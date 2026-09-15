Gli Anime al cinema 2026-27: da Your Name a Made in Abyss

Dynit ha annunciato i nuovi Anime al Cinema 2026-27, la nuova stagione cinematografica che celebrerà l’animazione giapponese con titoli mai visti prima sui grandi schermi italiani e film amatissimi dal pubblico. Una stagione che segna anche una novità per Dynit, che per la prima volta accompagnerà direttamente i propri film nelle sale italiane.

Quattro appuntamenti evento tra novembre 2026 e febbraio 2027, pensati per portare sul grande schermo universi che hanno segnato l’immaginario anime contemporaneo e per ritrovare opere ormai entrate nella storia dell’animazione. Un percorso che attraversa generi e generazioni, dal ritorno di uno dei franchise che ha rivoluzionato il magical girl alla nuova avventura di Gintama, fino alla discesa nelle profondità di Made in Abyss e a uno dei film simbolo di Makoto Shinkai.

Gli Anime al cinema 2026-27: tutti gli appuntamenti

Ad aprire Anime al Cinema, il 23, 24 e 25 novembre, sarà Your Name, che torna nelle sale per celebrare il decimo anniversario, per la prima volta in 4K. Diretto da Makoto Shinkai, il film intreccia le vite di Mitsuha, studentessa di una cittadina rurale che sogna Tokyo, e Taki, liceale che vive nella capitale: due esistenze lontane che iniziano misteriosamente a sovrapporsi attraverso sogni, corpi e ricordi. Un ritorno sul grande schermo per riscoprire un titolo diventato negli anni uno dei punti di riferimento dell’animazione giapponese contemporanea.

Dal 10 al 16 dicembre sarà invece il momento di Puella Magi Madoka Magica the Movie – Il risveglio di Walpurgisnacht, nuovo capitolo cinematografico diretto da Akiyuki Shinbo e Yukihiro Miyamoto e seguito di Puella Magi Madoka Magica the Movie: Rebellion. Il film riunisce alcuni dei nomi che hanno costruito l’identità inconfondibile della saga: Shinbo alla supervisione, Gen Urobuchi alla sceneggiatura, Ume Aoki al character concept, Yuki Kajiura alle musiche e lo studio SHAFT all’animazione. Dopo l’uscita giapponese del 28 agosto, il film ha superato 1 miliardo di yen al box office nei primi quattro giorni, confermando intatta la forza di un franchise che dal debutto televisivo del 2011 ha trasformato radicalmente i codici del genere magical girl.

Nel 2027

Il nuovo anno si aprirà con Gintama the Movie – Yoshiwara in fiamme, nelle sale dal 14 al 20 gennaio 2027. Diretto da Naoya Ando, il film porta per la prima volta sul grande schermo, in formato CinemaScope, uno degli archi narrativi più intensi e amati della serie: quello di Yoshiwara. Gintoki Sakata e la Yorozuya si ritrovano nella gigantesca città sotterranea dove la legge non arriva, trascinati dalla ricerca del giovane Seita per ritrovare la madre da cui è stato separato. Un ritorno che promette di condensare sul grande schermo quella miscela di azione, comicità e improvvise accelerazioni emotive che ha reso Gintama un cult.

A chiudere questa prima stagione sarà Made in Abyss the Movie – Awakening Mystery, dall’11 al 17 febbraio 2027. Diretto da Masayuki Kojima, è il primo capitolo del nuovo progetto cinematografico che prosegue direttamente la storia della serie animata. Dopo la caduta del Villaggio dei Narehate nella Città Dorata, Riko, Reg e Nanachi riprendono la loro discesa insieme a Faputa, spingendosi nel Settimo Strato dell’Abisso, territorio ancora inesplorato dove la maledizione diventa più letale e i misteri legati al passato di Reg iniziano ad avvicinarsi a nuove risposte. Il progetto arriva dopo una serie di revival cinematografici organizzati in Giappone nel corso del 2026, che hanno riportato in sala i precedenti film e The Golden City of the Scorching Sun.

Dichiarazioni e recap

Carlo Cavazzoni, Direttore Esecutivo di Dynit, dal palco dell’ALFest di Lecce ha commentato così la novità: “È per me un grande piacere presentare la nuova stagione di Anime al Cinema di Dynit. I film saranno distribuiti in formula evento dal giovedì al mercoledì successivo, con un’unica eccezione: Your Name, che sarà proposto dal lunedì al mercoledì della stessa settimana”.

Ha continuato poi: “Abbiamo in questo modo accolto le numerose richieste del pubblico, che desiderava poter assistere alle proiezioni anche durante il weekend. Invitiamo tutti i fan a prendere d’assalto i cinema: siamo sicuri che l’esperienza della sala sia incredibile! Ma le sorprese non finiscono qui: presto annunceremo grandi novità riguardanti questi film”.

Riassumendo, quindi, gli Anime al Cinema 2026-27 avranno quindi quattro appuntamenti: Your Name (23-25 novembre), Puella Magi Madoka Magica the Movie – Il risveglio di Walpurgisnacht (10-16 dicembre), Gintama the Movie – Yoshiwara in fiamme (14-20 gennaio) e Made in Abyss the Movie – Awakening Mystery (11-17 febbraio).