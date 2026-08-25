Berserk of Gluttony: la seconda stagione dell’anime arriverà nel 2027

Come precedentemente annunciato, Berserk of Gluttony tornerà con una seconda stagione nel 2027. L’annuncio ufficiale della data è arrivato il 23 agosto 2026 tramite il sito ufficiale della serie e i canali social del progetto. Ryota Osaka, doppiatore del protagonista Fate Graphite, ha pubblicato un video messaggio celebrativo per i fan, confermando che le registrazioni vocali sono già in corso.

La prima stagione di Boushoku no Berserk è andata in onda da ottobre a dicembre 2023 per 12 episodi. L’animazione era curata dallo studio ACGT con regia di Tetsuya Yanagisawa e series composition di Mariko Kunisawa. La sigla di apertura e quella di chiusura, rispettivamente “Jekyll & Hyde” e “Blue Gem”, erano entrambe interpretate da EverdreaM (il duo formato da Misato Matsuoka e Hitomi Sekine). Le musiche erano firmate da Yuichi Ohno.

Il cast della prima stagione includeva Ryota Osaka (Fate), Tomokazu Seki (Greed), Misato Matsuoka (Myne), Hitomi Sekine (Eris) e Hisako Tojo (Roxy). Staff tecnico confermato per la seconda stagione: al momento il regista e lo studio di animazione non sono stati ufficialmente comunicati, ma le registrazioni vocali già avviate indicano che la produzione è entrata nella fase operativa.

La visual promozionale della seconda stagione, pubblicata ad aprile 2026, mostra Fate e la Santa Cavaliera Roxy Hart che si tengono per mano formando il numero “2”. Roxy indossa un nuovo costume che debutterà proprio nella stagione in arrivo.

Boushoku no Berserk: Ore Dake Level to Iu Gainen o Toppa Suru nasce come web novel pubblicata su Shosetsuka ni Naro da Ichika Isshiki. Successivamente è stata serializzata da Micro Magazine come light novel nella collana GC Novels e GCN Bunko, con illustrazioni di fame. Esiste anche un adattamento manga con i disegni di Daisuke Takino. La circolazione totale del franchise ha superato i 2,2 milioni di copie.

La trama segue Fate Graphite, un ragazzo custode di porte in un mondo dove le abilità magiche determinano la gerarchia sociale. La sua abilità, Gola, sembra inizialmente priva di utilità. Tutto cambia quando Fate scopre che Gola gli consente di divorare l’energia e l’anima dei nemici sconfitti, assorbendone i poteri. Al suo fianco compare Greed, una spada senziente legata al peccato dell’Avarizia. La prima stagione si conclude con Fate che fronteggia la misteriosa Invidia, lasciando molti interrogativi aperti su Roxy e sulle origini della sua maledizione.

Inoltre, la seconda stagione riprenderà dal materiale non ancora adattato della light novel. La prima stagione aveva coperto indicativamente i primi volumi della serie, lasciando ampio spazio narrativo per proseguire. La serie è disponibile in streaming su Crunchyroll.

Infine, l’annuncio si inserisce in un palinsesto 2027 già ricco di ritorni attesi, come Witch Hat Atelier – Stagione 2 e Lord of Mysteries – Stagione 2.