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Blue Box Stagione 2: svelati il nuovo trailer, la visual e le sigle per il ritorno su Netflix
Eleonora Masala 30/08/2026
L’attesa per il ritorno di uno dei romance sportivi più amati degli ultimi anni sta per finire. La seconda stagione dell’anime Blue Box, tratto dall’apprezzato manga scritto e disegnato da Kouji Miura e serializzato sulle pagine di Weekly Shonen Jump, si mostra finalmente al pubblico con un ricco pacchetto di novità. La produzione ha rilasciato il trailer principale e la visual ufficiale dei nuovi episodi, confermando che il debutto sul piccolo schermo è fissato per il prossimo 4 ottobre 2026, con trasmissione in streaming globale garantita da Netflix.
Oltre alle prime sequenze animate, sono stati svelati i dettagli sui brani musicali che faranno da colonna sonora alle vicende dei protagonisti. La sigla di apertura si intitolerà “Anata no Hana no Iro” e sarà interpretata dalla celebre cantante aiko, mentre il tema di chiusura si intitola “blue in” ed è affidato al duo musicale Elsewhere-KIKOU. Un comparto sonoro curato nei minimi dettagli per accompagnare l’evoluzione dei sentimenti e delle sfide sportive dei giovani atleti.
Sul fronte tecnico, lo studio Electric Circus si occupa della realizzazione delle animazioni sotto la guida del regista Daisuke Sakou. La composizione della serie e la sceneggiatura portano la firma di Yuko Kakihara, mentre Miho Tanino si occupa del character design e della direzione generale dell’animazione, affiancata dalle musiche composte da Takashi Ohmama.
La storia riprende il racconto della complicata intesa tra Taiki Inomata, giovane promettente del club di badminton, e Chinatsu Kano, stella della squadra di pallacanestro femminile. Tra l’impegno costante negli allenamenti quotidiani e la convivenza inattesa scaturita sotto lo stesso tetto, il legame tra i due studenti si fa sempre più profondo, trasformando la passione per lo sport in un sentimento genuino e maturo. Con l’arrivo della seconda stagione, i fan sono pronti a immergersi di nuovo in questo mix perfetto tra atletismo e batticuore adolescenziale.