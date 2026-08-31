GON: J-Pop Manga annuncia il ritorno del cult di Masashi Tanaka

A distanza di ben sei anni dalle sue ultime apparizioni sui banconi delle fumetterie italiane, uno dei personaggi più iconici e imprevedibili dei manga è pronto a fare un gran ritorno in scena. La casa editrice J-Pop Manga ha infatti svelato l’arrivo imminente di una nuova e ricca edizione dedicata a GON, il piccolo ma potentissimo dinosauro nato dal genio figurativo e dalla matita di Masashi Tanaka.

L’opera torna per l’occasione all’interno di un esclusivo cofanetto collection box, pensato sia per la gioia dei collezionisti storici sia per chi desidera approcciarsi per la primissima volta a questa avventura senza tempo. Tra i punti di forza di questa riproposta spicca l’inclusione di ben 78 pagine di storie extra mai viste prima, presentate interamente a colori per valorizzare ancora di più lo straordinario impatto visivo e la cura nei dettagli che da sempre contraddistinguono il lavoro dell’autore. Oltre ai volumi, il box conterrà al suo interno uno speciale standee in acrilico raffigurante il piccolo protagonista, un gadget pensato appositamente per arricchire le librerie dei lettori.

Privo di dialoghi e sorretto solo da una narrazione visiva dalla potenza dirompente, il racconto delle peripezie di Gon continua a rappresentare un punto di riferimento assoluto per il genere. Le sue avventure nel mondo naturale, tra scontri feroci con animali di ogni stazza e sequenze dal forte sapore umoristico, mantengono intatta una freschezza capace di conquistare generazioni diverse a ogni nuova uscita.

L’uscita nelle fumetterie è fissata per la stagione autunnale, ma la casa editrice ha già reso disponibili i preordini attraverso i propri canali per garantire le copie al momento della distribuzione. L’annuncio risponde alle frequenti richieste del pubblico, offrendo la possibilità di riscoprire un’opera che affida l’intero valore del racconto alla pura immediatezza delle tavole illustrate. Un appuntamento imperdibile per chiunque ami la grande arte.