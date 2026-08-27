Sul canale YouTube ufficiale dell'anime di Bleach è spuntata un'intervista esclusiva che mette al centro Tite Kubo, seduto al fianco del supervisore Tomohisa Taguchi e del regista Hikaru Murata. A 49 anni compiuti, il celebre mangaka si è mostrato carico e in ottima forma per raccontare come sta dando una mano sui lavori della parte [']