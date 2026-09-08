Grow Up Show: pubblicato il trailer sul Circus Collection

L’anime originale Grow Up Show: Himawari no Circus-dan ha messo in rete un nuovo visual e un trailer dedicati all’arco Circus Collection. L’account ufficiale svela Mizuka Tsurumaki nel copricapo da direttrice. Il messaggio che gira insieme al disegno è netto: Maria le ha affidato il proprio sogno e Mizuka è stata nominata direttrice vicaria dell’Himawari Circus. Da qui parte la corsa della compagnia verso il festival.

La serie ha fatto il suo debutto il 5 luglio 2026 su Tokyo MX, GTV, GYT, BS11, TVA, MBS e AT-X, mentre fuori dal Giappone gli episodi escono in simulcast su Crunchyroll. A produrre è Aniplex. L’animazione è di A-1 Pictures insieme a Psyde Kick Studio. Questo annuncio sul Circus Collection arriva a ridosso del decimo episodio, andato in onda il 6 settembre, che ha aperto di fatto la fase del festival.

Sul piano tecnico e artistico, il progetto si affida a Kanta Kamei per la regia, mentre la sceneggiatura è firmata da Takeshi Kikuchi. I character design originali appartengono a Kurehito Misaki, quelli per l’animazione a Kazutoshi Makino. La colonna sonora porta la firma di Yugo Kanno. La sigla di apertura è Yurari Yureru di NOMELON NOLEMON. Infine, quella di chiusura è Days! di Aooo.

L’opera è ambientata nel Giappone della seconda metà degli anni Cinquanta, nel pieno del boom economico. I circhi itineranti riempiono le piazze. Le compagnie di primo piano puntano al Circus Collection, rassegna a cui si accede per meriti e per invito. L’Himawari Circus, il Circo Girasole, viaggia di città in città con i conti in rosso. A capitanarlo c’è Maria, clown e direttrice, doppiata da Rie Kugimiya, già voce di Happy in Fairy Tail: 100 Years Quest. Il quadro cambia quando entra in compagnia Mizuka Tsurumaki, prodigio del trapezio arrivata dal Lotus Circus. A prestarle la voce è Tomoka Noda.

Accanto a lei lavorano Ouka Kawasumi, stella del trapezio volante doppiata da Shiori Kurosaki, la magheggiata Imari Agano di Reo Osanai, l’acrobata Isuzu Ikazuchi di Nanako Ando, le gemelle giocoliere Aoi e Akane Yura di Tomori Kusunoki e Yuko Natsuyoshi, la ricevitrice Shizuku Sakawa di Yuna Kamakura e l’artista dei tessuti aerei Svetlana di Yuka Iwahashi. I conti della compagnia restano sulle spalle di Rin Mamiya, doppiata da Ai Kayano.

Nel nono episodio Maria finisce in ospedale. Rin sta trattando la cessione dell’Himawari al Blue Rose Circus del gruppo Sumeragi, per coprire le spese mediche. Nanami Sumeragi, direttrice del Blue Rose e sorella minore di Maria, è pronta a firmare. Mizuka e il resto della compagnia bloccano l’accordo. Mizuka annuncia che l’Himawari si presenterà al Circus Collection grazie a un invito speciale, legato al suo essere figlia del mitico Black Lotus e alla raccomandazione di Aiden Jett Mitscher, ex partner del Lotus Circus. Maria ritira la cessione e le passa il ruolo di direttrice.

Al sorteggio del decimo episodio Nanami accusa il colpo. L’Himawari si allena su un numero inedito al trapezio. Nel primo turno di qualificazione la compagnia ha superato una formazione di rango. Il visual del 5 settembre fissa proprio questo passaggio: Mizuka in copricapo, il Circo Girasole dietro di lei, il Circus Collection come prossimo palco.