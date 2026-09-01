J-Pop Manga lancia il Sui Ishida Month per i 15 anni di Tokyo Ghoul

Cade proprio questo settembre il quindicesimo anniversario dall’esordio ufficiale in Giappone di Tokyo Ghoul, un’opera straordinaria capace fin dal suo primo capitolo di incidere il proprio nome nell’editoria di settore rendendo spaventosamente sottile e labile la linea di separazione tra la natura umana e la mostruosità. In tutti questi anni di attività artistica, l’autore Sui Ishida ha saputo rinnovarsi costantemente senza mai smettere di stupire, accompagnando chi legge dalle angosce urbane e tormentate della sua prima celebre serie fino alle atmosfere distopiche e affascinanti del nuovo Choujin X.

Per celebrare al meglio il valore visivo e narrativo di una tra le menti più visionarie del manga contemporaneo, la casa editrice J-Pop Manga inaugura ufficialmente l’iniziativa intitolata Sui Ishida Month. Per tutto settembre l’editore propone una selezione speciale di uscite. L’occasione ideale per chi vuole completare la collezione o per chi desidera iniziare da zero la lettura di queste storie.

La lista dei titoli si apre con il lancio del primo volume di Tokyo Ghoul e del primo volume di Choujin X in formato Cut Price, acquistabili in fumetteria, in libreria e sugli store online a prezzo ribassato. Per i collezionisti più esigenti è prevista l’uscita del tredicesimo volume di Choujin X in una versione Variant Cover distribuita in esclusiva sulla piattaforma Amazon. A completare il quadro delle edizioni speciali c’è il primo box in edizione Deluxe dedicato a Tokyo Ghoul:re, cofanetto da collezione che raccoglie al suo interno i primi quattro volumi della serie sequel.

L’iniziativa rappresenta un’occasione davvero unica per riscoprire l’immenso talento di un autore capace di fondere dramma, azione e introspezione psicologica con uno stile visivo del tutto personale. Tra riedizioni vantaggiose e pezzi da collezione per gli amanti del cartaceo, questo mese di settembre si prefigura come un appuntamento imperdibile per tutta la community dei lettori italiani.