The Apothecary Diaries: annunciato il primo videogioco per console

The Apothecary Diaries non intende fermare il suo successo e si prepara a fare il suo debutto nel mondo dei videogiochi. KOEI TECMO America e Gust, in collaborazione con TOHO, hanno infatti annunciato The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother, un nuovo titolo dedicato alla serie.

In pratica parliamo del primo adattamento videoludico per console della famosa opera nata come web novel nel 2011, per poi essere adattata in una light novel e, come se non fosse abbastanza, in una serie manga di grande successo. Il videogioco è attualmente in sviluppo e arriverà nei primi mesi del 2027 su Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5 e PC tramite Steam.

Per non farci mancare nulla, la storia sarà inedita e vedrà ovviamente la nostra amata Maomao al centro degli eventi. La giovane speziale, ormai al servizio del palazzo imperiale, dovrà indagare su una serie di strani avvenimenti legati a cinque misteri e cinque maledizioni. Questi eventi non stanno creando il caos solo nel palazzo interno, ma anche nel quartiere dei piaceri e nelle strade della capitale.

A questo si aggiunge un’ulteriore tassello, infatti durante le sue indagini incontrerà anche un uomo mascherato che si presenta come il “fratello minore dell’imperatore”. Ma non è tutto, dietro questa misteriosa figura sembra nascondersi un segreto capace di mettere in pericolo l’intera corte imperiale. Ovviamente Maomao non sarà sola durante questa nuova avventura. Al suo fianco ci sarà l’immancabile e affascinante Jinshi, mentre farà il suo debutto Guanyu, un attore itinerante che sta iniziando a farsi conoscere nella capitale.

Ma c’è una sorpresa in più. I fan della serie saranno felici di sapere che a scrivere la nuova storia è stata proprio Natsu Hyūga, autrice della serie originale. Hyūga ha contribuito alla creazione dei nuovi personaggi e degli elementi narrativi del gioco.

La cosa più interessante riguarda il gameplay che sarà basato soprattutto sulle indagini. I giocatori potranno esplorare il palazzo e la città, interrogare i testimoni, raccogliere indizi e procurarsi ingredienti utili per preparare le medicine di Maomao. E non è ancora tutto, perché una volta raccolte abbastanza informazioni si passerà alla fase delle deduzioni, dove dovremo collegare le prove tra loro e presentarle nel modo corretto per arrivare alla verità.

Per saperne di più, ulteriori aggiornamenti su The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother verranno svelati il 20 settembre durante uno speciale evento in streaming dal Tokyo Game Show 2026, con la partecipazione dei doppiatori Aoi Yuki, Takeo Otsuka e Yohei Azakami.