Hotel Inhumans: svelata la data d’inizio della seconda stagione

Hotel Inhumans ripartirà in Giappone domenica 4 ottobre 2026. Nel frattempo, è stato pubblicato il trailer della seconda stagione, ma resta soggetto a limitazioni geografiche in alcuni Paesi. In aggiunta, è uscito anche un key visual inedito, centrato sui due concierge della struttura.

All’interno del video debuttano le due sigle. La opening è Rasen, che in italiano significa Spirale. A interpretarla è GAN, progetto musicale di Takanori Iwata. La ending è Sweet Pea, affidata al gruppo Phantom Siita. Entrambe le canzoni si ascoltano per la prima volta nel promo.

Alla regia resta Tetsurō Amino, già al lavoro sulla prima stagione. Lo studio Bridge torna sul progetto e questa volta opera in coproduzione con Aisle, realtà affiliata allo stesso studio. La composizione della serie è di Shōji Yonemura. Il character design è di Shingo Fujisaki. Le musiche sono di Koharu, già autrice della colonna sonora della serie precedente. Haru Yamada resta alla direzione del suono.

Yusuke Kobayashi riprende il ruolo di Ikuro Hoshi. Hinano Shirahama torna a doppiare Sara Haizaki. Al cast si aggiunge Hina Yomiya, scelta per Shiba Kirihara, personaggio inedito rispetto alla prima serie. I due protagonisti restano il perno della narrazione: lui è il concierge cerebrale, lei è la forza d’intervento della reception.

La storia è ambientata in un hotel riservato agli assassini. Ikuro e Sara accettano ogni richiesta degli ospiti. Tra i servizi ci sono armi aggiornate, documenti falsi e lo smaltimento dei corpi. Le puntate seguono i clienti uno dopo l’altro.

Il manga è uscito su Sunday Webry di Shogakukan dal 12 giugno 2021 al 30 agosto 2025. I capitoli sono stati raccolti in 12 tankobon. L’ultimo volume è arrivato il 19 settembre 2025. Inoltre, Dynit porterà in fumetteria e in libreria il primo albo italiano nella finestra autunnale.

La prima stagione era andata in onda dal 6 luglio al 28 settembre 2025. Il titolo figurava nella lineup estiva di Crunchyroll. La piattaforma ha già seguito la distribuzione internazionale. In Italia il manga di Ao Tajima arriverà con Dynit. Il primo volume è previsto in autunno, in formato 13×18 al prezzo di 7,50 euro. Essa contava 13 episodi. La opening era Mister Moonlight di imase. La ending era Merry Go Round di Noa. Dopo l’ultimo episodio era stata annunciata la seconda stagione. A marzo 2026 era uscito un teaser visual con la finestra di ottobre. Ora arrivano la data precisa, il trailer principale e le sigle. In Giappone la messa in onda è prevista su TV Tokyo, TXN, BS TV Tokyo e AT-X.

Infine, ricordiamo che Crunchyroll ha trasmesso la prima stagione in Europa, Nord America, Centro America, Sud America, Africa, Oceania, Medio Oriente, CSI, subcontinente indiano e Sud-est asiatico. La pagina della serie è già disponibile sulla piattaforma. La seconda stagione seguirà lo stesso canale di distribuzione. Chi vuole recuperare le 13 puntate già uscite può farlo in streaming prima del debutto del 4 ottobre.