Batman Day 2026: tutte le iniziative

Come ogni anno la nuova stagione che parte da settembre segna un’importante ricorrenza fumettistica: il Batman Day che quest’anno sbarca a Milano… e non solo. Uno straordinario evento al Teatro Alcione per festeggiare l’iconico supereroe DC: giochi, attività, photo opportunity, allestimenti a tema e per la prima volta in Italia la proiezione sul grande schermo di Batman: La maschera del fantasma (1993). I festeggiamenti si arricchiscono con lo speciale ritorno al cinema del film Batman del 1989, iniziative retail e una selezione di prodotti a tema. Vediamo tutto nel dettaglio.

L’evento a Milano

Ogni anno, il terzo sabato di settembre, i fan di tutto il mondo celebrano il Batman Day, la giornata dedicata a uno dei personaggi dei fumetti più iconici e longevi di sempre. Nel 2026 l’appuntamento sarà sabato 19 settembre per rendere omaggio al supereroe di Gotham City, apparso per la prima volta nel 1939 sulle pagine di Detective Comics #27. In 87 anni di storia, Batman è diventato un’icona della cultura pop, protagonista di fumetti, serie TV, cartoni animati, film e molto altro, conquistando generazioni di fan grazie alla sua intelligenza, alle sue straordinarie abilità e al suo ingegno tecnologico.

In Italia, Batman sarà il protagonista di un evento speciale dedicato agli appassionati di tutte le età, dai fan di lunga data alle famiglie con bambini. Il 19 settembre, dalle 19:00 alle 23:00, il Teatro Alcione di Milano ospiterà Gotham City Nights: un’esperienza ispirata all’universo del Cavaliere Oscuro, con giochi, attività, photo opportunity e allestimenti a tema, che permetterà ai partecipanti di vivere una serata come se si trovassero nel cuore di Gotham City. A rendere l’evento ancora più speciale sarà la proiezione di Batman: La maschera del fantasma (1993), l’acclamato film d’animazione che verrà proiettato sul grande schermo per la prima volta in Italia. L’ingresso è gratuito, previa registrazione, fino a esaurimento posti, a questo link: https://milano.batmanday.it/.

In occasione dell’evento, i visitatori avranno l’opportunità di provare LEGO Batman: L’Eredità del Cavaliere Oscuro per Nintendo Switch 2 in uscita il 18 Settembre 2026. Inoltre, dallo stesso giorno, i possessori della Deluxe Edition potranno scaricare anche il DLC Collezione del Caos, che introduce la nuova Modalità Caos per giocare nei panni del Joker e di Harley Quinn.

Batman Day 2026 su HBO Max e al cinema

HBO Max celebra il supereroe di Gotham City con una selezione di film a lui dedicati, disponibili in streaming sulla piattaforma, che è già diventata la casa dei supereroi e dei supercattivi dell’universo DC, nonché una meta imperdibile per tutti gli appassionati del mondo del Cavaliere Oscuro.

Sarà possibile celebrare l’Uomo Pipistrello anche al cinema: nella settimana del Batman Day, dal 14 al 16 settembre, tornerà sul grande schermo il film Batman (1989). Un’occasione imperdibile per rivivere le atmosfere di Gotham City.

Inoltre, durante il mese di settembre, prenderanno vita una serie di iniziative speciali che coinvolgeranno una selezione di retailer sul territorio nazionale e i principali canali e-commerce. Dal 15 al 28 settembre, negli store e sul sito ufficiale di Toys Center, i fan potranno ricevere una speciale sacca riflettente di Batman in omaggio a fronte di una spesa minima di 9,99€ in prodotti DC. I festeggiamenti proseguiranno nei punti vendita del gruppo Mornati e Rocco Giocattoli, che accoglieranno gli appassionati con aree interamente brandizzate e un’ampia selezione di giochi, playset e prodotti dedicati all’universo DC.

Numerose opportunità per celebrare Batman saranno inoltre disponibili grazie all’assortimento proposto nei negozi e sui siti di Funsidee Il Covo del Nerd, oltre che su Amazon. Per maggiori informazioni sulle iniziative dedicate al Batman Day e sull’elenco dei punti vendita aderenti, sarà possibile consultare i canali ufficiali dei retailer partner e il sito di Warner Bros. Italia.

I fumetti Panini per il Batman Day 2026

Infine, per celebrare il Batman Day, Warner Bros. Discovery Global Consumer Product Italy (WBDGCP) annuncia una collezione di prodotti dedicata al mondo di Batman, in collaborazione con Panini Comics, Geox, Sodico , MGA, Clementoni, Jada Toys, Blokees, Mattel, Mondo e LEGO.

Panini Comics propone tre uscite speciali dedicate al Cavaliere Oscuro della DC pensate per collezionisti, appassionati di lunga data e nuovi lettori. Si parte con Batman Day 2026: Da Gotham all’Universo, il tradizionale volume celebrativo che raccoglie quattro storie realizzate da grandi autori del fumetto e accompagna i lettori in un viaggio che dagli angoli più oscuri di Gotham City si spinge fino allo spazio profondo.

In arrivo anche Batman dei due mondi, uno speciale autocopertinato one-shotpubblicato in contemporanea mondiale. Sarà disponibile esclusivamente presso le fumetterie aderenti all’iniziativa, in un formato che non verrà mai ristampato. Ideate dagli autori delle serie Batman e Absolute Batman, le storie contenute in Batman dei due mondivedono protagonisti i due Batman dei rispettivi universi, chiamati a risolvere in parallelo crimini misteriosi simili.

