Pokémon: Wild Card, annunciato il nuovo film anime in arrivo nel 2027

Il mondo dei Pokémon si prepara a fare il suo ritorno sul grande schermo dopo un lungo periodo di attesa con una storia completamente originale. Sul celebre palco dei Pokémon World Championships 2026 a San Francisco è arrivato l’annuncio ufficiale riguardante Pokémon: Wild Card, un film animato pensato per raccontare da vicino le dinamiche del gioco di carte collezionabili. L’uscita ufficiale sul grande schermo è prevista per il 2027, segnando una data fondamentale per l’intero brand: per rivedere un nuovo lungometraggio della serie nei cinema si è dovuto infatti attendere un intervallo di ben sette anni dall’ultima pellicola.

Insieme al titolo della pellicola sono arrivati anche un primo video teaser di anteprima e un visual dedicata. La trama del film vedrà al centro un ragazzo appassionato del GCC Pokémon affiancato dal suo inseparabile Mimikyu, entrambi pronti a farsi strada nel competitivo circuito delle sfide sul tavolo. Tra complesse strategie e momenti dedicati alla crescita personale, i due protagonisti dovranno dare fondo a tutte le proprie energie quando la posta in gioco si farà alta, cercando di conquistare gli obiettivi più ambiziosi del settore.

La realizzazione tecnica della pellicola vede la regia affidata a Katsuhiko Kitada, mentre il character design dei personaggi porta la firma di Akemi Hayashi. Per quanto riguarda la gestione delle animazioni, il lavoro è stato commissionato allo studio CloverWorks, con la produzione generale curata dalla società STORY inc. sotto la supervisione congiunta delle aziende titolari dei diritti di questa celebre saga.

Questo nuovo tassello cinematografico rappresenta un cambio di prospettiva davvero interessante, mettendo da parte per una volta la classica formula dell’allenatore sul campo per concentrarsi sulle dinamiche del gioco di carte strategico. Tra la promessa di sequenze di gioco avvincenti e la presenza di un Pokémon amato come Mimikyu, l’opera si configura fin da ora come uno degli appuntamenti più curiosi e attesi per tutti gli appassionati nei prossimi anni.