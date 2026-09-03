Blue Lock supera i 10 miliardi di yen al botteghino: spunta l’illustrazione di Hajime Isayama

La serie di Blue Lock continua a macinare traguardi impressionanti sul mercato giapponese, confermandosi uno dei fenomeni mediatici più redditizi e d’impatto degli ultimi anni. Il nuovo adattamento live-action dedicato al celebre manga sportivo ha infatti superato ufficialmente la soglia del miliardo di yen d’incasso al botteghino nei cinema nipponici. Per festeggiare questo straordinario successo di pubblico, i canali ufficiali della serie hanno deciso di fare un regalo ai fan, condividendo online un disegno d’autore decisamente speciale nato da un crossover inaspettato.

L’illustrazione celebrativa porta infatti la firma illustre di Hajime Isayama, l’acclamato creatore de L’attacco dei giganti. L’opera in questione non è totalmente inedita per i collezionisti più attenti. L’autore l’aveva realizzata nel 2024 in occasione dell’uscita nelle sale del film d’animazione Blue Lock -Episode Nagi-. In quell’occasione, il disegno era stato inserito all’interno di un libretto speciale in edizione limitata distribuito esclusivamente agli spettatori presenti nelle sale cinematografiche giapponesi.

Nel disegno, Isayama ha raffigurato Yoichi Isagi rielaborandolo attraverso il suo inconfondibile stile grafico, cupo e dinamico, al punto che moltissimi lettori hanno subito riconosciuto nei tratti del giocatore un chiaro tributo a Eren Jaeger, lo storico protagonista della sua opera di maggior successo. La scelta di ripubblicare questo contributo proprio ora vuole sottolineare il forte legame di stima tra i grandi nomi della rivista Weekly Shonen Magazine, la storica testata di Kodansha che ha ospitato sia le vicende dei giganti sia l’intenso viaggio di Seishiro Nagi e Yoichi Isagi.

La risposta dei fan delle serie online è stata immediata ed entusiasta. Il connubio visivo tra la tensione psicologica del calcio d’attacco ideato da Muneyuki Kaneshiro e il tratto riconoscibile di Isayama ha riacceso i riflettori su un’opera capace di dominare sia le classifiche dei manga più venduti sia le sale cinematografiche, consolidando un successo travolgente che non accenna a fermarsi.