Caso Kurumada: le cifre reali della truffa ai danni dell’autore dei Cavalieri dello Zodiaco

Il mondo dei manga si trova a fare i conti con una notizia dai risvolti amari, finita però al centro di un grosso equivoco negli ultimi giorni. Molte testate online hanno infatti diffuso la notizia di un maxi furto ai danni di Masami Kurumada per un valore esorbitante di 250 milioni di euro. In realtà si è trattato di un banale errore nella traduzione dal giapponese. Guardando le carte ufficiali, la somma sottratta al celebre creatore de I Cavalieri dello Zodiaco è inferiore, ma resta comunque enorme: la cifra complessiva sfiora infatti i 29 milioni di euro, corrispondenti a circa 4,68 miliardi di yen.

Dietro questa perdita ci sarebbero le operazioni illecite condotte da alcuni ex contabili dell’autore tra il 2018 e il 2024. Stando ai dettagli emersi dall’atto di citazione, i gestori avrebbero architettato un sistema per sottrarre fondi attraverso bonifici non autorizzati dai conti della Kurumada Production e di altre due aziende collegate. A questo si aggiunge la mancata versazione delle quote spettanti ai diritti di licenza internazionali. Dopo un primo parziale recupero di una parte delle somme, la richiesta di risarcimento avviata in tribunale ammonta ad oggi a circa 18 milioni di euro.

Al di là del danno patrimoniale incontestabile, a segnare profondamente il maestro settantaduenne è stato l’aspetto umano di questo inganno. Trovarsi tradito da persone fidate e collaboratori stretti ha lasciato un segno pesante sull’autore dei Saint Seiya. Lo stesso Kurumada ha affidato la propria amarezza a parole prive di filtri, spiegando quanto sia doloroso prendere atto di un simile comportamento. L’autore ha raccontato di non aver mai incrociato figure così disoneste nel settore in cui lavora da decenni, ammettendo un forte senso di impotenza di fronte a chi calpesta la fiducia per puro tornaconto personale.

Una vicenda giudiziaria triste che getta un’ombra pesante sull’ambiente, mostrando il lato oscuro della gestione finanziaria legata ai grandi marchi d’intrattenimento e colpendo uno degli artisti più popolari e amati del mondo manga.