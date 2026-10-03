The Mandalorian and Grogu chiudono la saga in home video

Dopo il passaggio al cinema, Star Wars: The Mandalorian and Grogu di Jon Favreau è disponibile nei formati DVD, Blu-ray, 4K e Steelbook 4K grazie a Eagle Pictures home video.

Le edizioni Blu-ray e 4K includono numerosi contenuti speciali dedicati alla realizzazione del film, dalla costruzione dei nuovi pianeti e della città di Shakari alla creazione delle creature e degli iconici Oloscacchi Dejarik, oltre al commento audio del regista.

Dopo il successo della serie Disney+, il mandaloriano Din Djarin (interpretato da Pedro Pascal) e il piccolo Grogu approdano sul grande schermo in una nuova avventura ambientata nella galassia di Star Wars. Tra spettacolari sequenze d’azione, nuove creature, mondi inesplorati e il ritorno dell’inconfondibile spirito della saga, il film amplia ulteriormente l’universo creato da George Lucas, mantenendo al centro il profondo legame tra il Mandaloriano e il suo giovane compagno di viaggio. Il malvagio Impero è caduto e i signori della guerra imperiali sono sparsi per la galassia. La neonata Nuova Repubblica lavora per proteggere tutto ciò per cui la Ribellione ha combattuto e si è assicurata l’aiuto del leggendario cacciatore di taglie mandaloriano Din Djarin e del suo apprendista Grogu.

È inoltre disponibile in esclusiva sul sito Film&More l’imperdibile Star Wars: The Mandalorian and Grogu – Beskar Icon Collection, una prestigiosa edizione pensata per tutti gli appassionati della saga composta da una box esclusiva contenente la Steelbook 4K del film e due Metal Icon Art da collezione dedicate ai protagonisti.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu in blu-ray

L’edizione blu-ray del film è semplice ma elegante, con slipcover in cartoncino esterno lucido, disco serigrafati, confezione colorata e sgargiante che richiama i pianeti e deserti della Galassia lontana lontana, oltre alla sua anima western. Il disco è ricco di contenuti speciali e ha una buona qualità audio/video.

Diretto da Jon Favreau, Star Wars: The Mandalorian and Grogu è interpretato da Pedro Pascal e Sigourney Weaver, con la voce di Jeremy Allen White nella versione originale, è scritto da Jon Favreau, Dave Filoni e Noah Kloor, ed è prodotto da Kathleen Kennedy, p.g.a., Ian Bryce, p.g.a., Jon Favreau, p.g.a. e Dave Filoni, p.g.a., con Karen Gilchrist, John Bartnicki e Carrie Beck come executive producer. Le musiche sono composte da Ludwig Göransson.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu è anche su Disney+ distribuito da The Walt Disney Company Italia.