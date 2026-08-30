Blue Box Stagione 2: svelati il nuovo trailer, la visual e le sigle per il ritorno su Netflix

L’attesa per il ritorno di uno dei romance sportivi più amati degli ultimi anni sta per finire. La seconda stagione dell’anime Blue Box, tratto dall’apprezzato manga scritto e disegnato da Kouji Miura e serializzato sulle pagine di Weekly Shonen Jump, si mostra finalmente al pubblico con un ricco pacchetto di novità. La produzione ha rilasciato il trailer principale e la visual ufficiale dei nuovi episodi, confermando che il debutto sul piccolo schermo è fissato per il prossimo 4 ottobre 2026, con trasmissione in streaming globale garantita da Netflix.

Oltre alle prime sequenze animate, sono stati svelati i dettagli sui brani musicali che faranno da colonna sonora alle vicende dei protagonisti. La sigla di apertura si intitolerà “Anata no Hana no Iro” e sarà interpretata dalla celebre cantante aiko, mentre il tema di chiusura si intitola “blue in” ed è affidato al duo musicale Elsewhere-KIKOU. Un comparto sonoro curato nei minimi dettagli per accompagnare l’evoluzione dei sentimenti e delle sfide sportive dei giovani atleti.

Sul fronte tecnico, lo studio Electric Circus si occupa della realizzazione delle animazioni sotto la guida del regista Daisuke Sakou. La composizione della serie e la sceneggiatura portano la firma di Yuko Kakihara, mentre Miho Tanino si occupa del character design e della direzione generale dell’animazione, affiancata dalle musiche composte da Takashi Ohmama.

La storia riprende il racconto della complicata intesa tra Taiki Inomata, giovane promettente del club di badminton, e Chinatsu Kano, stella della squadra di pallacanestro femminile. Tra l’impegno costante negli allenamenti quotidiani e la convivenza inattesa scaturita sotto lo stesso tetto, il legame tra i due studenti si fa sempre più profondo, trasformando la passione per lo sport in un sentimento genuino e maturo. Con l’arrivo della seconda stagione, i fan sono pronti a immergersi di nuovo in questo mix perfetto tra atletismo e batticuore adolescenziale.