Infine, Batman: Hush 2, l’attesissimo sequel della celebre saga firmata da Jeph Loeb e Jim Lee, che riporta in scena il misterioso Hush in una nuova avventura destinata a sconvolgere la vita del Cavaliere Oscuro. Il volume sarà disponibile anche in una speciale edizione variant con copertina inedita realizzata dal disegnatore italiano Corrado Roi. Nelle fumetterie aderenti saranno inoltre disponibili esclusivi gadget a tema Batman, tra cui spille, maschere dedicate alle diverse incarnazioni del personaggio e un portacarte celebrativo.

Batman Day 2026: tutte le iniziative retail

Geox festeggia il Cavaliere Oscuro con una speciale collezione pensata per accompagnare bambini e ragazzi nelle loro avventure quotidiane. La linea comprende diversi modelli di sneaker ispirati all’universo di Batman, impreziositi da grafiche, patch e dettagli dedicati ai protagonisti della saga, oltre a una variante ispirata a Joker. Tra design sportivi, materiali traspiranti e funzionali, chiusure pratiche e modelli con luci integrate nella suola, la collezione unisce comfort, tecnologia e stile, trasformando ogni passo in un’esperienza all’insegna dell’azione e dell’immaginazione.

Sodico celebra la ricorrenza con un esclusivo Gift Set dedicato ai più piccoli, pensato per far vivere ogni giorno lo spirito del Cavaliere Oscuro. Racchiuso in una pratica valigetta in latta, riutilizzabile come contenitore per custodire piccoli tesori, il cofanetto include un gel doccia delicato, arricchito con estratto di avena da agricoltura biologica e dermatologicamente testato, e un’eau de toilette, per trasformare la routine quotidiana in un’avventura ispirata al supereroe di Gotham City.

MGA’s Miniverse amplia il suo universo da collezione con una nuova linea dedicata a Batman™. Ogni capsula sorpresa permette di costruire e collezionare in formato mini alcuni degli accessori più iconici del celebre supereroe, tra cui Grappling Gun, Batarang, Bat Signal e Batmobile.A rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, ogni confezione include anche un mini-comic da collezione e una capsula trasformabile in una mini-Batcave, perfetta per esporre le proprie creazioni.

Clementoni rende omaggio al Batman Day con una linea di puzzle dedicata al Cavaliere Oscuro, pensata per tutti gli appassionati che desiderano ricreare alcune delle immagini più suggestive dell’iconico supereroe. Realizzata in Italia con l’elevata qualità che contraddistingue il marchio e con un’attenzione particolare alla sostenibilità, grazie all’impiego di materiali riciclati, la linea offre un’esperienza coinvolgente per fan e collezionisti di tutte le età.

Jada Toys offre due modelli da collezione dedicati alle Batmobile più iconiche della saga cinematografica del Cavaliere Oscuro. Le riproduzioni in scala 1:24 della Batmobile del filmBatman (1989) e di quella ispirata a The Dark Knight(2008)sono realizzate in die-cast e curate nei minimi dettagli, con parti apribili, ruote libere e pneumatici in gomma. Entrambi i set includono anche il personaggio di Batman in die-cast, per rivivere le atmosfere dei film e arricchire la collezione di appassionati e giovani fan.

Blokees celebra il futuro del Cavaliere Oscuro con l’action figure di Batman Beyond, la versione futuristica dell’iconico supereroe DC. Ambientato nella Gotham City del futuro, il personaggio di Terry McGinnis raccoglie l’eredità di Bruce Wayne indossando una sofisticata armatura high-tech e diventando il nuovo protettore della città. Un prodotto dedicato ai fan di tutte le età, che rende omaggio a una delle interpretazioni più innovative e amate dell’universo di Batman.

Mattel partecipa al Batman Day con una selezione di prodotti pensati per ricreare le avventure di Batman e dei suoi alleati. La collezione comprende action figure da collezione caratterizzate da dettagli minuziosi, numerosi punti di articolazione, accessori iconici, mantelli in tessuto e veicoli ispirati ad avventure epiche. Tra le novità spiccano la Batmobile Batlink, dotata di funzioni modulari e trasformabili, e la Robin Cycle, la motocicletta di Robin arricchita da funzioni di azione e dettagli personalizzabili. Una linea che unisce gioco, fantasia e collezionismo.

Mondo porta l’azione di Gotham City nel mondo del gioco con una selezione di veicoli radiocomandati dedicati al Cavaliere Oscuro. Il Batman Buggy R/C in scala 1:28 offre un’esperienza dinamica e interattiva, permettendo ai più piccoli di ricreare inseguimenti e avventure ispirate all’universo di Batman. A completare la proposta, il Batman Knight Racer R/C, un veicolo dal design tecnologico con modalità di guida speciali e Batman a bordo, pensato per regalare emozionanti sfide e momenti di gioco all’insegna dell’azione.

A completare le celebrazioni del Batman Day, arrivano anche due esclusivi set LEGO dedicati al Cavaliere Oscuro: la nuova LEGO Technic Batmobile Tumbler, fedele riproduzione di uno dei veicoli più iconici di Gotham City, arricchita da dettagli autentici e controllo tramite app per vivere in prima persona l’azione della Trilogia del Cavaliere Oscuro, e il set LEGO DC Logo di Batman, che celebra il famoso simbolo del supereroe trasformandolo in un modello unico da costruire ed esporre, impreziosito da dettagli nascosti, accessori ispirati all’universo DC e una speciale minifigure dorata di Batman.