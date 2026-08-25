One Piece raddoppia al cinema: annunciati i film su God Valley per il 2027 e “BAAD” per il 2029

I fan del manga di Eiichirō Oda non possono che essere entusiasti per un doppio annuncio a dir poco clamoroso. La saga di One Piece ha fatto una grande rivelazione confermando la produzione di due pellicole inedite pensate per le sale cinematografiche. Il primo progetto, intitolato ONE PIECE FILM GOD VALLEY, sbarcherà al cinema nell’estate del 2027. Ad attenderci più avanti ci sarà invece ONE PIECE FILM BAAD, la cui uscita è stata già calendarizzata per il 2029, in concomitanza con le storiche celebrazioni per il trentesimo anniversario della serie.

L’annuncio legato a God Valley rappresenta un vero e proprio sogno che si realizza per l’intera community. L’incidente avvenuto su quell’isola misteriosa costituisce da sempre uno degli eventi più affascinanti, cruciali e avvolti nel mistero di tutta la narrazione, un momento chiave che ha visto incrociarsi i destini di figure leggendarie come Gol D. Roger, Monkey D. Garp e Rocks D. Xebec. Veder trasposto questo scontro epico al cinema con una qualità d’animazione al top della gamma promette di regalare un’esperienza visiva indimenticabile a tutti gli amanti della saga dei pirati.

Se il primo progetto fa già sognare ad occhi aperti, il secondo titolo sta già scatenando un’ondata di teorie e speculazioni sul web. Su ONE PIECE FILM BAAD le informazioni sono ancora top secret, ma il fatto che si stia già lavorando a un’uscita pensata per una ricorrenza così importante fa capire quanto le aspettative siano alle stelle. L’idea che il maestro Oda stia pianificando con così largo anticipo il futuro della serie dimostra quanto la voglia di stupire sia ancora fortissima. I prossimi anni si preannunciano quindi ricchissimi di sorprese per i fan di tutto il mondo, pronti a vivere una nuova epoca d’oro per l’animazione legata a Cappello di Paglia e pronti ad affollare i cinema per ogni singola novità in arrivo.