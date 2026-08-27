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Cocoon di Machiko Kyo trionfa agli American Manga Awards come miglior volume unico
Eleonora Masala 27/08/2026
Un prestigioso riconoscimento internazionale va a posizionarsi nella vetrina della narrativa disegnata nipponica. Il manga Cocoon, opera intensa firmata dalla talentuosa autrice Machiko Kyo e proposta in Italia da Dynit Manga all’interno della rinomata collana Showcase, ha conquistato ufficialmente il titolo di miglior volume unico agli American Manga Awards. Si tratta di un traguardo di spicco per un volume che sa davvero andare dritto al cuore, capace di affrontare con un tocco al tempo stesso delicato e spietato uno dei momenti più bui del nostro passato.
Al centro di Cocoon troviamo le vicende della seconda guerra mondiale raccontate attraverso lo sguardo ingenuo ma drammatico di un gruppo di studentesse ancora giovanissime. Mandate al fronte a fare da infermiere tra i feriti, le protagoniste vedono sparire in un soffio la propria spensieratezza, travolte dall’incubo della sofferenza e della perdita. Machiko Kyo riesce a tratteggiare la fragile bellezza della giovinezza in aperto contrasto con la brutalità degli eventi, creando un racconto packaging ed emotivo dove le speranze delle ragazze cercano disperatamente riparo all’interno di un bosco di ricordi, proprio come all’interno di un bozzolo protettivo.
L’opera si distingue per uno stile grafico unico, essenziale ma carico di potenza espressiva, in grado di comunicare emozioni fortissime con pochi, azzeccati tratti di china. La decisione di Dynit Manga di inserire questo titolo nella linea Showcase si è rivelata vincente, offrendo al pubblico un prodotto editoriale di altissimo profilo stilistico e concettuale.
Il premio ricevuto agli American Manga Awards conferma la forza universale di un manga che trascende i confini geografici e generazionali. La vittoria di Cocoon non rappresenta soltanto un traguardo meritato per l’autrice, ma costituisce anche un invito rivolto a tutti gli appassionati a riscoprire una lettura toccante, capace di far riflettere sull’assurdità di ogni conflitto armato attraverso la poesia visiva del grande manga d’autore.