Kaiju No. 8: annunciato un nuovo anime spin-off

Kaiju No. 8 è tra le serie shonen che è riuscita rapidamente ad arrivare al cuore di tutti i fan facendo leva su dinamiche fondamentali e grazie a una combinazione di azione e ritmo intenso. Nonostante il manga scritto e disegnato da Naoya Matsumoto si sia concluso, la serie anime continua ad offrire contenuti al pubblico.

Attualmente la serie televisiva di Kaiju No. 8 conta ben due stagioni già all’attivo, e non si fermerà qui in quanto ci sono ben due novità. Stiamo parlando di un progetto dedicato all’arco conclusivo e a una miniserie spin‑off disponibile in streaming.

Il progetto anime spin-off di Kaiju No. 8 sarà intitolato “La settimana di lavoro di Narumi” e consiste in una serie di cortometraggi di quattro episodi incentrata sulle vicende del Capitano Narumi, con l’obiettivo di fare emergere la vita di tutti i giorni del personaggio prima che la storia torni a concentrarsi sulle battaglie decisive. Gli appassionati della serie si imbatteranno in una versione di Narumi più rilassata, con il personaggio intenzionato a evitare ogni sorta di responsabilità. Un contrasto voluto, che prepara il terreno emotivo per il ritorno dell’anime principale con il suo “Capitolo Finale”Il primo episodio è già disponibile su Crunchyroll e i restanti tre saranno pubblicati settimanalmente per tutto il mese.

Il regista dello spin-off di Kaiju No. 8 sarà Shigeyuki Miya presso lo studio di animazione Production I.G.. Per quanto riguarda invece il progetto conclusivo non ci sono ancora abbastanza informazioni per stabilire con certezza se si tratterà di un lungometraggio o di una terza stagione dell’anime. In attesa di novità ufficiali, tutti gli appassionati avranno modo di recuperare tutte le puntate su Crunchyroll e godersi questa parentesi dedicata a Narumi, preludio a un finale che promette di essere all’altezza del successo della serie.

Per quanto riguarda invece la serie principale, le vicende si concentrano sul protagonista Kafka Hibino che lavora in una squadra speciale addetta allo smantellamento dei resti dei Kaiju, uccisi dalle forze di difesa. Kafka ha un legame con Mina Ashiro, infatti i due si erano promessi di entrare nel corpo delle forze di difesa e proteggere il Giappone dai Kaiju. A differenza di Mina, Hibino non riuscì a superare l’esame di ammissione abbandonando i suoi sogni. Un giorno, però, uno strano Kaiju attacca Kafka, fino a fondersi e da quel momento il giovane acquisisce la capacità di trasformarsi nel Kaiju numero 8, ottenendo particolari abilità.