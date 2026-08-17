Nana torna in Italia: Planet Manga annuncia la Honey Edition e l’iconico Artbook

Planet Manga ha svelato una doppia novità di grande spessore destinata ai collezionisti e ai lettori italiani, confermando per il mese di ottobre due uscite di rilevanza assoluta per l’opera di Ai Yazawa. Il capolavoro firmato dalla nota autrice si prepara infatti a fare il suo ritorno sul nostro mercato con la nuova Nana Deluxe Honey Edition, affiancata dalla ripubblicazione ufficiale dell’introvabile Nana 1st Illustrations Artbook.

La nuova versione a manga, battezzata Honey Edition, sarà distribuita in esclusiva per il circuito delle fumetterie, per le librerie tradizionali e sugli store online come Amazon. Questa linea editoriale propone volumi corposi ad alta foliazione, progettati per racchiudere all’interno di ogni singola uscita ben tre volumi appartenenti all’edizione classica standard. I singoli tomi vantano un prezzo di copertina fissato a 20 euro e presentano dettagli fisici curati nei minimi particolari, tra cui inserti con pagine interne interamente a colori e copertine impreziosite da lavorazioni ed effetti speciali. Il design complessivo della Honey Edition sceglie di omaggiare in modo specifico la figura sognatrice di Nana “Hachi” Komatsu, riflettendone visivamente l’animo romantico e la spiccata sensibilità femminile.

Parallelamente ai volumi della storia, gli appassionati potranno acquistare al prezzo di 30 euro il pregiato volume figurativo Nana 1st Illustrations Artbook. L’albo raccoglie oltre cento facciate a colori organizzate in varie aree tematiche, interamente incentrate sui membri della band dei Black Stones, sulle due protagoniste storiche e sui musicisti dei Trapnest. Il punto di forza del volume risiede nelle note a margine redatte da Ai Yazawa in persona, piene di aneddoti retroscena sulla creazione dei singoli disegni. La pubblicazione viene proposta protetta all’interno di un elegante slipcase di cartoncino rigido, arricchito al suo interno da contenuti promozionali extra come un flyer illustrato e una postcard adesiva da collezione. Un appuntamento editoriale autunnale che permette sia di riscoprire da capo una narrazione immortale sia di recuperare un pezzo d’arte grafica ormai rarissimo.