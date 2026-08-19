Bleach TYBW: il bankai di Kenpachi Zaraki debutta nell’anime

L’ultima parte dell’anime di Bleach: La Guerra dei Mille Anni sta entrando nel vivo e gli episodi più recenti hanno portato alla luce rivelazioni che i fan attendevano da anni, ma che superano di gran lunga ciò che ci si aspettava. Dopo la sorprendente apparizione del Bankai di Kisuke Urahara, perfettamente coerente con la sua natura enigmatica, la serie ha continuato a spingere sull’acceleratore mostrando la nuova forma di Ichigo contro Yhwach. Sembrava già abbastanza per alimentare il climax narrativo, e invece l’episodio successivo ha rilanciato con due colpi di scena che riscrivono parte della mitologia della serie.

Il primo riguarda Toshiro Hitsugaya, finalmente mostrato con un Bankai maturo e una versione adulta che molti lettori del manga avevano immaginato ma mai visto animata. Il secondo, decisamente più clamoroso, è il debutto del Bankai di Kenpachi Zaraki. Per oltre vent’anni Kenpachi è stato presentato come l’unico Shinigami privo di un Bankai, un guerriero che combatteva affidandosi solo alla propria forza brutale. L’ultima parte dell’anime ribalta questa idea: Yachiru, la sua luogotenente, non era altro che la manifestazione della sua Zanpakuto fin dal principio.

La rivelazione chiarisce anche la sua misteriosa scomparsa dopo l’apparizione di Nozarashi. Quando Kenpachi attiva il Bankai, il suo corpo si tinge di rosso vivo e compaiono piccole corna, trasformandolo in una creatura quasi demoniaca. La sua forza cresce a livelli mostruosi, al punto che persino un morso diventa un’arma devastante. Con Gerard Valkyrie ancora in scena, è probabile che vedremo questa forma in azione più a lungo, forse con tecniche ancora non mostrate che potrebbero svelare ulteriori dettagli su Yachiru come spirito della Zanpakuto.

Pur introducendo qualche incongruenza, la scelta narrativa funziona dato che Kenpachi è sempre stato un personaggio fuori dagli schemi. Dunque legare il suo Bankai a una manifestazione autonoma come Yachiru rafforza ulteriormente la sua unicità. È un retcon che molti fan desideravano e che, nel complesso, arricchisce la mitologia di Bleach senza tradirne lo spirito.