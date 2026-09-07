Star Comics: annunciata la Limited Edition per il volume 114 di One Piece

La rotta verso la conclusione di One Piece prosegue senza sosta e Star Comics continua a celebrare i traguardi del capolavoro di Eiichirō Oda con uscite speciali pensate per la community di collezionisti. L’editore ha infatti svelato ufficialmente l’arrivo di una speciale Limited Edition destinata al volume 114 della serie. Un’uscita che andrà ad affiancare la classica versione regular per offrire ai lettori un pezzo da collezione particolarmente ricco di elementi e contenuti esclusivi.

I punti di forza di questa tiratura limitata risiedono sia nell’impatto estetico che nel valore dei gadget allegati direttamente all’interno della confezione. Il volume si presenterà infatti con una Variant Cover impreziosita da una sovraccoperta inedita, creata appositamente per distinguersi sullo scaffale rispetto alla release standard. A completare il comparto grafico ci sarà una speciale illustration card da collezione arricchita con dettagli stampati in Pantone oro, un tocco di pregio visivo studiato per valorizzare l’estetica dell’opera.

La vera chicca per chi desidera esplorare più a fondo l’universo narrativo creato dal maestro Oda sarà però lo speciale booklet intitolato “Legend & Next”. Questo albo allegato racchiuderà una selezione di approfondimenti, retroscena e contenuti extra dedicati alla saga, pensati appositamente per analizzare da vicino gli sviluppi più recenti dell’opera e offrire spunti di lettura inediti anche ai fan più esigenti e attenti ad ogni dettaglio.

L’uscita è fissata per il 6 ottobre, data in cui la Limited Edition farà il suo debutto ufficiale tra gli scaffali delle fumetterie, nelle librerie e negli store online. Trattandosi di una tiratura limitata proposta in contemporanea con l’edizione regular, la disponibilità risulterà strettamente legata alle scorte iniziali distribuite dall’editore, motivo per cui l’interesse attorno al lancio appare già estremamente elevato.

Con questa nuova proposta speciale, Star Comics rinnova la tradizione degli stacchi celebrativi per i volumi chiave del manga. Per tutti gli appassionati della ciurma di Cappello di Paglia si tratta di un appuntamento prezioso per arricchire la propria libreria con materiale integrativo di qualità e una veste grafica del tutto unica.