Witch Hat Atelier: il manga di Kamome Shirahama si trova a circa un terzo della storia

Il cammino di Coco tra le pagine di Witch Hat Atelier si preannuncia ancora decisamente lungo e ricco di sorprese per tutti i lettori. Durante un’intervista concessa ad Anime Corner negli spazi del recente Anime Expo, la mangaka Kamome Shirahama ha tracciato con chiarezza il punto della situazione sulla sua celebre opera. L’artista ha spiegato che la prima fase del racconto, quella interamente dedicata alla presentazione dei protagonisti e alla complessa creazione delle regole del mondo magico, si è ormai conclusa del tutto. Basandosi su quanto progettato per il futuro, la storia avrebbe dunque raggiunto soltanto un terzo del suo percorso totale.

Un momento decisivo per questa profonda svolta narrativa coincide con l’articolato arco della Notte d’Argento, il Silver Eve Arc, che la fumettista considera un vero e proprio tassello fondamentale per definire gli eventi a venire. Guardando a ciò che accadrà nei prossimi capitoli, la creatrice della serie ha chiarito di avere bene in mente i punti chiave della trama e il finale a cui intende arrivare. Allo stesso tempo, l’autrice preferisce evitare di pianificare ogni singolo elemento in modo troppo rigido o schematico con largo anticipo.

La stesura concreta dei singoli passaggi avviene infatti in modo graduale mentre lavora direttamente sulle tavole. Diversi dettagli secondari, le sfumature dei dialoghi e le evoluzioni nelle relazioni tra i personaggi prendono forma a poco a poco durante il processo creativo vero e proprio. Questo approccio flessibile permette alla storia di crescere in maniera del tutto naturale senza snaturare l’idea di fondo, lasciando ampio spazio all’ispirazione estemporanea senza mai perdere di vista la meta finale.

In Italia l’opera viene distribuita ufficialmente da Planet Manga, l’etichetta specializzata di Panini Comics, raccogliendo da anni grandissimi consensi tra il pubblico grazie all’incredibile qualità visiva dei disegni e a un’ambientazione fantasy di rara bellezza. Sapere che la serie ha completato solo la sua prima macro-sezione garantisce ai fan che le avventure e i misteri dell’atelier proseguiranno ancora per davvero molto tempo.