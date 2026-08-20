Mononoke The Movie: Chapter III – The Curse of the Serpent arriva su Netflix il 29 settembre

Netflix ha annunciato la data di distribuzione mondiale di Mononoke The Movie: Chapter III – The Curse of the Serpent: il film sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 29 settembre 2026. Il lungometraggio era già uscito nelle sale giapponesi il 29 maggio 2026 ed è il terzo e ultimo capitolo della trilogia cinematografica dedicata al Venditore di Medicine. I primi due film, Phantom in the Rain (2024) e The Ashes of Rage (2025), sono già disponibili su Netflix.

La regia di questo terzo capitolo è affidata a Tomoaki Koshida, mentre Kenji Nakamura mantiene il ruolo di chief director sull’intera trilogia. Taku Iwasaki cura nuovamente le musiche. La theme song del film è No Epilogue, interpretata da AiNA THE END. La produzione è opera di Studio KAFKA ed EOTA, gli stessi studi che hanno lavorato ai capitoli precedenti.

La storia del terzo film si svolge ancora nell’Ōoku, il palazzo delle concubine dello shogunato giapponese, e sposta il focus sulla figura gerarchicamente più alta di questo mondo chiuso. Il Serpente cresce fino ad assumere dimensioni sempre più difficili da contenere, mentre segreti, rancori e rapporti di potere perdono la loro forma ordinata. Netflix descrive il film come il punto in cui tutti i presagi seminati nei due capitoli precedenti convergono in un finale definitivo. La struttura della trilogia costruisce una progressione precisa: dalla servitrice appena arrivata di Phantom in the Rain, alle concubine d’élite di The Ashes of Rage, fino alla donna posta al vertice dell’ordine interno nel terzo capitolo.

Come gli altri film della trilogia, anche The Curse of the Serpent si inserisce nel solco della serie televisiva originale del 2007, a sua volta derivata da una storia dell’antologia Ayakashi: Samurai Horror Tales. La serie originale aveva imposto uno stile grafico inconfondibile, basato su riferimenti alle stampe ukiyo-e e al teatro kabuki, con superfici decorative, pattern geometrici e una palette cromatica che rende ogni fotogramma riconoscibile. Studio KAFKA ed EOTA hanno preservato e sviluppato questa identità visiva nei tre lungometraggi cinematografici, lavorando su trame, texture e colori che rendono ogni inquadratura simultaneamente digitale e materiale.

Il terzo film porta con sé anche una questione produttiva che ha diviso la community. Quando la trilogia venne annunciata, la produzione aveva comunicato il cambio del doppiatore del Venditore di Medicine: Takahiro Sakurai, voce del personaggio nella serie originale, era stato sostituito da Hiroshi Kamiya, con la motivazione che una trilogia ambientata nell’Ōoku e incentrata sulla sofferenza femminile richiedesse una scelta diversa. The Curse of the Serpent ha però riportato sullo schermo il personaggio originale doppiato nuovamente da Sakurai, senza che questa presenza fosse comunicata prima dell’uscita in sala.

La decisione è emersa solo dopo la prima e ha poi trovato spazio anche nel materiale promozionale post-release. Kōji Yamamoto, planning producer della trilogia, si è assunto pubblicamente la responsabilità della scelta e della mancata comunicazione preventiva, riconoscendo che il silenzio aveva impedito a una parte del pubblico di scegliere consapevolmente se vedere il film. Il 5 giugno 2026 ha pubblicato le proprie scuse annunciando l’intenzione di lasciare il ruolo di producer.

Ricordiamo che, in precedenza, era stato pubblicato il trailer ufficiale del terzo capitolo ed ancora prima l’annuncio del terzo Venditore di Medicine con Hiroshi Kamiya. Inoltre, il franchise aveva già conquistato per due anni consecutivi il Premio del Pubblico per il Miglior Film d’Animazione al Fantasia Film Festival, confermando la propria risonanza al di fuori del Giappone. Infine, i primi due capitoli della trilogia sono visibili ora su Netflix.

