Nippon Sangoku: annunciato ufficialmente il sequel dell’anime

L’adattamento animato di Nippon Sangoku: The Three Nations of the Crimson Sun si prepara a tornare sugli schermi con nuove ed entusiasmanti battaglie politiche. La produzione ha infatti confermato in modo ufficiale la realizzazione di un seguito per la serie televisiva tratta dall’opera di Ikka Matsuki. L’annuncio è arrivato insieme a un breve filmato che anticipa i prossimi sviluppi della trama. Attualmente la prima parte della serie resta visibile in streaming sulla piattaforma Prime Video in più di duecentoquaranta paesi.

Il titolo nasce dal manga lanciato in Giappone da Shogakukan sulle pagine di Manga One e sul portale Ura Sunday. Nel tempo l’opera cartacea ha superato quota settecentomila copie vendute, conquistando un bacino di lettori sempre più ampio. A premiare la serie è stata soprattutto la capacità di mescolare la gestione delle strategie di guerra con gli scontri politici e l’approfondimento psicologico dei vari protagonisti.

Le vicende sono ambientate in un futuro distopico in cui il Giappone è ripiombato in una sorta di oscurantismo feudale a causa di conflitti atomici, disastri ambientali e un totale collasso politico. Il Paese si ritrova così spaccato in tre fazioni rivali, dando vita a una nuova era dei Tre Regni dove ciascun territorio punta alla supremazia assoluta sul resto della nazione.

In questo scenario frammentato e privo di punti di riferimento emerge la figura di Aoteru Misumi, un semplice funzionario periferico che decide di porsi l’obiettivo di riunificare l’intero territorio sotto un’unica bandiera. Sprovvisto di grandi doti fisiche o eserciti personali, il protagonista sceglie di fare leva su una sterminata cultura storica e su un’oratoria fuori dal comune per scalare rapidamente le gerarchie di potere. L’arrivo di questo seguito permetterà di approfondire le abilità strategiche del giovane tattico, accompagnando i fan lungo un cammino di conquista sempre più fitto di pericoli, inganni e complessi giochi di alleanze.