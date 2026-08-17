Ghost – end of night: primo teaser trailer per il film di Shingo Natsume

Il panorama dell’animazione giapponese si arricchisce di un nuovo progetto d’autore di grande spessore artistico. Lo studio Madhouse ha diffuso in rete il primo trailer dedicato a ghost – end of night, primo lungometraggio cinematografico originale ideato e diretto dal celebre regista Shingo Natsume. Sul suolo nipponico la pellicola debutterà ufficialmente nelle sale il prossimo 11 febbraio 2027, scommettendo su un comparto visivo d’impatto e su temi dal taglio filosofico.

Gli eventi raccontati ci portano in un futuro vicino in cui l’automazione ha azzerato la necessità del lavoro umano, spingendo la popolazione a vivere in uno stato di costante appagamento ma del tutto privo di veri stimoli vitali. In questo contesto sociale apparentemente perfetto si muove Neekei, una giovane decisa a ribellarsi alle regole stabilite pur di scoprire cosa sia davvero reale in un mondo artificiale. Nel suo lungo percorso di ricerca la ragazza incrocerà la figura di Mass, dando origine a un confronto centrale nell’economia della narrazione.

Sul fronte del cast vocale spiccano i nomi degli attori Mayu Hotta nel ruolo della protagonista Neekei e di Issey Takahashi nei panni di Mass. L’impostazione grafica dei personaggi nasce dal tratto unico di Natsume Ono, poi riadattato per le animazioni dal character designer Norifumi Kugai. L’opera sfrutta inoltre un comparto sonoro di alto livello. Il famoso gruppo rock Hitsujibungaku ha composto ben sei brani per il film, tra cui la sigla principale e la traccia interna intitolata Sugar, affiancandosi alle musiche d’ambiente curate dal compositore Ohzora Kimishima.

L’intero progetto nasce da un soggetto originale firmato da Natsume insieme allo sceneggiatore Tomohiro Suzuki, prodotto in stretta sinergia con la società Bandai Namco Filmworks che curerà pure la distribuzione diretta nelle sale cinematografiche. Le prime sequenze mostrano un’atmosfera suggestiva capace di fondere fantascienza matura, ricerca interiore ed elementi visivi fuori dal comune, confermandosi un appuntamento irrinunciabile per tutti gli appassionati della grande animazione d’autore.