears of the Kingdom. Per conoscere altre avventure importanti, abbiamo già raccolto dieci giochi fondamentali di The Legend of Zelda secondo MangaForever.

Quindi Link è sempre lo stesso? La risposta definitiva

No: Link non è sempre la stessa persona. Ma questo non significa che ogni gioco abbia un protagonista completamente scollegato dagli altri.

L’Eroe del Tempo di Ocarina of Time torna in Majora’s Mask. Il Link di Breath of the Wild prosegue la sua storia in Tears of the Kingdom. Nel corso delle epoche, però, Hyrule conosce altri eroi, ciascuno con la propria vita e il proprio destino.

Il vero filo conduttore non è l’immortalità di Link, ma la leggenda dell’eroe che si ripresenta quando il regno ha bisogno di essere salvato.

E forse è proprio questo uno dei segreti della longevità di Zelda: ogni generazione può scoprire il proprio Link senza dover necessariamente conoscere tutte quelle che l’hanno preceduta.

E voi quale Link preferite? Il ragazzo di Ocarina of Time, l’Eroe del Vento, il protagonista di Twilight Princess oppure quello delle avventure moderne? Raccontateci la vostra scelta nei commenti.

Tre modi per scoprire altri Link Se volete continuare a esplorare le diverse epoche della saga, queste tre proposte permettono di farlo attraverso giochi, manga e collezionabili. Ocarina of Time anche a fumetti: cercate la Perfect Edition del manga Ocarina of Time di Akira Himekawa, controllando lingua, editore e formato.

cercate la Perfect Edition del manga Ocarina of Time di Akira Himekawa, controllando lingua, editore e formato. Link da collezione: confrontate gli amiibo di Link dedicati a Ocarina of Time. Verificate quale versione è raffigurata e se si tratta di un prodotto Nintendo autentico.

confrontate gli amiibo di Link dedicati a Ocarina of Time. Verificate quale versione è raffigurata e se si tratta di un prodotto Nintendo autentico. La nascita della leggenda: potete cercare Skyward Sword HD per Nintendo Switch, interessante per conoscere le origini di alcuni temi fondamentali della saga. I link aprono ricerche Amazon.it: controllate sempre edizione, lingua, piattaforma, venditore e disponibilità prima dell’acquisto.