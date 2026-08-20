Dragon Ball Super – Beerus: quanti episodi avrà il remake?

Dragon Ball Super è il seguito canonico ufficiale del celebre Dragon Ball Z, nato dalla mente del maestro, e compianto, Akira Toriyama e illustrato da Toyotaro. Le vicende sono ambientate nei dieci anni di pace trascorsi tra la sconfitta di Majin Bu e il torneo finale di Dragon Ball Z, l’opera espande la mitologia del franchise introducendo entità divine, universi paralleli e livelli di potere senza precedenti. Nonostante siano passati oltre 40 anni da quando i Saiyan hanno fatto il loro debutto sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueishia, i progetti sembrano non finire mai per Goku e i suoi amici.

Infatti, recentemente, la serie ha annunciato il remake di Dragon Ball Super: Beerus, un progetto animato prodotto da Toei Animation focalizzato sui primi archi narrativi della serie Super. L’obiettivo di questo nuovo progetto è quello di correggere uno dei problemi storici più criticati della serie tv del 2015, ossia i gravi cali nella qualità dei disegni e delle animazioni degli esordi e i ritmi narrativi dilatati. Molte sequenze sono state interamente ridisegnate con nuove direzioni di regia e composizioni grafiche moderne, avvalendosi dell’apporto di animatori di rilievo del franchise come Yuya Takahashi.

Al momento non ci sono molte informazioni ufficiali circa gli sviluppi di questo remake, ma alcuni rumors iniziano a girare e uno di questi riguarda il numero degli episodi. Secondo quanto riportato dall’insider Kakarotto sulla sua pagina X (prima Twitter), l’arco di Beerus, di Freezer e di Champa saranno composti rispettivamente da 6, 7 e 7 episodi. Dunque il totale potrebbe essere di 20 episodi, proprio come Dragon Ball Daima. Inoltre la stessa fonte anticipa che questo remake debutterà sul piccolo schermo a Ottobre.

La serie televisiva di Dragon Ball Super, però, tornerà in grande stile con un adattamento anime che adatterà un arco del manga completamente nuovo. The Galactic Patrol è l’adattamento ufficiale che trasporrà sul piccolo schermo il celebre arco narrativo del manga Saga dei Prigionieri della Pattuglia Galattica, comunemente nota tra i fan come Saga di Moro.