Bleach TYBW: svelata la nuova forma “Blood Chains Ichigo” per la parte finale

La resa dei conti conclusiva in BLEACH: Thousand-Year Blood War – The Calamity entra sempre più nel vivo e regala agli spettatori un momento destinato a fare storia. Nel corso della puntata numero 45, andata in onda il 22 agosto 2026 e resa disponibile in streaming su Disney+, è stata svelata ufficialmente un’inedita trasformazione del protagonista: la forma denominata “Blood Chains Ichigo”. L’aspetto visivo e il nome stesso di questo potenziamento portano la firma diretta del maestro Tite Kubo, che ha ideato la novità per arricchire il capitolo conclusivo dello scontro tra Shinigami e Quincy.

Per festeggiare l’evento, il canale YouTube dell’anime ha diffuso un filmato focalizzato sulle sequenze d’azione di questo nuovo assetto. Parallelamente, è stata mostrata una speciale illustrazione celebrativa che fa parte di un progetto promozionale diviso in cinque uscite consecutive. Questa iniziativa propone disegni in stile animato realizzati sulla base degli schizzi originali del mangaka, ripercorrendo le varie fasi evolutive attraversate dal protagonista lungo tutto l’arco della saga.

Nel frattempo, la trama principale della serie ha raggiunto il suo vertice di drammaticità. Con la caduta del Re delle Anime per mano di Yhwach, il delicato equilibrio tra i tre mondi sta crollando, scatenando presagi di distruzione in ogni reame. Mentre le Tredici Brigati uniscono le forze con i sopravvissuti per dare l’assalto alla fortezza di Wahr Welt, il re dei Quincy ha ormai valicato persino i confini del proprio potere. Tra le mura del palazzo Reale infuriano battaglie spietate, ma la risolutezza di Ichigo si rinnova nell’estremo tentativo di salvare la realtà e proteggere le persone a lui care.

Con la regia affidata a Tomohisa Taguchi e Hikaru Murata e le animazioni realizzate dallo studio Pierrot Films, l’adattamento continua a sfornare appuntamenti settimanali di altissimo livello. I fan di tutto il mondo seguono con trepidazione il percorso del giovane sostituto Shinigami, in attesa di scoprire se dall’imminente catastrofe riaffiorerà la speranza o la disperazione più totale.